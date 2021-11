A gyerek a varázsszó a moratóriumban

Nem a család csökkenő jövedelmére, hanem a családban élő gyermekre hivatkozva maradt a moratóriumban a lakossági ügyfelek fele az Erste Banknál, de összességében igen kevesen, az érintett állománynak csak öt százaléka. A bank adatai azt is megmutatják, hogy az emberek jó része túl lehet a pandémia okozta nehézségeken: 16 százalékkal többet költenek bankkártyával, mint az elmúlt két évben, és a hiteladatok azt is visszaigazolják, hogy bátrabban vágnak beruházásba, például lakásvásárlásba is.