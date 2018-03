Már nem is kell új lakás a csokhoz

Mától egyszerűbb és gyorsabb a családi otthonteremtési kedvezmény, a csok igénylése, és még több család számára elérhető lesz – írja az MTI.

Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára korábban, a változtatások részleteit ismertetve elmondta, a nyilatkozati elv bevezetése után elég lesz majd néhány dokumentumot benyújtani. Így például a csok banki igénylésénél egy egyszerűbb esetben akár elég lehet a személyi igazolvány, a lakcímkártya, az adókártya, a tb-jogviszony igazolása, az adásvételi szerződés vagy az építési napló, valamint egy nyilatkozat az egyéb körülményeikről.

Az is változik, hogy a már folyamatban lévő építési munkákra is igényelhetik a csokot, és akár minden költségüket fedezhetik a csokból a támogatás összegéig. A hazatérő családok szintén igénybe vehetik, ha külföldi tb-jogviszonyt igazolnak, és vállalják, hogy egyikük 180 napon belül magyar tb-jogviszonyt létesít.

Március 15-étől a bankoknak gyorsabban, 30 napon belül kell dönteniük a lakásvásárlási ügyekben, az építkezésieknél pedig 60 nap a határidő. Változás az is, hogy a csok iránti igény benyújtására két hónappal több idejük, azaz fél évük van a családoknak. A banki szempontból hitelképtelen fiatalok számára jelent változást, hogy a csok igényléséhez adóstársnak bevonhatják szüleiket vagy közeli hozzátartozóikat. A csokhoz kapcsolódó kedvezményes hitel igénybe vételének pedig nincs időbeni korlátja.

A fontos változások közé tartozik az is, hogy minden család kérhet csokot akkor is, ha már van ingatlantulajdona; eddig ezt csak az új lakást szerző családok tehették meg. Változik az áfa-visszatérítés szabályozása is. Eszerint mindenki, aki építkezik és 27 százalékos áfás számlát nyújt be, kérheti - 5 millió forintig - az adóvisszatérítést. Az áfa-visszatérítési lehetőséget kiterjesztik a nyugdíjasokra és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőkre is.

Azok a családok, amelyek korábban már vettek fel lakáscélú támogatást, több támogatást kaphatnak, ha újabb három gyermeket vállalnak. Ez azt jelenti, hogy az új támogatásból már nem kell levonni a már meglévő gyerekek után kapott "szocpolt". A csokot eddig 68 ezer család tudta már igénybe venni 189 milliárd forint összegben. A támogatási keret felülről nyitott, és az államtitkár ígérete szerint minden család számára elérhető lesz a jövőben is.