Ilyen még nem történt a magyar hitelpiacon

Az 5 és 20 évre fixált lakáshitelek kamata közötti különbség az októberi 116 bázispontról mára 22 bázispontra szelídült. A money.hu szakértői szerint eddig soha nem volt ilyen alacsony a végig fix törlesztés biztonságának felára – ráadásul a következő hetekben még ez is eltűnhet, hiszen a pénzpiacokon az infláció miatt ma már kisebb a 20 éves futamidő kamata, mint az 5 éves idősávé.

Nevezetes napként vonul be majd a magyar bankpiac történelmébe 2021. november 23-a: ez volt az a nap, amikor a pénzpiaci kamatszinteknél a húszéves futamidejű kamat az öt éves futamidőre kínált kamatszint alá süllyedt – hívja fel a figyelmet közleményében a money.hu. Az inflációs hatásoknak köszönhetően december közepére a húszéves BIRS 4,57 százalékos értéke már 24 bázisponttal haladja meg az ötéves BIRS kamatszintjét. Az év elején még 1,1 százalékkal magasabb volt a hosszú futamidő kamata. Nincs ilyen megdöbbentően látványos változás a 10 és a 20 éves pénzpiaci kamatokban, de a 10 éves kamatok drágulása itt is számottevően gyorsabb, mint a 20 évesé, ennek köszönhetően a két BIRS futamidő közötti különbség az év eleji 59 bázispontról 10 bázispontra csökkent.

A pénzpiaci kamatok változása novemberben és decemberben egyre gyorsabb mértékben mutatkozik meg a lakáshitel kamatokban annak köszönhetően, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is ritmust váltott a kamatemelések terén. A pénzügyi szakportál számításai szerint ugyan a banki hitel ajánlatokban ma még magasabb a 20 évre fixált hitelek kamata és hitelköltsége az 5 éves kamatperiódusra kínált kölcsönökhöz képest, ám a különbözet számottevően csökkent az elmúlt két hónapban.

A money.hu szerint a jelenleg a piacon elérhető 3 legjobb ajánlatból képzett átlagkamat az 5 évente változó kamatozású. 20 milliós lakáshitel esetében október 20-ához képest 116 bázisponttal 3,18-ról 4,34 százalékra emelkedett. Ugyanezen időszak alatt a 20 évre végig fix kamatozást kínáló hitelek átlagkamata mindössze 22 bázisponttal 4,76 százalékról 4,98 százalékra nőtt. A fentiek miatt

a két kamatperiódus kamatai közötti különbség az októberi 50 százalékról 15 százalék alá szelídült.

Mint írják, a változás még markánsabban látszik a törlesztőrészletek esetében:

míg októberben egy 20 millió forintos 20 évre szóló hitelt 5 éves kamatperiódus mellett 113 132 forintos törlesztőrészlettel lehetett felvenni,

addig december 15-én ugyanennél a hitelnél már 125 131 forint az átlagos törlesztőrészlet, ami tíz százalékot meghaladó drágulást jelent.

Ehhez képest a végig fix hitelek törlesztőrészlete 129 210 forintról 132 558 forintra emelkedett, ami alig 2,6 százalékos különbséget jelent. A fizetendő törlesztőrészletekben októberben még 14 százalékkal olcsóbban jött ki az, aki azt vállalta, hogy hitelét 5 évente átárazzák ahhoz képest, aki nem akart többé a kamatok változásától remegni. Ez a különbség mára 6 százalék alá szelídült.

Ami a hitel teljes visszafizetendő összegét illeti, ott az 5 éves kamatperiódust választó ügyfelek az október közepi szintekhez képest 6,7 százalékkal magasabb törlesztési teherrel számolhatnak: az októberi 28,26 millió forint helyett immár 30,17 millió forintot kell majd kifizetniük. Ezzel szemben a végig fix hitelek teljes visszafizetendő összege lényegében nem változott az elmúlt két hónap alatt, továbbra is 31 millió forintot kell majd visszafizetni a hitel 20 éves futamideje alatt. Ennek következtében az az ügyfél aki októberben végig fix hitelt választott még összességében tíz százalékos prémiumot fizetett a banknak azért, hogy a törlesztőrészlete a teljes futamidő alatt változatlan maradjon. Most azonban mindössze 2,8 százalékkal kerül többe törlesztőrészlet biztonsága ahhoz képest, hogy az ügyfél öt évente új kamattal és törlesztőrészlettel szembesüljön – hívják fel a figyelmet a portál szakértői. Ráadásul a jegybank további kamatemeléseinek hatására – a pénzpiaci kamatváltozásokat lekövetve – néhány héten belül a végig fix hitelek kamata az 5 éves kamatperiódus alá csökkenhet, onnantól a végig fix hiteleken már a törlesztőrészletben is nyerhetnek az ügyfelek.

Ha csökken a kamat, a végig fix hiteleseknek az sem lesz világvége

Persze, aki ebben az időszakban vállal rövidebb kamatperiódus mellett hitelt gondolkodhat úgy, hogy a jelenlegi magas infláció addigra bizonyosan megszelídül és onnantól kezdve a következő kamatfordulótól már kisebb kamattal és törlesztőrészlettel folytathatja a törlesztést. Ugyanakkor a money.hu szakértői arra hívják fel a figyelmet hogy a későbbiekben is bármikor módja van bármilyen hitellel rendelkező ügyfélnek arra, hogy változtasson eredeti hitelek kamatperiódusán.

Abban az esetben tehát, ha visszatérnének a 2010-es évek második felének „kamatmentes” évei, akkor a hosszan fix hiteleseknek módjuk lesz arra hogy a kamatperiódust megváltoztatva vagy hitelcserével saját kölcsönüket olcsóbbra cseréljék. Ezzel áll szemben az a biztonság, hogy a végig fix hitelt felvevő ügyfél stabilan azzal számolhat hogy a törlesztő részlete a futamidő akár két évtizedes időtávjában sem változik.

A hosszan fix hitelek felvétele melletti érv lehet az is, hogy az inflációnak köszönhetően a pénz jelenértéke bizonyosan változni fog, azaz azzal számolhatunk, hogy a mai 100 ezer forint vásárlóértéke bizonyosan magasabb lesz, mint 5-10 év múlva.

Ebben az esetben pedig az akkori 100 ezer forintos törlesztőrészlet összességében kisebb terhet jelent majd az ügyfélnek – olvasható a közleményben.