A munkavállalók nagy része alacsony mentális állóképességgel rendelkezik

A munka világa nagymértékben felgyorsult az elmúlt évtizedekben a globalizáció és digitális-technológiai újítások hatására, mely állandó változásokat, kihívásokat hoz a munkaadók és munkavállalók számára egyaránt. Nem is beszélve a 2020-as évek „kríziseiről”, a koronavírus-járványról, a háborús konfliktusokról, energiaválságról, melyek tovább erősítették a bizonytalanságot. Azt a képességet, amely lehetővé teszi a bizonytalanságot keltő, eddigi életvitelünket felkavaró események kezelését, mentális ellenállóképességnek, azaz rezilienciának nevezik, mely szorosan kapcsolódik az érzelmi intelligenciához. A rezilienciaszint ugyan személyiségből is ered, genetikai – családi tényezők is befolyásolják, azonban tudatosan fejleszthető képesség is egyben. A munkahelyi reziliencia egy globális méretű kutatás eredményei szerint világszinten alacsonynak számít, mivel a munkavállalóknak csupán 16 százaléka számít rendkívül reziliensnek. Magyarországra nem terjedt ki ez a kutatás, viszont hazai felmérés eredményei szerint a magyar felnőtt lakosság többsége rendelkezik valamiféle rezilienciaélménnyel.

Mit takar a reziliencia?

A reziliencia az élet minden területén megjelenik, így a munkavégzés sikerességét és hatékonyságát is befolyásolja. Ez a pszichológiai tényező, kompetencia gyakorlatilag mentális állóképességként értelmezhető. Számos definíció létezik e képesség megragadására, itt kettőt emelnénk ki:

Olyan megújuló képesség, amelynek köszönhetően a pszichés működést érő sokkhatás, trauma következtében a személyiség károsodás nélkül képes alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, és a személyiség egészséges működése hosszú távon is megmarad.

Az extrém külső behatásokkal szembeni ellenállóképesség.

A reziliencia gyakorlati példákkal élve:

a reziliens személy látszólag minden (váratlan) akadályt könnyen, hatékonyabban vesz;

számtalan szerepkörben mozog, mégsem látszik fáradtnak;

szán időt saját magára és környezetére is;

könnyebben képes megújulni, új ismereteket beépíteni;

aktívabb a tanulási képessége;

a kedvezőtlen helyzeteket az élet elkerülhetetlen részének tekintik, és lehetőséget látnak benne a fejlődésre, nem pedig igazságtalanságnak.

A reziliencia nem csak a rugalmasságot takarja, annál többet jelent. Míg a rugalmasság azt a képességet jelenti, hogy visszatérjünk az eredeti állapothoz, addig a reziliencia túlmutat ezen. Sokszor a külső behatásokra egy új egyensúlyi szintet kell keresni, kialakítani és ahhoz alkalmazkodni – tehát nem térhetünk vissza egy korábbi egyensúlyi helyzetbe („rugalmasság”), hanem újhoz kell alkalmazkodni („reziliencia”).

A reziliencia szorosan kapcsolódik az érzelmi intelligenciához, mivel fontos alkotórésze a rezilienciának az érzelemszabályozás és az indulatok, illetve egyes (akár kárt is okozó) cselekvések kontrolljának képessége (vagyis összességében az érzelmi stabilitás). Ehhez szorosan kapcsolódik a múlttal való megbékélés is. Továbbá alkotóeleme a realitásérzékelés, de az optimizmus is („realista optimizmus”), továbbá a rugalmas gondolkodás, problémamegoldó képessége és nézőpontváltás képessége. De kapcsolódik hozzá az empátia (másokkal való együttérzés képessége), a nyitottság a külvilág és más személyek iránt („egészséges kapcsolatok”), a személyes hatékonyságérzet.

Kutatási eredmények:

A HBR kutatásai szerint a rugalmasság nem kizárólag egyéni tulajdonság, hanem az erős kapcsolatok és hálózatok is nagymértékben elősegítik.

Egy másik kutatás eredményei szerint a magas rezilienciájú alkalmazottak erős kapcsolatokat építenek ki másokkal. Ezeket a magas színvonalú kapcsolatokat a hatékony kommunikáció jellemzi, amelyben az egyén aktívan figyel és reagál a kollégájára, ill. annak érzelmeire (Davis, 2014).

A változósásokhoz történő rugalmas alkalmazkodás, a reziliencia nemcsak egyéni szinten értelmezhető, hanem csapat- vagy szervezeti szinten is fontos tényező. Ahogy a magánéletben, úgy a munkahelyen is szükséges képesség a reziliencia: hogyan értelmezzük újra a kihívást jelentő helyzeteket, majd hogyan lássuk meg és találjuk meg azokban (vagy épp a kudarcokban) a tanulási, fejlődési lehetőséget.

Miért fontos a reziliencia a munkában?

A gyorsan változó és versengő globális világban a munkahelyi stressz már nem kikerülhető, és ha nem kezeljük és tartjuk mederben, akkor a munkahelyi teljesítmény romlásához, szorongáshoz, akár depresszióhoz vagy kiégéshez is vezethet egyéni szinten - mely a csapatmunkára és a vállalati sikerekre is kihat.

Kutatási eredmények:

Az Amerikai Pszichológiai Társaság (American Psychological Association) 2017-es felmérése szerint azok a munkavállalók, akik változást élnek át a munkahelyen (vagy éltek át a felmérést megelőzően nemsokkal)

kétszer nagyobb valószínűséggel számoltak be krónikus munkahelyi stresszről, mint azok a munkavállalók, akik nem volt vagy nem várható változás a munkahelyen (55 százalék vs. 22 százalék),

több mint négyszer nagyobb valószínűséggel számoltak be fizikai egészségügyi tünetekről a munkahelyükön (34 százalék vs. 8 százalék).

Goh – Pfeffer – Zenios kutatók 2016-os tanulmánya szerint pedig évente több mint 120 ezer haláleset és az éves egészségügyi költségek körülbelül 5-8 százaléka kapcsolódik ahhoz, ahogyan az amerikai vállalatok a munkaerőt kezelik, és amilyen stresszt okoznak számukra a munkahelyen.

A reziliens vállalati működéssel, hozzáállással és a munkavállalók rugalmas alkalmazkodóképességével tompíthatóak a stresszes helyzetek negatív következményei. Amennyiben a munkavállalók kiegyensúlyozottabbak, jobban kezelik a változásokat, jobban is teljesítenek: nagyobb a koncentráló-képességük, motiváltabbak és kreatívabbak.

Kutatási eredmények:

„Tudományos kutatások bizonyítják, hogy aki reziliensebb, optimistábban áll az élet történéseihez, lelkesebb, energikusabb és nyitottabb az új lehetőségekre. Továbbá a reziliens munkavállalók rugalmasabb, gyorsabb gondolkodásúak, szerteágazó és kreatív meglátásaik vannak, és terveiket általában hamarabb követik megvalósított cselekvések” – Csike, 2020.

A remény, az optimizmus és a reziliencia pozitívan befolyásolja a teljesítményt, a munkával való elégedettséget, a munkahelyi boldogságot és a szervezeti elkötelezettséget (Youssef – Luthans, 2007; Goh – Pfeffer – Zenios, 2006). Emellett a reziliencia javítja a munkavállalók általános egészségi állapotát is, a reziliencia összefügg a munkahelyi jóléttel. A jobb mentális egészség kevesebb hiányzást is jelent, ami pedig javítja a munkavállalók teljesítményét – egyéb meghatározó tényezők mellett.

Kutatási eredmények:

Egy 2016-os, 2000 alkalmazottat vizsgáló tanulmány azt találta, hogy a magas rezilienciájú munkavállalókhoz képest kétszer annyi munkavállaló számolt be 1-3 nap hiányzásról a vizsgálatot megelőző hónapban, akiknek alacsonyabb volt a rezilienciája (Shatté – Perlman – Smith – Lynch, 2016). Az előző pontban említett kutatás eredményei azt is mutatták, hogy a magas rezilienciájú munkavállalóknak nagyobb a munkával való elégedettségük. Számszerűen, négyszer annyi magas rezilienciájú munkavállaló volt nagyon elégedett a munkájával, mint azok, akiknek a reziliencia pontszámai az alsó negyedbe (kvartilisbe) tartoztak. Két 2009-es kutatás eredményei szerint (McAllister – McKinnon; Masten – Cutuli – Herbers – Reed) a rugalmas és mentálisan egészséges munkahelyet elősegítő kezdeményezések és programok növelik a termelékenységet, csökkentik az egészségügyi költségeket, a hiányzásokat és a fluktuációt. Egy 2022-es kutatás eredményei szerint (Bernuzzi – Sommovigo – Setti) a munka és a magánélet pozitív egyensúlya elősegítheti a rezilienciát, de a reziliencia segíthet a munkavállalóknak a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtésében is. Emellett a reziliencia védelmet nyújthat mind a munka és magánélet egyensúlyának, mind a munka és magánélet konfliktusának a munkavállalók egészségére és a munkával kapcsolatos eredményekre gyakorolt negatív hatásaival szemben.

A reziliencia előnyei a munkahelyen (Burton-Hughes, 2020):

kihívások könnyebb kezelése,

hatékonyabb kommunikáció,

kisebb esély a kiégésre,

versenyképes vállalkozás létrehozása,

reális elvárások létrehozása,

kollégák közti jobb kapcsolatrendszer,

nyitottság a személyes fejlődésre, tréningekre,

jobb munkahelyi szervezés és időgazdálkodás,

nagyobb hajlandóság a segítségkérésben és támogatásnyújtásban („igazi” csapatmunka kialakítása),

visszajelzést hatékonyan adni és kapni.

A vállalatok életében stratégiai jelentőségű lehet a reziliencia (Mészáros, 2023). Ha egy vállalat nem tud alkalmazkodni a külső-belső környezet változásaihoz, az a működés komoly problémáihoz, akár ellehetetlenüléséhez vezethet. A 2020-as években számos drasztikus változás késztette változásra a vállalatokat, munkáltatókat: kezdve a koronavírus-járványon, majd az orosz–ukrán háború, az energiaválság, és a mindezek okozta bizonytalan gazdasági környezet és megtorpanás Európa-szinten. De ide sorolhatóak a technológiai újítások is, a mesterséges intelligencia, a digitalizáció, az automatizáció is. Ezek mind kihatottak a munka világára, a munkavállalói igényekre, és a fogyasztási szokásokra is.

Csak a koronavírus-járványnál maradva, hirtelen hozott nagy változásokat, melyekhez alkalmazkodni kellett a cégeknek, ha talpon akartak maradni: azok a vállalatok élték túl a váratlan sokkot, amelyek hamar szembe mertek nézni a helyzettel, gyorsan tudtak reagálni, akár a korábbi működésüktől nagyban eltérő módszerekkel, technológiákkal, új üzleti területekkel kísérletezve (Mészáros, 2023). Mind a munkavállalók, mind a munkáltatók részéről nagyfokú rugalmasságra és rezilienciára volt szükség – utóbbiak esetében az üzletmenet-folytonosságot biztosító munkaerő megtartása kiemelt feladat volt. Segítheti továbbá a szervezeti reziliencia kialakítását a támogató munkakultúra ápolása (például atmoszféra, szokások), illetve a személyes (munkavállalói) fejlődés ösztönzése is. Az önismeret fejlesztése a technológiai újításokhoz való alkalmazkodásban is segítségre lehet mentálisan – a szakmai tudás, új ismeretek gyarapítása, technológiához kapcsolódó készségek elsajátítása mellett. A Nobel-díjas Acemoglu kapcsán írtunk korábban a technológiai újítások munkaerőpiacra gyakorolt hatásairól.

Munkahelyi reziliencia globálisan

Az ADP Research 2023 elején publikálta kutatását, melyben globális szinten mérték fel a munkahelyi rezilienciát (27 országból közel 27 200 résztvevő). A legfontosabb megállapításaik:

A munkahelyi reziliencia világszinten alacsonynak számít: a munkavállalóknak csupán 16 százaléka számít rendkívül reziliensnek, és 2020 óta 1 százalékos csökkenés tapasztalható e téren.

A technológiai szektorban dolgozók mutatták a legerősebb rezilienciát a munkahelyükön (22 százalékuk magas rezilienciájú). Őket az ingatlanszektorban dolgozók követték (21 százalékuk), valamint az építőiparban és a pénzügyi szektor munkatársai (egyaránt 20 százalékuk). Legalacsonyabb rezilienciával az egészségügyben, valamint a szállítás és raktározás területén dolgozók rendelkeztek (12 százalékuk volt csupán magas rezilienciájú).

Reziliencia terén magas pontszámot elért munkavállalók közös tulajdonságai: csapatban dolgoznak, felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, felváltva dolgoznak irodából és távolról (hibrid munkavégzés), (felsőbb) vezetői beosztásban dolgoznak.

Nemek között nem volt jelentős eltérés: a férfiak 16 százaléka, a nők 15 százaléka volt magas rezilienciájú a felmérés szerint.

A leginkább reziliens korosztály a 20-39 évesek voltak világszinten 2022-ben (17 százalékuk számított magas rezilienciájúnak).

A vizsgálatba bevont 27 ország közül az Egyesült Arab Emírségekben a legnagyobb arányú a magas rezilienciájú munkavállaló (32 százalékuk), míg Svédországban a legalacsonyabb a magas rezilienciájú munkavállalók aránya (8 százalék). Magyarország nem szerepelt a vizsgált országok között, azonban két régiós ország is bekerült a 2022-es vizsgálatba. Lengyelországban a vizsgált munkavállalók 12 százaléka, Csehországban pedig 11 százalékuk volt magas rezilienciájú - mindkét érték a világátlag alatti volt (16 százalék).

Reziliencia a magyar lakosság körében

Kollár – László 2022-es tanulmányukban vizsgálta a magyar lakosság rezilienciáját a koronavírus-járvány tükrében (fontos megjegyezni, hogy az „általános”, mindennapi magánélethez kapcsolódó rezilienciát vizsgálták a kutatók a lakosság körében, nem a munkaerőpiacra vonatkozót). Az adatfelvétel 2021 nyarán zajlott, melynek keretében a magyarországi felnőtt korú lakosság körében összesen húszezer főt kérdeztek meg.

Az eredmények alapján a lakosság túlnyomó többsége – saját bevallása szerint – rendelkezik a reziliencia valamelyik attribútumával

(cselekvőképesség és megpróbáltatások ellenére fennálló stabilitás: 44 százalékuk teljes mértékben vallja, 41 százalék pedig inkább egyetért). Itt azonban fontos kiemelni a válaszadás narratív keretezését, melyből inkább arra lehet következtetni, hogy az emberek többsége rendelkezik valamiféle rezilienciaélménnyel (Kollár – László, 2022, 144.o.). Továbbá négy olyan megkérdezett trauma-típus is volt, amely növelte a rezilienciát a lakosság körében: ilyen a szülő elvesztése, a válás, más közeli hozzátartozó elvesztése és a koronavírussal való megfertőződés. Ez utóbbit leszámítva azonban az említett tényezők csak akkor növelték a rezilienciát, ha a trauma nem két éven belül, hanem régebben következett be.

Kutatási eredmények:

A koronavírus-járvány okozta gondok (pl. egészségügyi, unalom, bezártság, világtól való elzártság, szorongás) megküzdése kapcsán arra az eredményre jutatottak a kutatók, miszerint

akiknek az élete egyáltalán nem változott meg a járvány alatt, nem volt másra szükségük, mint pozitív hozzáállásra ahhoz, hogy kevésbé viselje meg őket a járvány. Ezzel szemben azoknál, akiknek az élete jelentősen megváltozott a pandémia miatt, a pozitív hozzáállás mellett az új dolgok kipróbálása és az új gyakorlatok kialakítása fejtette ki a legnagyobb (pozitív) hatást. Vagyis a rezilienciát leginkább a pozitív hozzáállás és az olyan új életstratégiák kidolgozása alapozta meg, mint amilyenek az alkotótevékenységek, az új hobbik, a tanulmányok vagy éppen a sport

– (Kollár – László 2022, 140.o.). Az előbbi csoportba jellemzően az ötven év felettiek és a nyugdíjasok, míg utóbbi csoportba leginkább a magasabb iskolai végzettségűek, a fiatalok és a diplomához kötött szellemi foglalkozásúak tartoztak.