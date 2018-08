Öt éve egy kiadó lakás került annyiba, amennyit most egy szobáért elkérnek

Az albérletszezon hagyományosan a felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével pörög fel minden évben Budapesten és az egyetemvárosokban. Az idén is azonnal reagált a piac: augusztus első napjaiban 28 százalékkal több kiadó ingatlanból lehetett válogatni, mint július közepén, a ponthatárok kihirdetése előtt - derül ki az ingatlan.com országos, több mint 10 ezer kizárólag magánszemélyek által feladott hirdetéseken alapuló elemzéséből.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint sok lakástulajdonos megvárta a ponthatárok kihirdetését és csak ezt követően dobta piacra a kiadó lakását. “Az is látható, hogy Budapesten és az egyetemvárosokban a 40 négyzetméternél kisebb albérletek a legnépszerűbbek, mert a bérlők fele ezeket keresi, pedig a garzonlakások csak a kínálat egyharmadát teszik ki".

Bár a kiadó lakásoknál kisebb a kínálatuk, de a piac fontos részét képezik ma már a kiadó szobák. Elsősorban az utóbbi években végbement albérletpiaci drágulás miatt sok diák számára a lakásoknál jóval olcsóbb szobák jelenthetik a megoldást a lakhatásra.

“Ugyan a szobák olcsóbbak, de Budapesten például még így is havi 50-60 ezer forintért kínálják ezeket, ennyiért pedig öt éve még egy komplett garzonlakást is ki lehetett venni. Ebből is látható, hogy ezekre is van igény”