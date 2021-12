Az új lakás már olcsóbb, mint a használt?

A szakportál közleménye szerint nagyon hamar eljöhet a magyar lakáspiacon az az idő amikor lakásvásárlásban gondolkodó, s ahhoz hitelfelvételre szoruló embereknek nem lesz más alternatívája mint, hogy energiatakarékos, korszerű új lakást vásároljanak. Mindez annak köszönhető, hogy a jegybanki irányadó kamat folyamatos emelésének köszönhetően a lakossági jelzáloghitelek kamata napról-napra emelkedik. Eközben az energiatakarékos, korszerű lakásokra a Magyar Nemzeti Bank (MNB) refinanszírozása mellett a modern lakásokra meghirdetett hitelre továbbra is maximum 2,5 százalékos kamattal lehet szerződni.

A zöld hitel kondícióihoz hasonló 20 évre fix törlesztést kínáló konstrukciók közül a legalacsonyabb kamatozással jelenleg az Unicredit Bank ajánlata fut, amely jelenleg 4,55 százalékon érhető el. Mindez azt jelenti, hogy a Magnet Bank bekapcsolódásával immár 11 pénzintézetben kínált zöld hitel már most legalább 2 százalékos kamatelőnnyel rendelkezik. A money.hu szakértői szerint az sem felejthető el, hogy a zöld hitelben is jelentős a verseny, így a Gránit Bank 1,99 százalékos kamatajánlata mellett 20 millió forintos hitelösszeg esetében már az UniCredit is 2 százalékon kínálja a zöld hitelt 2022. január 31-ig, aki hitelfedezeti biztosítás megkötését is vállalja. Azaz a kamatelőny még jelentősebb, a 25 százalékot is meghaladja.

A szakportál számításai szerint egy átlagbért keresőnek a piaci top kamathoz képest ma már 20 százalékkal nagyobb összegű lakás megvásárlására finanszírozható egy átlagos, 2,5 százalékon futó zöld hitelből.

Míg a piaci kamatozás mellett az adósságfék szabályok betartásával (a jövedelem 50 százalékát el nem érő törlesztőrészlet, minimum 20 százalékos önerő mellett) 28 millió forintos lakásra elég a 284 700 forintos nettó átlagbér, addig a 2,5 százalékos zöld hitellel 33,5 milliós lakás megvásárlására nyílik elég fedezet. Ha pedig a fenn említett két, akciós zöld hitelt veszi fel az ügyfél, ennél is tovább nyújtózkodhat, 35,125 milliós lakásra alkudhat az ügyfél – olvasható a közleményben.

A zöld lakások a korszerű technikának és a magas szintű gépesítettségnek köszönhetően persze drágábbak, sőt a zöld hitel bevezetésével az építtetők is szeretnének részesedni az olcsó hitelforrás nyújtotta előnyökből. Ugyanakkor az adatok szerint a két ingatlantípus közötti árkülönbségnél szép lassan már nagyobb a kamatok közötti különbség, azaz

fajlagosan a zöld otthonok válnak majd olcsóbbá.

A szakportál szerint ez már igazából nem is a jövő, hanem a jelen. Az ingatlan.com adatai szerint a zöldlakáshitel-kompatibilis fővárosi új lakások átlagos négyzetméterára december 1 millió forint volt. (Persze, itt nagy a szórás, hiszen míg az I. és II. kerületben 1,5-1,6 millió forintos ár jellemezi a szóban forgó új lakásokat, a XVIII. és XX. kerületben 700 ezer forint alatti áron is vannak elérhető „zöld otthonok”). A megyeszékhelyek közül Debrecenben 801 ezer, Győrben 680 ezer, Székesfehérváron 781 ezer, ugyanakkor Nyíregyházán, Pécsen és Szombathelyen 500 ezer forint alatti átlagárakon kínálták ezeket a lakóingatlanokat. A nem zöld, ám új építési lakások árához képest a zöld otthonok felára 8-10 százalékos, ezért az új lakást tervezőknek ma már gazdaságosabb, ha kifejezetten zöld otthon vásárlásában gondolkodnak.

Miután a Magyar Nemzeti Bank még jó ideig nem áll le a kamatemeléssel, így a piaci lakáshitel kamatok további emelkedése elkerülhetetlen, a money.hu szakértői szerint a következő hónapokban egyre több helyen már a használt lakáspiac értékesítési lehetőségeit feszegeti majd a zöld hitel. Az ingatlan.com kínálati adatai szerint több városban már most is a használt lakások alternatívája lehet a zöld hitelből megvásárolt új otthon. Győrben például a használt lakások 541 ezer forintos átlagos négyzetméter ára 20 százalékos diszkontot tartalmaz az új, zöld lakásokhoz képest. Budapesten a használt lakások átlagos négyzetméterára 770 ezer forint volt a legutóbbi felmérésnél, a diszkont itt tehát 23 százalékos.