A hitelek drágulása az ingatlanpiacot is visszafoghatja

Egyelőre szépen pörög a lakáshitelpiac, ám már gyűlnek a felhők. Az MNB adatai szerint szeptemberben még visszafogott volt a lakáshitelkamatok emelkedése, ám a Money.hu elemzése szerint októbertől napról napra emelkedtek a banki kamatok, ez pedig visszafoghatja a hitelkeresletet és a későbbiekben az ingatlanpiacot is.

Idén május és június után minden idők harmadik legnagyobb hitelkihelyezését hozta 2021 szeptembere. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 125,4 milliárd forint lakáshitelt vettünk fel a bankoktól. Ez 56 százalékkal magasabb érték, mint 2020-ban, és 83 százalékkal haladja meg a 2019. szeptemberi értéket.

Fotó: Bodnár Patrícia / Index

A Money.hu elemzői ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy hamarosan megtörhet a trend, mivel a hitelek drágulása miatt csökkenhet a hitelkereslet. Az MNB szeptemberben még csak visszafogott, 11 bázispontos kamatemelkedést mért a folyósított lakáshitelek átlagkamatában, s így 4,29 százalékon kapott kölcsönt egy átlagos adós, ám a hitel-összehasonlító oldal adatai szerint ennek októberben már leáldozott. Az MNB június óta folyamatosan emel az alapkamaton, és ez drágítja a forrásokat. Ennek következtében egyre több bank hagy fel azzal a gyakorlattal, hogy a banki verseny miatt csak szelektíven emeli hiteleinek kamatát, egyre gyakoribb az általános drágítás. Ennek köszönhetően lényegében napról napra változnak a banki kondíciók, az épp aktuális legjobb ajánlatot a Money.hu szerint csak a hitelajánlatok összehasonlításával lehet kiválasztani, amelyet akár hetente nem árt frissíteni. A változatosságot jól szemlélteti az utolsó két hét kamatváltozásainak összefoglalója.

Kamatemelés, kedvezménymegvonás

November 1-jétől az ötéves minősített fogyasztóbarát lakáshitelek kamata 0,4 százalékponttal, a tízéveseké 0,3 százalékponttal emelkedett a CIB Banknál, és 40 bázisponttal drágultak az öt- és tízéves kamatperiódusú szabad felhasználású ingatlanfedezetes kölcsönök kamatai is. Ennél is magasabb, fél százalékpontos az emelés a felújításikedvezmény-csomagban, mert itt a kedvezmény mértékét tíz bázisponttal vágta vissza a bank. A végig fix lakáshitelek kondíciói nem változtak, ám a szabad felhasználású hitelcélnál ennek ellenére is drágul az ajánlat, mert a bank 0,4 százalékponttal visszanyeste a kölcsönök kamatkedvezményének mértékét.

A Takarékbanknál az Ötös és Tízes Otthon Lakáshitelre kamatkedvezményeken felül meghirdetett kamatakciók megszűntek, ám a kamatkedvezményeket is visszafogta a bank, így összességében az ötéves hitelek kamata 0,1–1, a tízéveseké 0,04–1,55 százalékponttal lett magasabb a változások következtében. Nem úszták meg a Takarék minősített fogyasztóbarát lakáshitelek sem az akciós kamatok visszanyesését: az Ötös MFL-nél ötven, a Tízes MFL esetében húsz bázisponttal csökkent a kedvezmény mértéke, így a kamatok és a thm-ek ennyivel lettek magasabbak.

Ám ez még nem elég, a Tízes Lakáshitel kivételével minden, öt- és tízéves kamatperiódussal bíró piaci jelzáloghitel kedvezmény nélküli kamata 0,5 százalékponttal emelkedett.

A banki verseny miatti finomhangolásnak tudhatjuk be, hogy eközben a szabad felhasználású jelzáloghiteleknél az öt–kilencmillió forintos hitelösszeg esetén minden kedvezménykategóriában csökkent az ajánlati kamat.

A K&H Banknál az üzleti feltételű lakáshitel és a fogyasztóbarát lakáshitel kamata K6 kategóriában minden kamatperiódusban és futamidőben emelkedett.

A referenciakamatok emelkedése miatt az otthonteremtő hitelek kamata nőtt a Unicredit Banknál. Az érintett konstrukciók thm-je egyéves kamatperiódusra 5,37-ről 5,64-re, az ötéves otthonteremtőké 5,48-ról 5,61 százalékra emelkedett.

Többlépcsős emelők

Az október közepi, 16–22 bázispontos kamatemelést követően novembertől drasztikusabb kamatemelést hajtott végre a Budapest Bank. Az ötéves kamatperiódusú jelzáloghitelek kamata 0,54 százalékponttal, a tízéveseké 0,65 százalékponttal, a végig fix hiteleké 0,48 százalékponttal emelkedett meg. A reprezentatív példák adatai alapján a teljes hiteldíjmutatóban az emelés mértéke magasabb szinteket eredményezett. Az ötéves lakáscélú és enyhítő hitel standard konstrukcióban a korábbi 6,33 helyett 6,91 százalékos kamat mellett érhető el, a tízéves konstrukcióban 6,81 százalék helyett 7,51 százalékos a thm, míg a futamidő végéig fix hitelek thm-je 5,79 százalékról 6,30 százalékra emelkedett. A végig fix szabad felhasználású jelzáloghitel thm-je 7,53 százalék lett a korábbi 7,02 százalékról.

A minősített fogyasztóbarát lakáshiteleket október közepi 33, illetve a tízmillió forint feletti kölcsönök esetében ennél visszafogottabb, 25 bázispontos emelését követően novembertől ismét feljebb kerültek a kamatok. Az ötéves kamatperiódusra 5,04 helyett 5,61, tízéves fixálásnál 5,45 helyett 6,14, míg végig fix kamatozással a korábbi 5,67 helyett 6,18 százalékos thm mellett érhetik el a bank ügyfelei. A korábbinál 58, 68 bázisponttal magasabb, 7,44 és 8,04 százalék az öt- és tízéves enyhítő hitel thm-je a Budapest Banknál, míg 58 és 70 bázispontos emelkedés után 7,72 és 8,37 százalékos thm mellett érhetők el a standard konstrukcióban az öt és tíz évre fixált szabad felhasználású és adósságrendező jelzáloghitelek.

Az MKB Banknál is többlépcsős volt az emelés az elmúlt napokban. Október 21-én az ötéves kamatperiódusú lakáshitelek kamatát 0,55–1,05 százalékponttal, a tízévesekét 0,02–1,57 százalékponttal emelték. A legkomolyabban a normál konstrukciók kamatai emelkedtek – havi 150, 300 és 450 forintos jóváírás mellett az extra, prémium és exkluzív konstrukciókban kisebb volt az emelés mértéke. Az öt- és tízéves kamatperiódusú magánhitelek kamata is magasabb lett. Október 26-án újabb emelési hullám jött a lakáshiteleknél. A kamatemelés mértéke normál kategóriában 1,14, az extra konstrukcióban mindössze 0,02, a prémium kategóriában 0,37, míg exkluzív kategóriában 0,11 százalékpont volt. Ez sem volt elég, ugyanis november 1-jétől az ötéves kamatperiódusú kamatkövető lakáshitelek kamata 0,54, a tízéves kamatrögzítő lakáshiteleké 0,65 százalékponttal emelkedett. A kamatkövető magánhitelek kamata normál kategóriában 0,74, extra kategóriában 0,39 százalékponttal lett magasabb. A prémium adósok négy bázispontos emeléssel megúszták, míg exkluzív kategóriában nem is változott a kamat. Ha korábbi lakáshitelt akarunk kiváltani a banknál, a korábbiaknál 0,54 százalékponttal magasabb kamatozással bíró kamatkövető magánhitel igénylésével vehetjük igénybe. A kamatrögzítő magánhitel kamata csak normál kategóriában emelkedett, ott azonban emberes, 1,35 százalékpontos volt a mértéke.

Mikor fogja vissza a keresletet a hiteldrágulás?

Miután a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lakások hatvan százalékát hitelből vásárolják az emberek, a következő hónapok legkomolyabb kérdése az lesz, meddig drágulhatnak úgy a kölcsönök, hogy az ne fogja vissza a hitelkeresletet. Ha ez bekövetkezik, az igen hamar az ingatlanpiacon is fékezően hathat.