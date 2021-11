Hatalmas kereslet az új hitelre, egymás alá licitálnak a bankok

A lakáshitel folyósítások 15-30 százaléka lehet zöld hitel, így épp akkora fogyhat el az MNB e célra biztosított 200 milliárdos kerete, amikortól minden új építésű lakásnak már hoznia kell a zöld követelményeket. Nagy kérdés tehát a folytatás, és főleg az, hogy a használt lakások energetikai felújítására mikortól lesz majd olcsó forrás. Ami a zöld hiteleket illeti: sokan nem gondoltak rá, de még az MNB által meghatározott 2,5 százalékos kamatszintnél is lejjebb mennek a bankok a versenyben.

Az előzetes várakozásokat igazolva robbant be a magyar lakáshitel piacra a Magyar Nemzeti Bank (MNB) zöld hitel programja. A money.hu és banki partnereinek tapasztalatai szerint a termék nagyon keresett volt már az indulást követő első hónapban, bankonként több milliárd forintos hiteligénylés indult el, s a hitelközvetítőnél is a százas nagyságrendben érdeklődtek az ügyfelek az új hitel iránt.

A szakértők szerint azonban a jó indulás kapcsán nem szabad elfelejteni, hogy az októberi keresletet jelentősen felerősítette az, hogy a nyár eleje óta ismert volt az, hogy az MNB refinanszírozásával, szuperolcsó, maximum 2,5 százalékos hitelkamat mellett lehet majd korszerű új lakást vásárolni, vagy ilyen lakás építésére hitelt kapni. Éppen ezért az első hónapok adatai vélhetően felülreprezentálják majd a termék iránti valós keresletet. A várakozások szerint

a zöld hitelfolyósítás a következő hónapokban a teljes lakáshitel volumen 15-30 százalékát is adhatja majd.

Lesz, lehet zöld hitel használt lakásra is?

Mindez azt jelentheti, hogy a jövő év közepére – amikortól már csak a zöld hitel követelményeinek megfelelő, környezetbarát új lakás építhető Magyarországon – kipörög az MNB zöld hitel céljára rendelkezésre bocsátott 200 milliárd forintos refinanszírozási kerete.

Bár a jegybank korábbi jelzése szerint nyitottak arra, hogy túlkereslet esetén meghosszabbítsák a programot, és annak keretösszegét emeljék, fontos látni azt is, hogy az MNB aligha veheti át a teljes (új lakásra szóló) lakáshitel piac finanszírozását. A jegybank ráadásul egy másik megoldással, a zöld jelzáloglevelek vásárlásának meghirdetésével a piaci finanszírozás lehetőségét is megteremtette, ami talán még a jelenlegi 200 milliárdos keretösszegű programnál is komolyabb piacalakító tényező lehet.

Az elmúlt hetekben már mind három hazai jelzálogbank bocsájtott ki zöld jelzálogkötvényt, amelyet a piac számottevően túl is jelzett, így az aktuális piaci kamatoknál kedvezőbb hozamszintek alakultak ki. Ez az olcsó forrás biztosíthatja az MNB zöld hitel refinanszírozási keretének kimerülése után az alacsony hitelkamatok forrását a modern lakásokra. Ám talán még ennél is fontosabb lehet – főleg, ha az MNB továbbra is aktív marad az új lakások zöld finanszírozásának piacán –, hogy a zöld jelzáloglevelek révén biztosított olcsó forrás a használt lakások energetikai célú felújítására is olcsó hitelek biztosítását segíthetné elő.

Beindult a kamatverseny

Ami a zöld hitelek piacát illeti, azt, hogy komoly verseny lesz a bankok között, előre sejteni lehetett. A követ a vízbe igazából a Gránit Bank dobta be, ahol az indulástól az MNB által meghatározott, a piaci átlagkamat alig felét elérő, 2,5 százalékos kamatszintnél olcsóbb, 2 százalék alatti kamaton kezdték el kínálni az új hitelterméket.

Az 1,99 százalékos kamat továbbra is unikális, de azt, hogy valóban megkezdődhet itt is egyfajta negatív licitálás, azt jól mutatja, hogy a piacon tizedikként megjelenő UniCredit Bank is alákínált a korábban egységesnek hitt kamatplafonnak. A bank az év végéig bizonyos partnereken keresztül 30 bázispontos kamatkedvezményt ad a 10 millió forint feletti és 0,5 százalékpontos kedvezmény a 20 millió forintot meghaladó hitelek esetében – utóbbihoz még Generali hitelfedezeti biztosítás megkötése is szükséges.

Banki zöld hitel konstrukciók Bank Termék neve Kamat (%) THM (%) Folyósítási díj Minimális futamidő (év) Minimális hitelösszeg (millió Ft.) Lakásvásárlás (egyösszegű folyósítás) Lakásépítés (szakasos folyósítás) Budapest Bank NHP Zöld otthon Lakáshitel 2,5 2,59 2,61 0 5 1 CIB NHP Zöld Otthon Lakásvásárlási Hitel 2,5 2,62 - 0,75% max. 100 ezer Ft. 5 1 Erste NHP Zöld Otthon Hitel 2,5 2,66 2,66 0,75% max. 100 ezer Ft. 5 4 Gránit Zöld Otthon Lakáshitel 1,99 2,15 2,2 0 5 1 K&H Zöld Otthon Lakáshitel 2,5 2,7 2,7 0,75% max. 100 ezer Ft. 5 2 MKB NHP Zöld Otthon Lakáshitel 2,5 2,6 2,6 0 10 1 OTP NHP Zöld Otthon Lakáshitel 2,5 2,8 2,9 0* 6 0,5 Raiffeisen Zöld Otthon Hitel 2,5 2,53 - 0** 5 1 Takarékbank Zöld Otthon Lakáshitel 2,5 2,77 - 0 6 1 UniCredit NHP Zöld Otthon hitel 2,5 2,59 2,59 0 4 1 2,0-2,2*** 2,09-2,29 2,09-2,29 * 2021. december 31-ig ** 2022. január 31-ig *** partnereken keresztül év végéig nyújtott akciós kamatkedvezmény. 10-20 millió forint közötti hitelnél 0,3, 20 millió forint felett 0,5 százalékpont a kedvezmény mértéke Forrás: money.hu gyűjtés

A THM különbség milliós költségeket hozhat

De a vetélkedés nem csak a kamatok, hanem a kiegészítő kedvezmények piacán is megfigyelhető. Több banknál a zöld hitelt igénylők is ingyen kapják (vagy visszatérítik számukra) az értékbecslési és a közjegyzői díjakat. Az Ersténél például tévedésből kikerült ez a lehetőség a kínálatból, de másnap már, visszamenőleges hatállyal visszahelyezték az akciós lehetőséget. A money.hu szakértői arra hívják fel a figyelmet, hogy a zöld hitel esetében olyan nagy összegekről beszélünk, ahol néhány bázispontos különbség a Teljes Hiteldíj Mutatóban (THM) súlyos százezrekkel dobja meg az ajánlatok közötti különbséget – ez a jelenlegi kondíciók mellett már egy 20 milliós hitelnél is akár félmilliós többletköltséget jelenthet.