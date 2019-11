Így tehet szert közel 3 millió forintra ingyen, ha babát vár

A cikkben megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása az olvasó saját felelősségére történik. A cikk nem minősül ajánlattételnek, befektetési, jogi vagy adótanácsadásnak.

Az előző részekben bemutattam, hogy hogyan tudnak a babát váró házaspárok megfelelő előkészülettel jelentős eredményre szert tenni. A célom az volt, hogy közel 3 millió forint „ingyen pénz” megszerzéséhez segítsem hozzá a cikksorozat babaváró olvasóit.

Ezúttal egy olyan módszert mutatok be, ami a születést követően alkalmazható és nemcsak a frissen született gyerekek esetében, hanem minden 2005. december 31. után született gyermeknél. (E bejegyzés már korábban megjelent az Alapblogon, azonban azért, hogy teljes legyen e sorozat felfrissítem egy kicsit.)

Babakötvény, életkezdési támogatással kombinálva

Kockázatmentes nyereség: minimum 30 000 forint gyerekenként + egy elég jó megtakarítási forma

A megoldás megértéséhez három alapfogalmat kell megismernünk:

Életkezdési támogatás: Minden 2005.12.31 után született magyar gyerek után a Magyar Állam valós értelemben is megnyit egy letéti számlát, mely az újszülött gyerek nevére szól (erről egyébként tájékoztatják is levélben a szülőket). Ezen a számlán a születéskor jóváír az állam 42 500 forintot, ezt nevezik „életkezdési támogatásnak”. A számlán ez az összeg minden évben az infláció szintjével megegyező mértékben „kamatozik”.

Start számla: egy a Magyar Államkincstárnál 18 év alatti gyerekeknek nyitható számlatípus, amire ha pénzt teszünk, az automatikusan Babakötvénybe kerül befektetésre. A számláról azonban nem lehet kivenni semmilyen esetben sem pénzt egészen a gyerek 18 éves koráig.

Babakötvény: egy speciális államkötvény fajta, ami minden évben az infláció +3 százalék kamatot fizet a tulajdonosának, de csak start számlán lehet megvenni.

Ami igazán érdekes, hogy a Magyar Állam lehetőséget ad arra, hogy az Életkezdési támogatást átvezessük a gyerekünk Start számlájára és ezáltal ott automatikusan Babakötvénybe fektessük. Ezzel egy inflációval kamatozó eszközt egycsapásra infláció +3 százalékot kamatozó eszközre cserélünk. Ezzel a döntéssel minden évben nyerünk 3 százalékot miközben a kockázatunk semmit sem változik. (Ma 15 év alatti gyereknél igaz ez, de ezt most nem részletezem.)

Lássuk hát a számokat! Ha ma születik egy gyerekem, ő „ingyen” kap 42 500 forintot. Tegyük fel, hogy 18 éves koráig az éves átlagos infláció 2 százalék lesz. Ha marad a pénze az Életkezdési támogatáshoz rendelt számláján, akkor az éves 2 százalékkal fog kamatozni 18 éves koráig. Így 18 éves korára 60 700 forintja lesz.

Ha már születésekor nyitok neki egy start számlát és átvezettetem oda az életkezdési támogatását, akkor éves 2% + 3% = 5% kamatot fog kapni amíg 18 éves nem lesz. Ezáltal akkorra 102 281 forintja lesz.

E két opció különbsége 41 581 forint, amiért azon kívül semmit nem kell tegyek, minthogy bemegyek az államkincstárba és kérem a start számla megnyitását és az életkezdési támogatás átvezetését. Meggyőződésem, hogy ezt minden szülőnek hasznos lenne most és azonnal megtenni, hacsak a saját idejét nem tartja értékesebbnek az így megszerezhető jövőértéken 41 581 forintnál.

Az már egy külön plusz, hogy a start számlára egyébként be is lehet fizetni és minden éves befizetést a befizetés 10 százalékával (de maximum 6000 forinttal) megtoldja az állam. Vagyis éves legfeljebb 60 000 forint befizetésig jár támogatás. Ha tehát a gyerek születésétől kezdve átvezetem az életkezdési támogatást a start számlára és minden évben ráutalok további 60 000 forintot, akkor (2 százalékos inflációt feltételezve) a gyerek 18 éves korában 2 117 856 forintot fog tudni felvenni erről a számláról, miközben én összesen 19*60 000 = 1 140 000 forintot utaltam csak be (a 0. évben is utalok ezért 19 a szorzó).

Lássunk zárásul egy táblázatot. Ennyi pénze lesz a ma született gyerekemnek 18 éves korára, ha a következő infláció valósul meg az elkövetkezendő 18 (19) évben.

éves infláció 18 éven keresztül 0% 2% 4% 5% Életkezdési támogatás (eredeti számlán hagyva) 42.500 60.700 86.097 102.281 Start számla (Babakötvénnyel további ráutalás nélkül) 72.353 102.281 143.647 169.831 Különbség a két megoldás között (e tehát a kockázatmentes nyereség) 29.853 41.581 57.550 67.550 Start számla (Babakötvénnyel éves 60.000 forint beutalásával) 1.730.067 2.117.856 2.610.659 2.905.284

Egy egyszerűsítéssel éltem a számoláskor: a babakötvény nem pont a 18. év végén jár le, de ez minimálisan befolyásolja csak a végeredményt.

Nyilván ugyanez a lehetőség idősebb gyerekekre is él. A 2005 december 31. után születettekre ugyanezek a szabályok érvényesek csak kevesebb évük van hátra 18 éves korukig. Ezzel a megoldással e cikksorozat végére értem. Azt ígértem, hogy megpróbálom a babaváró olvasókat közel 3 millió forint „ingyen pénzhez” segíteni.

Az első cikkben és annak kiegészítésében azt mutattam be, hogy hogyan kell a babaváró hitelt kombinálni a Magyar Állampapír Plusszal egy születendő gyerek estében. E konstrukció eredménye 2.539.572 forint, amit bárki elérhet, aki teljesíti a babaváró hitel feltételeit. Ehhez semmilyen tőkére nincs szükség és a Magyar Állam csődjén kívül más kockázata nincs.

A második cikkemben az Önsegélyező pénztárak adta előnyöket használtam ki, arra az esetre kihegyezve ezt, amikor már tudatában vagyunk annak, hogy gyerekünk fog születni. A konstrukció eredménye felnőtt családtagonként 105 675 forint. Ehhez azonban sajnos már van szükség valamennyi tőkére (extrém esetben akár a babaváró hitelt is lehet e célra használni) és van egy minimális kockázata is a konstrukciónak, azonban az elérhető 14,1 százalékos hozam ilyen kockázat mellett kiemelkedő befektetéssé teszi ezt a megoldást.

A harmadik, egyben záró cikkemben az Életkezdési támogatást kombináltam az Államkincstárnál nyitható start számlával. A konstrukció eredménye (jövőértéken) nagyságrendileg 40 000 forint, amihez semmilyen tőkére nincs szükség és semmilyen addicionális kockázatot sem kell vállalni.

A három cikk együttes eredménye tehát attól függ, hogy a 2. cikk konstrukcióját hány családtag veszi igénybe. Lássunk erre egy gyors táblázatot!

kezdőtőke nélkül 1,5 millió forint kezdőtőkével 6 millió forint kezdőtőkével 1. cikk 2 539 572 2 539 572 2 539 572 2. cikk 0 211 350 845 400 3. cikk (gyerekenként) 40 000 40 000 40 000 összes eredmény 2 579 572 2 790 922 3 424 972

*valamennyire pozitívan torzítja az összesített eredményt az az egyszerűsítés, hogy a nyereségek különböző dátumra szóló jövőértékek. E cikknek azonban nem célja a jelenérték számításához szükséges helyes diszkontrátáról szóló merengés, ezért elnézést kérek ezen egyszerűsítés miatt az olvasóktól. Nem torzítja jelentősen a végeredményt.

Összefoglalva tehát mindenféle kezdőtőke nélkül közel 2,6 millió forint nyereség gyakorlatilag a Magyar Állam csődkockázatán túl semmilyen addicionális kockázatot nem vállalva bárkinek elérhető. Míg extrém esetben 8 felnőtt családtag és 6 millió forint kezdőtőke meglétét feltételezve (ami egyébként a babaváró hitelből is finanszírozható) 3,4 millió forint egy babát váró család elérhető potenciális eredménye. Átlagolva a nagyságrendileg 3 millió forint „ingyen pénz” tehát valóban elérhetőnek tűnik.