Pénztárca? Múló divat volt, felejtse el!

Abszolút csúcsokat dönt a bankkártyás vásárlás Magyarországon. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint a második negyedévben már több mint 280 millió alkalommal fizettünk a pénztáraknál plasztikkal, és e vásárlások során már közel 2270 milliárd forintot hagytunk a kereskedőknél.

A NÖVEKEDÉS ÜTEME A TRANZAKCIÓK SZÁMÁBAN 23, A FIZETETT ÖSSZEG TEKINTETÉBEN harmincSZÁZALÉKOS.

Valójában csak ez utóbbit lenne érdemes értékelni, hiszen 2020 második negyedévében a koronavírus-járvány első hullámának köszönhetően a boltok jelentős része jó ideig zárva tartott.

Márpedig ezen időszak alatt a bankkártyás vásárlás sem volt lehetséges a boltokban. Ugyanilyen okokból az sem meglepő, hogy az idei első negyedévvel összehasonlítva közel negyvenmillióval több bankkártyás vásárlást regisztrált az MNB, hiszen a harmadik hullám szintén távol tartotta az év elején az embereket a boltoktól.

Jobban bízunk az internetes fizetés biztonságában

A pandémia miatt átalakult vásárlási szokásaink ugyanakkor hosszú távon velünk maradnak. Ezt jelzi, hogy csúcsot döntött az online bankkártyás vásárlások száma is.

Egy negyedév alatt már több mint harmincmillió alkalommal adtuk meg adatainkat egy-egy webshopban történő vásárlás során.

Ennek csak egyik oka lehet az, hogy a boltok bezárása miatt átszoktunk az internetes rendelésre. A másik ok az lehet, hogy az ügyfelek egyre inkább bíznak az internetes vásárlások biztonságában – ebben döntő szerepe van annak, hogy mind az Európai Unió, mind a magyar szabályozók egyre jobban tudják garantálni a bankkártyás fizetések biztonságát. Magyarország ezen a téren kiválóan teljesít: rendre az első három–öt európai ország között vagyunk, ahol a legkisebb a bankkártyás csalások száma.

A webshopban többet költünk

Érdekesség, hogy az internetes vásárlások alkalmával egy-egy tranzakcióban ötven százalékkal többet költünk, mint a fizikai kereskedőknél történő vásárlások során. Míg egy boltban átlagosan nyolcezer forintot fizetünk egy-egy alkalommal, addig az online térben az átlagos tranzakció értéke közelít a tizenháromezer forintos értékhez.

Ritkábban veszünk fel készpénzt

Mindeközben egyre tudatosabban járnak el a banki ügyfelek, ha készpénzfelvételről van szó. Kisebb kilengésektől eltekintve immár harmadik éve stabilan csökken a bankkártyás készpénzfelvételek száma. Ám akik az automatákhoz járulnak, jellemzően nagyobb összeget vesznek fel:

az idei második negyedévben már átlagosan 92 200 forintot vett ki egy-egy ATM-hez járuló polgár.

A fentieknek köszönhetően az online és fizikai bankkártyás vásárlások értéke közel harminc százalékkal haladta meg a készpénzfelvételek értékét az idei második negyedévben. Mindez annak fényében nagy szám, hogy 2019 végén a magyar emberek még több pénzt szedtek ki az automatákból, mint amennyit a bankkártyájukkal online vagy fizikai kereskedőknél elköltöttek.

A felmérések azt mutatják, hogy akik elkezdenek plasztikkal fizetni, azok döntő részének meg is tetszik ez a fizetési forma, és a későbbiekben egyre többet és több helyen fizetnek kártyával.

A kereskedőnek is érdekük az elektronikus fizetés

Ehhez persze az is kellett, hogy számottevően bővüljön az elfogadóhelyek száma. A legfrissebb kimutatások szerint immár közel 150 ezer kereskedőnél 226 ezer kártyaelfogadó (POS) készüléken tudunk bankkártyával fizetni. A plasztikelfogadó kereskedők száma harmadával nőtt az elmúlt egy évben. Ez vélhetően annak is köszönhető, hogy a szabályozás értelmében

idén januártól minden kereskedőnek biztosítania kell valamilyen elektronikus fizetési lehetőséget vásárlói számára,

s a korábbi bejelentések szerint a második félévtől ennek ellenőrzését tervezi is a fogyasztóvédelem.

De a Money.hu tapasztalatai szerint ennél is nagyobb vonzerő, hogy a kereskedők is látják, hogy a vásárlók mind nagyobb része szeretne plasztikkal fizetni, és egyre többen fordulnak ki az üzletből, ha nincs kártyaelfogadás, mert sokan – zömmel a fiatalok – már nem is hordanak maguknál komolyabb összegű készpénzt. Persze a kereskedő a piacról él: minden felmérés azt mutatja, hogy egy átlagos bankkártyás vásárlás értéke húsz-harminc százalékkal nagyobb, mint a készpénzes fizetésé. Ennek oka, hogy az ember úgy szeret készpénzzel fizetni, hogy valamennyi pénz azért maradjon a tárcájában. A bankkártyás fizetésnél ez a hatás nem érvényesül.

Ahogy azt már mondtuk, a pandémia miatt megugrott az érdeklődés a webshopok iránt. Ezt igazolják azok a számok is, hogy hogy az online bankkártya elfogadó kereskedők száma egy év alatt több mint negyedével bővült, és már több mint 28 ezer kártyaelfogadó webshopot tartunk nyilván, ahol a második negyedévben már közel 400 milliárd forintot költöttek a magyar emberek.

A cikk az Index és a Money.hu tartalmi együttműködésének keretében valósult meg.