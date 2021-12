Egyre kevesebben készítenek otthon bejglit, így aztán megsokszorozódott azoknak a családoknak a száma, akik cukrászdában szerzik be az elmaradhatatlan ünnepi süteményt. Az infláció a cukrászdákat is utolérte, a fuvardíjak, valamint a csomagoló- és az alapanyagok árának emelkedése (hogy a dióvész árfelhajtó hatásáról már nem is beszéljünk) az űrbe lőtte a bejgli árát.