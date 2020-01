Visszafogja a munkánkat a magas lakásár?

Blanchard, O. J. and Katz, L. F. (1992), „Regional Evolutions”, Brookings Papers on Economic Activity, Vol. 1, pp. 1-61.

Claeys, G., Efstathiou, K., and Schoenmaker, D. (2017), „Spotting excessive regional house price growth and what to do about it”, Policy Contribution Bruegel.

Eurostat (2019): Eurostat regional yearbook 2019.

Harris, J.R. and Todaro, M.P. (1970), „Migration, unemployment and development: a two-sector analysis, The American Economic Review, Vol. 60 No.1, pp. 126-142.

IMF (2018): House prices and labor mobility in Norway: a regional perspective.

MNB (2019), Lakáspiaci jelentés 2019. november.

Murphy, A., Muellbauer, J., and Cameron, G. (2006), „Housing market dynamics and regional migration in Britain”, University of Oxford Discussion Paper.

Sebők, M. (2016), „Munkaerő-piaci mobilitás Magyarországon”. Edge 2000 Kiadó.