Egymásnak estek a bankok

Az indulás reggelén máris komoly verseny van a zöldlakáshitel-piacon: gyors körképünk szerint van már bank, amelyik a maximum 2,5 százalékos kamatból is enged, ám a hitelre rakódó eltérő költségek miatt is érdemes átnézni a kondíciókat, mert milliókat spórolhatunk.

A mai naptól, október 4-től van lehetőségük a hazai bankoknak, hogy ügyfeleik számára meghirdessék az évi maximum 2,5 százalékos kamatozás mellett elérhető zöldlakáshitel-programjukat. A szuperolcsó hitelhez a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a mai naptól bocsát a bankok rendelkezésére 0 százalékos kamatozás mellett továbbhitelezhető (refinanszírozási) pénzt.

A program részleteit nagyjából szeptember közepétől ismerhették meg a bankok is, épp ezért az MNB is arra hívta fel a figyelmet, hogy a banki termék-, informatikai és értékesítési fejlesztések miatt a különböző bankok eltérő időben indulnak majd el a termékkel.

Már az indulásnál eltérőek az ügyfélköltségek

Hétfő reggel 8 órakor körbenéztünk a banki honlapokon. Az indulás reggelén a CIB Bank, az Erste Bank, a Gránit Bank, a Raiffeisen Bank és a Takarékbank honlapján találtunk zöldhitel-kondíciókat. Máris versenyt hirdet a kamatokban a Gránit Bank. Tájékoztatásuk szerint náluk a termék 1,99 százalékos kamat mellett elérhető. A többi versenytárs ugyanakkor 2,5 százalékos kamatot közölt.

A termékekhez kapcsolt, a jogszabályban meghatározott költségelemek alapján ugyanakkor a 2,5 százalékban maximalizált kamatozású hitelek teljes hiteldíjmutatója (THM) már az indulástól eltér a különböző bankoknál.

Az október 4-i reggeli állapotok szerint tehát:

a Gránit NHP Zöld Otthon Lakáshitel az 1,99 kamatozás mellett új lakás vásárlásakor 2,15;

a Gránit NHP Zöld Otthon Lakáshitel új lakás építésekor 2,20 százalékos THM mellett igényelhető.

A 2,5 százalékos kamatozással meghirdetett konstrukciók közül

a Raiffeisen NHP Zöld Otthon Hitel 2,53;

a CIB NHP Zöld Otthon Lakásvásárlási Hitel 2,62;

az Erste NHP Zöld Otthon Hitel 2,66;

a Takarék Zöld Otthon Lakáshitel új lakás vásárlása esetén 2,77;

a Takarék Zöld Otthon Lakáshitel új lakás építése esetén 2,8 százalékos éves THM mellett igényelhető a banki honlapok tanúsága szerint.

Milliókról beszélünk

Az eltérés a havi törlesztőrészletben egy 30 millió forintos hitelnél eszerint már most közelíti a 10 ezer forintot, a teljes visszafizetendő összegben pedig a megfelelő ajánlat kiválasztásával a 25 éves maximális futamidő esetén közel 7 millió forintot spórolhatunk. Mindez egy 50 milliós hitel esetén már 16 ezer forintot meghaladó havi spórolást és 216 ezer forint alatti törlesztőrészletet jelenthet, míg a teljes visszafizetendő összegben 5 százalékot közelítő, több mint 3 milliós spórolást, s 66 millió forintot alig meghaladó teljes törlesztési terhet hozhat. A 2,5 százalékos kamat mellett hirdetett konstrukciók összevetése pedig azt mutatja, hogy ilyen összegnél fontos lehet a THM-ek összevetése is, hiszen 30 millió forintos hitel felvételénél pusztán ez a különbség is 1 millió forintot meghaladó tehercsökkenést hozhat, az 50 milliós hitel esetében a legkedvezőbb konstrukció kiválasztásával a havi törlesztőrészlet 216 ezer forint alá csúszhat.

Majd’ mindenki ott lesz a startvonalnál

A verseny bizonyosan tovább erősödik majd, hiszen október 4-i kondíciómeghirdetést ígért korábban az OTP és a Budapest Bank is, míg a K&H és az UniCredit Bank október elején szeretett volna elindulni saját zöldhiteltermékével, de várja a piac az MKB kondícióit is.