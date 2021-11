Verhetetlen a nemzetközi piacon a Premier League

Miután a labdarúgás (az amerikainak csak soccer) népszerűsége óriásit emelkedett az Egyesült Államokban, az NBC Universalnak (NBCU) nagy tervei vannak, így megtartotta közvetítési jogait a világ legnépszerűbb futball bajnokságára.

Az NBCU és a Premier League egy heves licitharcban további hat évvel meghosszabbította a jogokról szóló megállapodását, ezzel megelőzve az olyan riválisokat, mint például az ESPN vagy a ViacomCBS. Az NBC Sports állítólag 2,6 milliárd dollárt fizetett a liga megtartásáért, bár az NBC Sports elnöke, Pete Bevacqua a sajtó felé nem hajlandó részletezni a szerződés pénzügyi feltételeit.

Amikor 2013-ban az NBC Sports átvette a Premier League sugárzási jogait, a közvetítések körülbelül 13 millió nézőt értek el. Bevacqua szerint az első hároméves ciklus végén a nézőszám körülbelül 39 millióra nőtt. Ráadásul az NBC Sports nem látja, hogy a Premier League amerikai lendülete egyhamar lassulna, így a cég azt tervezi, hogy az angol bajnokságot egy szintre helyezi a világ legnépszerűbb sportligáival – például az NFL-lel.

Az NBC vezetője azt is elmondta, hogy a sugárzási jogokért folytatott őrült versenyfutás miatt az angolok már arra is gondoltak, hogy szétbontják a jogokat, és csomagokat árulnának a tv-s piacon, ám az amerikai társaság erről hallani sem akart, kategorikusan kijelentették, hogy mindent vagy semmit alapon az egész csomagot akarják tokkal vonóval. Az alapvető elgondolás tehát az volt, hogy az NBC kizárólagos exkluzivitást kíván Amerikában.

NHL nélkül is remek a portfólió

Nem titkoljuk, számunkra ez most stratégiai prioritás: a Premier League-re összpontosítunk, úgy kezeljük, mint az NFL-t, vagy az olimpiát, hogy növeljük a közönség számát

– nyilatkozta Bevacqua miután megkötötték az üzletet.

Az NBC valóban igyekszik a sport terén is a legnagyobb lenni, a PL mellett ott van a portfóliójukban a Sunday Night Football, az olimpia és a Kentucky Derby is. A Premier League ráadásul azért is került most a vállalatnál a legfelső polcra, mert idén elveszítette NHL-jogait, miután lejárt a ligával kötött 10 éves, 2 milliárd dolláros szerződése.

Ted Lasso is besegít

Az NBC duplán jól jár a jogokkal, ugyanis steraming oldaluk, a Peacock a sportközvetítésekkel tűnik ki a steraming piacon. A társaság nemrég arról számolt be, hogy a nyári olimpiai játékok előtt 54 millió felhasználó regisztrált a Peacockra. A Netflix, az Apple, az HBO Max és a Disney tehát felkötheti a gatyáját, ha versenybe kíván szállni a sportjogokért, a Peackock ugyanis jelenleg verhetetlennek tűnik ebből a szempontból.

Az angol futball liga népszerűsítése azonban nem csak a televízióban zajlik az NBC-nél, megrendezték az úgynevezett Fan Festet is (szurkolói fesztivál), amelyen több ezer ember vett részt. Ezen felül további ütőkártyájuk is van: a 2013-as NBC-s PL-indulásnál a népszerű Ted Lasso (a karaktert Jason Sudeikis színész alakítja) is megjelent, mint marketing eszköz, s bár jelenleg a rivális Apple TV-n fut a sorozat, a Ted Lasso karakter még az NBC-nél is tud tevékenykedni a Premier League-gel kötött licencszerződés miatt.

Messze az angol foci a legnépszerűbb nemzetközi termék

A KPMG adataiból világosan kitűnik, hogy toronymagasan a Premier League ér a legtöbbet a nemzetközi piacon.

Az első osztály közvetítési jogaiból a PL évenként 1,56 milliárd eurót zsebel be, amely kis túlzással majdnem a duplája a második legértékesebb La Ligának, a spanyol foci jogaiért ugyanis „csak” 897 millió eurót fizetnek a világ vezető sportcsatornái. A Serie A, tehát az olasz bajnokság harmadikként fért fel a dobogóra 371 millió eurós éves bevétellel, a német Bundesliga 280 millió euróval csak a negyedik, míg a francia Ligue 1 a jelek szerint a kutyát sem érdekli, mindössze 80 millió eurót sikerül összeszedni éves szinten a nemzetközti piacról.

A minőségi sportközvetítések megnövelik a minőségi eszközök iránti keresletet

A nagy nemzetközi sportesemények jól láthatóan koncentrált keresletet támasztanak a nagyképernyős tévék iránt. Ugyanakkor kitűnik, hogy van egy komoly ügyfélbázis, aki csak tematikus témájú adók élvezete miatt ül ma már le a tévék elé – a filmcsatornák mellett kiemelt szerepet kapnak e téren a sportcsatornák.

A katari vb előkarácsonyt hoz majd

A közvetítések megfelelő, HD/4K minőségű élvezetéért sokan vásárolják meg a legmodernebb televíziókészülékeket. S bár a színes TV-eladások a foci Eb-k, vagy VB-k és az olimpiák idején látványosan futnak fel, nem feledhető el az sem, hogy a led TV évek óta a karácsonyi ajándéklisták élén is áll. A szakáruházakból sokan a Jingle Bells hangjai mellett tolják ki a nem egy esetben hitelre vásárolt óriás tévéket rejtő dobozokat az emberek. Külön érdekes lesz a helyzet jövőre, amikor a katari foci vb november közepén, a karácsonyi bevásárlási roham elején, november 21-én kezdődik, míg a döntőt az ünnep előtti hétvégén, december 18-án rendezik majd Dohában. Ekkor sokan bizonyosan előrehozzák majd a karácsonyi tévés ajándékozást.