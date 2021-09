Szuperhitelre pályázhatnak az aszkéta lakások

A piaci hírek szerint október 4-től több banknál is el lehet kezdeni a lakáshitelpiac legújabb termékének, a zöld lakáshitelnek az igénylését.

A fenntartható gazdaság kialakításához, a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez, a lakásállomány gyorsabb megújulásához és az alacsony energiafogyasztású lakások térnyeréséhez kíván hozzájárulni a Magyar Nemzeti Bank (MNB) zöld lakáshitel bevezetésével, amely az eddig megismert részletek szerint a magyarországi lakossági hiteltörténelem egyik legkedvezőbb konstrukciója, igaz – mint látni fogjuk –, nem mindenki számára lesz elérhető.

Az MNB a program keretében refinanszírozási forrást – „továbbhitelezhető pénzt” – biztosít a kereskedelmi bankoknak 0 százalékos kamatozás mellett. A bankok állnak majd közvetlen kapcsolatban az ügyféllel, ám az MNB előírja, hogy milyen feltételek mellett adhatják oda a tőle dedikáltan zöld célokra fordítható forrást. Eszerint a zöld hitel folyósításakor az ügyfelektől a bankok

maximum évi 2,5 százalékos kamatot kérhetnek,

folyósítási díjként 0,75 százalékot, legfeljebb 100 ezer forintot számolhatnak fel, de egyéb költséget a bank nem érvényesíthet,

a hitel igényléshez ugyanakkor – más jelzálog típusú hitelekhez hasonlóan - további, nem banki díjak – földhivatali, közjegyzői díjak kapcsolódhatnak,

a kamat a futamidő végéig fix, azaz nem változhat,

a futamidő maximum 25 év,

a maximális igénylési összeg 70 millió forint lehet.

További fontos feltételek

A hitelt kizárólag BB-s vagy annál kedvezőbb energiatanúsítvánnyal rendelkező új lakóingatlan megvásárlására vagy építésére lehet igényelni – utóbbi kritériummal jön be a képbe a környezetbarát, másképp a zöld szempont.

A bank a saját hitelezési feltételei mellett bírálhatja el a hiteligényt. Így előfordulhat, hogy az ügyfél az egyik banknál elutasítást kap, ám a másik pénzintézet saját szabályai szerint nem lát akkora kockázatokat és bevállalja az ügyfél hitelezését.

Miután teljesen új lakás építéséről van szó, ahol a finanszírozás az építkezés ütemezésének előrehaladásával történik, ezért az ügyfélnek 4 éves rendelkezésre tartási idő áll rendelkezésére a teljes összeg folyósításának igénylésére. Ugyanakkor az első részletet a hiteligényléstől számított 3 éven belül le kell hívni – praktikusan ekkorra már meg kell történnie az első kapavágásnak. (Ez a fenntartási idő a piaci lakáshiteleknél bevett idő duplája.)

A rendkívül olcsó kamatért elvárás, hogy a tulajdonosnak 10 évig életvitelszerűen a lakásban kell élnie

A hitel előtörlesztése esetén a bankok az előtörlesztett összeg maximum 1 százalékát számíthatják fel díjként, de az elvont költség maximuma 30 ezer forint lehet. Még ezt az összeget sem kell megfizetni, ha az előtörlesztés lejáró lakástakarékpénztári szerződésből történik.

Nincs még egy ilyen kedvező hitel

Azért beszélhetünk a hiteltörténelem egyik legkedvezőbb konstrukciójáról, mert hasonlóan alacsony kamatozású kölcsönre a lakáshitel piacon eddig nem volt példa. Még a CSOK hitel, vagy épp a januárban debütált – szintén kormányzati kamattámogatással futó Otthonfelújítási hitelek esetében is 3 százalékos az ügyfél által fizetendő kamat mértéke. Korábban a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által hasonló célra hirdetett lakossági energiatakarékossági hitelprogram kamata is 3 százalék körüli volt. Ráadásul a fenti hitelek közül egyedül a CSOK hitel 15 milliós felső határa számít akkorának, amely érdemi segítség lehet egy új lakás vásárlásakor – ám ehhez a hitelösszeghez a CSOK hitel szabályai szerint 3 gyermek megszületése (vagy vállalása) szükséges.

Az MNB kimutatásai szerint idén júliusban a piaci jelzáloghitel kamatok közül a legalacsonyabb a 10 évre fixált kölcsönök kamata volt – 3,76 százalék –, ám a zöld hitelhez hasonló, ennél hosszabb időre fix törlesztés biztosító konstrukciók esetében 4,62 százalékos kamatot kellett fizetni, ami több, mint 2 százalékkal múlja felül a zöld hitel kamatát.

Mekkora lesz a törlesztőrészlet?

Hogy ez mit jelent a törlesztésben? Nos, a money.hu kalkulációi szerint egy 50 millió forintos zöld lakáshitel esetében – 25 éves futamidő esetén – a havi törlesztőrészlet valamivel több mint 224 ezer, forint lehet. Az ügyfélnek ekkora hitel felvételekor 67 millió forintot kell majd összességében törlesztenie. Ha mindezt piaci kamatozású hitellel képzeli el, akkor a fenti példában szereplő 4,62 százalékos átlagkamat mellett a havi törlesztőrészlet meghaladtja a 281 ezer forintot, a teljes visszafizetendő összeg pedig 84 milliót kóstál.

A fenti törlesztőrészletek miatt is igaz a zöld lakáshitelre, hogy a maximális hitelösszeg nem mindenki számára lesz elérhető, hiszen a 200-300 ezres havi törlesztésekhez az átlagosnál jóval nagyobb jövedelemre van szükség, amit az adósnak hosszú távra kell tudni vállalnia.

Természetesen nem mindenkinek kell igénybe vennie a maximális hitelösszeget – erre a későbbiekben látunk praktikus okot is. Egy 20 milliós zöld hitel esetében a money.hu számításai szerint a piaci átlagkamaton kapott hitel 113 ezer forintos havi törlesztőrészletével szemben 90 ezer forint alatt marad a zöld hitel havi törlesztőrészlete, míg a 27 millió forintnyi teljes visszafizetendő összeg közel 7 millió forinttal kevesebb, mintha piaci hitelt vettünk volna fel.

Még egy kis kedvezmény – maradhat?

Ahogy már eddig is láttuk, a zöld lakáshitel önmagában is a legkedvezőbb konstrukciónak számít, ám a programot kamatmentes CSOK-hitel is támogatja majd. Azaz az ügyfeleknek – ha jogosultak rá – két gyermekkel 10, három gyermekkel 15 millió forint összegig 0 százalékos kamatozás mellett van lehetőségük további kölcsönt felvenni. Ez akár 20 ezer forintos törlesztőrészlet-csökkenést és a teljes visszafizetendő összegben 5 millió forintos további tehercsökkenést jelenthet. A két hitel ugyanakkor csak a zöld hitel 70 millió forintos maximum értékéig kombinálható.

A zöld lakáshitel a meglévő gyermekek után járó CSOK támogatással is kombinálható, ami két gyermek esetén 2,6 millió, 3 meglévő gyermek esetében pedig 10 millió forintot jelent. A gyermeket tervezők számára pedig mód nyílhat a Babaváró igénylésére, amely 3 gyermek esetén a CSOK támogatással megegyező összeget biztosít. Ráadásul a Babavárót a szabályok szerint 75 százalékban a hitel szükséges önrészeként is figyelembe lehet venni.

Összességében tehát 70+10 millió forint, azaz

85 millió forint felvehető forrás érhető el a hitelek és támogatások kombinálásával,

amiből – a gyermek számára tett vállalások teljesülése esetén - csak a zöld hitel kamatát kell kigazdálkodni.

Kevés a célnak megfelelő lakás épül

A visszafogott energiafogyasztás egyrészt a családok, másrészt a gazdaság érdeke is. Egy, az 1960-as években épült ház energiafelhasználása nyolcszorosa, de még egy, a ’80-as években épült épületé is 2,5-szerese a mai modern épületeknek.

A magyarországi lakásállomány állapotát viszonylag jól mutatják az energiatanúsítványok eredményeiről szóló adatok. Az energiatanúsítványt minden új és lakás adásvételi tranzakcióban szereplő használt lakásra el kell készíttetni a jogszabályok szerint.

A 2020-ban a lakó-, és szállásjellegű ingatlanokra kiadott majdnem 150 ezer energiatanúsítvány mindössze 5 százaléka került az energiatakarékosnak mondható, s a zöld hitel igénybevételénél minimum feltételként megszabott BB vagy annál jobb kategóriák egyikébe az adatokat gyűjtő Lechner Tudásközpont statisztikái szerint. 2019-ben 154 ezer energiatanúsítványt adtak ki, azon belül 2,8, a 2018-ban kiállított 159 ezer “bizonyítvány” alig több mint 2 százalékba jegyeztek fel BB-s vagy jobb minősítést az ítészek.

Azt, aki azt hiszi, hogy a rossz arány a rengeteg használt lakásnak szól, ki kell, hogy ábrándítsuk. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint tavaly 28 208 lakás épült, eszerint – ha minden BB-s vagy jobb minősítés új lakást tüntetett ki –, akkor is

csupán az új ingatlanok 25 százaléka volt a zöld hitel feltételeinek megfelelően korszerű lakás.

Az új hitelkonstrukcióra az induláskor 200 milliárd forintos keretet állapított meg az MNB. Ez – 25 millió forintos átlagos hitelösszeggel számolva – 8 ezer lakás megvásárlását segítheti. Márpedig a szakértők szerint ekkora összegre mindenképp szükség lehet, mert ugyan a lakások fogyasztása aszkéta lehet a feltételek szerint, ám az ezt elősegítő alapanyagok, gépek és berendezések ára igencsak borsos. Arról nem is beszélve, hogy az eddigi támogatott konstrukcióknál a piac – a CSOK-nál a telektulajdonosok, a felújítási hitelnél a mesteremberek ész építőanyag kereskedők – bizony igyekeztek az ügyfélnek szánt támogatás egy részét magukhoz csatornázni.