Közel 3 millió forintra tehet szert ingyen, ha babát vár

A cikkben megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása az olvasó saját felelősségére történik. A cikk nem minősül ajánlattételnek, befektetési, jogi vagy adótanácsadásnak.

A cikksorozat előző részében és annak kiegészítésében bemutattam, hogy hogyan tud kockázatmentesen valamivel több, mint 2,5 millió forintot keresni, ha babát vár. A célom az, hogy a cikksorozat végére átlépjem a bűvös 3 millió forintnyi "ingyen pénzt". Ebben a cikkben bemutatom, hogyan lehet további akár többször 100 000 forintot keresni kevesebb, mint egy év alatt, bár tény, hogy itt már valamekkora kockázatot vállalni kell egy pár hónapra.

(Fontos megjegyeznem, hogy ez a megoldás sem új, már többen írtak róla, például itt. E cikksorozat célja az, hogy megosszam az olvasóval saját gyakorlati tapasztalataimat e téren.)

Önsegélyező pénztár, születendő gyerekkel kombinálva

Nyereség: felnőtt családtagonként 105 675 forint

Időtáv: fél-másfél év között

Az önsegélyező pénztár lényeges tulajdonsága ez esetben az, hogy az ott nyitott számlára utalt összeget további 20 százalékkal, de legfeljebb 150 000 forinttal növeli meg egy újabb állami támogatás, ami ezúttal a számlatulajdonos befizetett személyi jövedelemadójából kerül visszatérítésre. Normál esetben e számláról pénzt kivenni nem lehet, csak elkölteni azt különböző előre meghatározott termékekre és szolgáltatásokra (például pelenka a már megszületett gyereknek), de van ez alól néhány kivétel: az egyik például éppen az, ha gyereke születik. Ez esetben ugyanis egyszeri felvételt mégis megengednek a szabályok.

A konstrukció lényege, hogy ön tudja, hogy gyereke fog születni. Fontos, hogy a születés előtt nyissa meg az önsegélyező pénztári számlát és utaljon is rá 750 000 forintot. Azért ennyit, mert 750 000 forintnak a 20 százaléka éppen 150 000 forint, ezzel tudja tehát a teljes állami adójóváírást igénybe venni. Többet nem érdemes, kevesebbnél arányosan viszont pontosan ugyanígy működik.

A gyerek születése után 120 napja van bejelenteni a gyerek születését és kérni az egyszeri kifizetést, amire a szülés miatt válik jogosulttá. Itt tehát nem kell pelenka számlát bemutatnia annak érdekében, hogy az ellenértékét átutalják a bankszámlájára. Mivel a szabályok alapján szülés jogcímén csak legalább 180 napja a pénztári számlán lévő összeg vehető fel, ezért fontos, hogy vagy 2 hónappal a születés előtt már a számlára utalja a szükséges 750 000 forintot vagy olyan pénztárat válasszon, ahol kérheti a kifizetést a szülés utáni 120 napon akár 60 nappal túli időpontra is.

Miután megszületett a gyerek egy formanyomtatványon egyszerűen csak jelezni kell a pénztárnál a tényt, valamint csatolni ehhez a gyerek születési anyakönyvi kivonatát. Továbbá kérni kell a pénztári számlán lévő összeg kifizetését. Ideális esetben időközben az adójóváírás is megérkezik (ez az adóbevallás beadását követő nagyjából 30. nap környékén várható). A pénztár kiutalja a megadott bankszámlánkra a kért összeget (a példám szerint a számlán lévő teljes összeget) és ezzel a kör be is zárult.

Lássuk tehát a konstrukció lépéseit, mondjuk egy idén október végén született gyereknél:

Szülő számlát nyit legkésőbb október közepén Ugyanekkor ráutal 750 000 forintot a pénztár működési költség jogcímén levon 3-6 százalék körüli összeget a beutalásból A szülést követő 120 napban jelzi a pénztár felé a szülés tényét és kéri a pénztári összeg kifizetését (fontos e konstrukcióban, hogy kérhesse a pénz adójóváírást követő kifizetését, erről később írok részletesen) Legkésőbb jövő év május végén beadja adóbevallását (fontos, hogy legyen legalább 150 000 forint megfizetett személyi jövedelemadója) 30 napon belül jóváírásra kerül az adóvisszatérítés június végén, július elején a bankszámlájára utalja a pénztár az állami támogatással növelt (de működési költségekkel csökkentett) teljes összeget

A tőkeáramlás, mondjuk 5,91%-os pénztári működési költség esetén (az én esetemben ennyi volt), és pénztári kártya igénylése nélkül (annak ugyanis plusz költsége van és ez esetben az teljesen felesleges).

Befizetés 750,000 Működési költség levonás -44,325 20% SZJA jóváírás 150,0000 Összes kivét júniusban 855,675 Eredmény 105,675

A konstrukció érdekessége, hogy van olyan pénztár, ahol ugyanazon egyszem gyerek születésére ezt nem csak egy szülő, hanem mindkettő igénybe veheti (figyelni kell arra, hogy ki a kedvezményezett), sőt a nagyszülő, a nagyszülő házastársa és akármennyi testvér is. Ehhez persze annyiszor 750 000 forint tőke szükséges, ahányan igénybe veszik.

A konstrukcióban a következőkre érdemes figyelni:

minél alacsonyabb legyen a pénztár működési költség miatti levonása

olyan pénztárt érdemes választani, ahol engedélyezett a szülők, akár nagyszülők, testvér pénzkivéte szülés esetén (már ha ezt igénybe szeretné venni)

legalább nagyságrendileg 900 000 forintot engedélyezzen a pénztár szabályzata szülés esetén egyszeri kivétként

csak akkor működik mindez, ha az igénylő valóban be is fizetett 150.000 forint személyi jövedelemadót a szülést követően, egyéb esetben nem lenne miből adójóváírást kérnie

a 150 000 forint adójóváírás más kedvezményekkel sok esetben összevontan értelmezendő. Vagyis ha használ egyéb cafeteria elemeket, amiből szja jóváírásra jogosult, akkor kérdezzen annak utána, hogy ez érinti e hátrányosan e konstrukciót az Ön esetében

az egyes önsegélyező pénztárak belső szabályai jelentősen eltérhetnek a fent leírtaktól. A saját tapasztalataim alapján a következőkre különösen oda kell figyelni a szülés esetén egyszeri kivétre engedélyezett összeg tekintetében nagy szórás van pénztáranként. Van ahol ez el sem éri a szükséges 900 000 forintot és van olyan is, ahol ez kétmillió forint jelentősen eltérhet pénztáranként a beutalásból levont működési költség is jelentősen eltérhetnek a pénztárak abban a tekintetben, hogy a szülés bejelentését követően mikor fizetik ki a számlán lévő összeget. Van olyan pénztár, ahol a szülést követően beadott adójóváírást megvárják és ezután utalják el az összeget (példámban én ilyet választottam) és van olyan is, ahol a bejelentést követően egy hónapon belül elutalják, akár az adójóváírást nem megvárva. Ez így nehezebben megoldható helyzetet teremt, hiszen ez esetben a szülést megelőzőn legalább 60 nappal be kell utalni a 750 000 forintot és a szülést követő 120. napon kell kérni a kiutalást. Ha időközben nem ad be adóbevallást, ami könnyen előfordulhat, akkor az adójóváírás a kifizetés után érkezik csak meg az Önsegélyező pénztári számlájára, amit onnan szülés jogcímén már nem lehet kiutaltatni. Ettől még elkölthető jövedelem lesz, de nem teljesen szabadon lehet azt felhasználni. Erre a pontra tehát különösen érdemes odafigyelni, amikor valaki önsegélyező pénztárt választ, szülésre való felkészülés okán nem minden önsegélyező pénztárban evidens, hogy ugyanazon megszületett gyerek után az összes említett családtag egyszerre is kiveheti a pénztári számláján lévő megtakarítását (vagy legalábbis annak a pénztár szabályzata szerint meghatározott részét), erről előre érdemes tájékozódni a választani kívánt pénztárnál

a konstrukció nem teljesen kockázatmentes azért, mert a befizetett 750 000 forintunkat a pénztár befekteti, nem tisztán csak egy bankszámlán tartja. Így, ha kockázatos eszközökbe fekteti, akár még veszíthet is az értékéből (persze az is lehet, hogy éppen ennek ellenkezője történik és még hozam is keletkezik a befektetett összegen). Ha a fent leírt arbitrázsra törekszünk érdemes tehát olyan pénztárt választanunk, ahol a tőke szinte kizárólag bankbetétbe vagy állampapírba, esetleg más valóban alacsony kockázatú eszközbe kerül befektetésre. És persze ha minimalizálni akarjuk az árfolyamkockázatunkat, akkor törekednünk kell rá, hogy minél kevesebb időt legyen a pénztári számlán az összeg

mindezek miatt ez a megoldás gondos előkészítést igényel. Fontos, hogy megtaláljuk az igényeinknek megfelelő szabályrendszerrel működő pénztárt. A fent leírt példám valóságos, én így csináltam. Vagyis az a jó hírem, hogy létezik e feltételrendszernek tökéletesen megfelelő pénztár

Egy szülő így tehát minimális kockázatvállalással és gondos előkészítéssel 105 675 forintot kereshet meg, 750 000 forint befektetésen. Ez 14,1 százalékos nominális hozamnak felel meg, ráadásul kevesebb mint egy év alatt. Egy klasszikus 2 szülővel, 4 nagyszülővel és egy-egy testvérrel rendelkező család, ha a szabályok adta lehetőséggel maximálisan élni szeretne, akkor 2 (szülő) + 2*2 (nagyszülő) + 2*1 testvér = 8 * 105 675 = 845 400 forintot kereshet 8 *750 000 = 6,000,000 forintos befektetésen, ideális esetben kevesebb mint egy év alatt. Persze ehhez tőke is kell, ami sajnos nem minden családnál adatik meg. Erre lehet egy áthidaló finanszírozás az előző cikkben említett babaváró hitel is. De nem akarom túlbonyolítani ezt a cikket. A lényege mégis csak az, hogy egy babaváró család felnőtt családtagonként 750 000 forint „befektetéssel”, valamivel több, mint 100 000 forintot tud keresni, nagyon alacsony kockázattal és jó esetben kevesebb, mint egy év alatt. Nem jön rosszul valószínűleg ez sem egy új gyerek születésekor.