Nem is gondolná, milyen káros pszichológiai hatásai vannak a tartós munkanélküliségnek

Egyéni és társadalmi szinten is jelentős negatív hatással van egy emberre, ha legalább 12 hónapja keres aktívan állást, vagyis aki tartósan munkanélküli. A munkanélküliségben eltöltött idő hosszának emelkedésével romlanak az elhelyezkedés esélyei, növekszik a szegénység és a társadalmi kirekesztettség kockázata. Az egyén pszichés és anyagi jólétére is negatív hat a tartós munkanélküliség, míg nemzetgazdasági szinten negatívan érinti a fogyasztást, a GDP-t, a termelékenységet, illetve az állami bevételek nagyságát is. Az OECD-országok átlagában 2022-ben a munkanélküliek negyedét tették ki a tartós munkanélküliek, míg Magyarországon az OECD adatai szerint a munkanélküliek 34 százaléka keresett állást legalább már egy éve 2022-ben. Magyarországon 2023-ban 70 ezer fő volt tartósan munkanélküli, míg országon belül a leginkább érintett régió Észak-Magyarország volt. A munkaerőpiaci felzárkózásuk és bevonásuk érdekében Magyarországon bértámogatásban részesülnek a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók és az őket foglalkoztatók is.