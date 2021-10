Az átutalások is a gazdaság fellendülését jelzik

Nemcsak szorosan vett makrogazdasági mutatók, hanem a pénzforgalmi adatok is alátámasztják azt, hogy a magyar gazdaság a vártnál sokkal gyorsabban lépett túl a koronavírus-járvány okozta sokkon, és újra robosztus növekedési pályára állt – mondta az Indexnek Tállai András. A Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese szerint a banki átutalások számának és értékének változása is jól mutatja, hogy a gazdasági élet szereplői, a vállalkozások és a lakosság is egyre erőteljesebb teljesítményre képes. Míg a koronavírus első hullámában (tavaly tavasszal) az átutalások száma és értéke is a 2019-es szint alá csúszott, addig az elmúlt év második felében már számottevően meghaladta az átutalási tranzakciók, illetve az abban szereplő érték a 2019-es korábbi csúcsév adatait. Sőt, tavaly decemberben a mindenkori csúcsot is sikerült megdönteni: az ügyfelek megbízása alapján a bankok már közel 16 ezer milliárd forintnyi átutalást bonyolítottak, a 33 milliót meghaladó átutalás pedig tíz százalékkal haladta meg a 2019. decemberi adatokat.

Tállai András szerint ennél is látványosabb eredményeket hozott az idei év. Az év első 8 hónapja soha nem látott csúcsot jelentett az online átutalásokban. Először nőtt havi 30 millió fölé az átutalási tranzakciók átlagos száma, az összesen 240,6 millió banki átutalás a Giro adatai szerint 8 százalékkal haladta meg a 2020-as teljesítményt. A gazdaság szereplőinek megerősödését az előbbinél is jobban jelzi az az adat, hogy a vállalatok és a lakosság utalásainak értéke 17,6 százalékkal nőtt, és 8 hónap alatt megközelítette 100 billió (százezer milliárd) forintot – hívta fel a figyelmet a pénzügyminiszter-helyettes.

Tállai András szerint az, hogy a vállalatok és a lakosság közötti átutalási forgalom is egyaránt emelkedik, azt mutatja, hogy a gazdasági élet élénkül, hiszen az árucsere elengedhetetlen része a pénzforgalom bővülése.

Az átutalások felfutása újabb bizonyíték arra, hogy a magyar gazdaság növekedése rendkívül gyors lesz idén.

A nyári hónapok adatai pedig előre jelzik azt, hogy a II. negyedévi 17,7 százalékos, Európában negyedik leggyorsabb növekedést követően marad a lendület, és rekordmagas lehet a GDP növekedése idén. A Pénzügyminisztérium becslése szerint 7–7,5 százalék közötti növekedés lehet 2021-ben – emlékeztetett Tállai András, majd megjegyezte, hogy több nemzetközi elemzőház is – például a Morgan Stanley – 7 százalékot meghaladó növekedést prognosztizál idénre.

Az átutalások számának növekedése emellett azt is jelzi, hogy a gazdaság szereplői egyre jobban elkötelezettek az elektronikus fizetések irányában – mondta Tállai András. A népszerűség a pandémia mellett a tavaly márciusban debütált, modern, a hét minden napján, maximum 5 másodpercen belüli átutalást lehetővé tevő azonnali fizetési rendszernek (afr) is köszönhető. A rendszer bővítésével pedig immár a vállalatok átutalásai is mind nagyobb számban ezen a rendszeren keresztül teljesültek a kisebb, tízmillió forint alatti kifizetéseik tekintetében. Tállai András emlékeztetett arra, hogy az idei második negyedévben a hazai átutalási tranzakcióknak már több mint ötven százaléka az afr rendszerében teljesült: több mint 39 millió tranzakciót jegyzett fel a statisztika, amelynek keretében 8385 milliárd forint került pillanatok alatt a feladótól a címzetthez.

Tállai András szerint az elektronikus fizetési megoldások pandémia során felfedezett kényelme és biztonsága, valamint a gazdaság fellendülése együttesen a következő hónapokban további ugrásszerű bővülést hozhat a hazai átutalási forgalomban. A XXI. századi pénzkezelés egyrészt könnyebbséget jelent a lakosságnak és a vállalatoknak, másrészt számottevő nemzetgazdasági hasznot hoz, mivel itt nincsenek járulékos költségek, mint a készpénznél, ahol például az előállítás, a szállítás, a tárolás komoly anyagi terhet jelent.