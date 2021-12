Újra van kedvünk játszani, milliárdokat költünk társasjátékra

Már 2020-ban is növekvő forgalmat mutatott a hazai játékpiac,

55 milliárd forint értékben vásároltunk tavaly játékokat,

s a piaci szereplők felmérései szerint magasan a társasjátékok kategóriája nyerte a 2020-as évet – megelőzve a kreatív játékokat és a Legót.

Már a járvány előtt megkezdődött a társasjátékok reneszánsza, de a kezdeti szigorú korlátozások adták meg az igazi nagy lökést a népszerűségük ismételt szárnyalásához. Rengetegen fedezték fel (ismét) a falak közé szorított időtöltés ezen módját, és mivel sokan újra realizálták, hogy ez egy rendkívül szórakoztató elfoglaltság, minden korosztályban óriásit nőtt a társasjátékok iránti kereslet – mondta lapunknak Szlávecz Boglárka, a Regio Játék sajtómanagere.

Való igaz, hogy a Covid-hatás miatt – amikor beszorultunk otthonainkba – nem igazán tudtunk mit kezdeni magunkkal, ennek következtében a kenyérsütés mellett a társasjátékozást is újra felfedeztük. Szerte a világon mindenhol így volt ez, az Egyesült Államokban például körülbelül 1,5 milliárd dolláros bevételt generáltak a társasjáték forgalmazók, gyártótól függően évente 25-40 százalékkal több bevételt hoztak a vásárlók.

A digitalizáció terelt vissza minket az eredeti verziókhoz

Furcsa paradoxon, de a játékpiac szakértői szerint az online élet segített a társasjátékok népszerűsítésében. A telefonos webáruházakban ugyanis számtalan klasszikus játék digitális verziója érhető el, és ez az online élmény vezetett oda, hogy egyre többen vették meg a társasjátékok eredeti, „asztali” változatát. Ráadásul az online áruházak térnyerésével sokkal könnyebben hozzá lehet jutni a játékokhoz, nem kell a régi, videotéka szerű tematikus szakboltokban vadászni kedvenceinkre.

A társasbolt.hu összefoglalója szerint pedig a blogok és később a Facebook is segített a játékok népszerűsítésében, a hazai társasjátékos Facebook csoportok is már több tízezer tagot számlálnak napjainkra.

Ma már vannak olyan játékok is, amelyeket nem tudnánk mobiltelefon nélkül játszani, ezek a társasok ugyanis csak applikációk segítségével teljesíthetők, a játékosok telefonon kapják az instrukciókat, s ezeket követve kerül ki a végső győztes.

És most jön még csak a karácsony

Érdeklődésünkre Szlávecz Boglárka elmondta, hogy idén augusztushoz képest a karácsonyhoz közeledve a tízszeresére nőtt az online értékesítés, a tavalyi karácsony előtti időszakhoz képest pedig 20-30 százalékos a növekedés. Offline hétszeres az emelkedés (ebben az esetben is az augusztus – december havi adatokat hasonlították a 2020-as adatokhoz – a szerk.). A karácsonyi szezonban realizálódik a vállalat forgalmának körülbelül 60 százaléka, ez az arány a társasjáték eladásokra is igaz.

Bővül a piac, elképesztő ötletek jönnek

A Regio Játék sajtómanagere szerint újdonságnak számítanak a piacon az olyan logikai társasok, melyek egyszemélyes játékmódra vannak kifejlesztve, ilyenek a Thinkfun márkának a játékai (pl. Rush Hour, Zingo). Egy másik jól megfigyelhető trend, hogy a társasjátékfejlesztők igyekeznek összehozni a digitális világot és a hagyományos játékok világát. Erre jó példa a Ravensburger Minecraft társasjáték fejlesztése, ami a népszerű számítógépes játék nyomtatott társasjáték változata – közölte Szlávecz Boglárka. Ugyanerre a jelenségre egy másik jó példa a Go masters Youtuber társas, ahol a feladatunk egy saját Youtube-csatorna kitalálása és felfuttatása. Ezen kívül még nagyon kedveltek azok a családi társasok, amelyek a kisebb gyermekek számára is élvezetes szórakozást nyújtanak, miközben együtt játszhat a család – ilyen a Lynx vagy a Pancs Mancs társas.

A pénzzel is szeretünk játszani

Évek óta töretlen népszerűségnek örvendenek a pénzzel kapcsolatos társasjátékok is. Az Egyesült Államokban 1935-ben piacra került Monopoly és annak korán, már 1937-ben debütált „magyarított” változatát, a Capitalyt a szocializmus évéiben váltotta a Gazdálkodj Okosan! retro társasjáték, amely a későbbiekben Takarékoskodj! néven is futott. Ma mindegyik termék megtalálható a játékboltok polcain, sőt Monopolyból rengeteg tematikus változat is készült. Meglepő ugyanakkor, hogy a Gazdálkodj okosan! játékból is több mint tízezer darab fogy minden évben.

Míg az eredeti változatokban (Monopoly, Capitaly) a házvásárlás a fő cél, s épp ezért a pénzzavarba került emberek még a mai, emelkedő kamatkörnyezetben is példátlanul magas kamatozású, 10 százalékos jelzáloghitelt tudnak felvenni, addig a szocialista játékban az eredeti játékkal ellentétben nem lakásvásárlás a fő, hanem az otthon berendezése. Arról szó sem lehetett, hogy a tanács által kiutalt lakást elzálogosíthassák, épp ezért a Gazdálkodj okosan! játékban a hitel felvételére kényszerülő játékos inkább – az egyébként a szocialista időkben igencsak felkapott – zálogkölcsönhöz hasonló terméket kaphatott. A játékszabály szerint a bankba beadott porszívót egy körön belül ki kellett váltani, ebből is látszik, hogy ez a kor még nem igazán ismerte a manapság már lényegében minden nem lakáscélú beruházás finanszírozására megfelelő, s számos esetben akár még az – egyéb ajándékok mellett – a karácsonyi társasjáték beszerzést is finanszírozó személyi kölcsönt.