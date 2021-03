Százezreket spórolhat, ha jól választ

Sok mindentől függ, hogy valaki milyen kamattal juthat fedezet nélküli, szabad felhasználású személyi kölcsönhöz, ezért fontos tisztában lenni a költséget befolyásoló tényezőkkel. A Bankmonitor.hu szakértői összegyűjtötték a legfontosabb szempontokat, valamint tippeket is adnak ahhoz, hogy minél olcsóbb legyen a kölcsön.

Egy személyi hitel összköltsége több elemből áll:

a kamaton túl

a szerződéskötési díjat,

a folyósítási jutalékot és

az esetlegesen fizetendő havi számlavezetési díjat

is érdemes figyelembe venni választáskor. Ezek közül – ha van ilyen – a szerződéskötési díjat és a folyósítási jutalékot – ráadásul magából a hitelből „csípi” le a bank, vagyis ezekkel csökken az átutalt pénz összege. A folyósítási jutalék általában a hitelösszeg 1 százaléka, de a legtöbb bank ezt szerencsére elengedi, mint ahogy szerződéskötési díjjal is kezelési költséggel is ritkán találkozhatunk.

A havi számlavezetési díj ezzel szemben folyamatos kiadást jelenthet, egészen addig, amíg a kölcsönt teljes egészében vissza nem fizettük. A Bankmonitor személyi kölcsön kalkulátora szerint például van olyan bank, ahol csak a számlavezetés 500 forint feletti kiadást jelent minden egyes hónapban, ami elsőre talán nem tűnik jelentősnek, ám ebből 5 éves futamidőnél már 30 ezer forint is összegyűlhet.

Éppen a sokfajta költségelem miatt a személyi kölcsönöket célszerű nem kamat, hanem THM – teljes hiteldíj-mutató – alapján összehasonlítani, ami tartalmazza a kamaton felül a hitelfelvételhez kapcsolódó egyéb költségeket is. Előfordulhat például, hogy egy személyi kölcsönt alacsonyabb kamattal kínál a bank, ám közben az egyszeri költség magasabb, ám az ilyen turpisságot a THM hamar „lefüleli”. Még érzékletesebb azonban, ha az úgynevezett teljes visszafizetendő összegeket vetjük össze, hiszen két bank 3 millió forint összegű személyi hitele között 5 év alatt akár 800 ezer forint felett is lehet a különbség. Mindez azonos feltételek és ugyanakkora igazolt jövedelem mellett!

Hogy milyen kamattal kapunk személyi hitelt, az sok esetben attól is függ, hogy mekkora jövedelmet tudnunk igazolni a bank felé. A bankok ugyanis jellemzően kedvezőbb kondíciókat adnak a jól keresőknek, mint a kisebb jövedelműeknek. Ennek praktikus magyarázata van: úgy spekulálnak, hogy ugyanakkora törlesztőt magasabb jövedelemből valószínűleg könnyebb lesz kigazdálkodni. A személyi kölcsön kalkulátor szerint azonban nem jelent szignifikáns kamatelőnyt jelenleg a magasabb jövedelem, sőt, ahogy az a táblázatunkban is látszik, a legdrágább ajánlat kamata és havi törlesztője még akár magasabb is lehet.

Ez ezért lehetséges, mert magasabb jövedelemmel már több bank ajánlatából válogathatunk, ezek között pedig drágább hitelek is akadnak. Amennyiben például 7 millió forint személyi hitelt vennénk fel 5 éves futamidőre, akkor 300 ezer forint nettó jövedelemmel 8 bank ajánlatából választhatunk, míg 500 ezer forint keresettel 20 hitel lesz elérhető. Ez pedig azért fontos, mert a bankok nagyon különböző feltételeket szabnak az igénylőkkel szemben, így könnyen előfordulhat, hogy az egyik bank megadja a kért hitelt, miközben a másik nem. Ezért annál jobbak az esélyeink, minél több bank hitelei érhetőek el számunkra.

Éppen ezért bevált módszer az igazolt jövedelem növelésére, hogy az igénylő adóstársat von be a szerződésbe, így kettejük jövedelme összeadódik.

Fülöp Norbert a Bankmonitor szerkesztője

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a Bankmonitor közreműködésével jött létre.