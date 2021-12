Év végén jön az igazi buborékmámor

Literszám gurítjuk le az év utolsó éjszakáján torkunkon a pezsgőt, ám kevesen tudják, hogy honnan ered ez a szokás. A réges-régi népi hagyomány szerint szilveszterkor szokás volt zajt csapni, durrogtatni, robbantgatni, hogy végleg elüldözzük az óév minden gondját, búját, bánatát, s ha ez jól sikerül, az új esztendőben elkerülnek minket a szerencsétlenségek.

Egy másik hagyomány szerint viszont azért jó az éjfélkor azonnal nekiállni a pezsgőzésnek, mert ha az év első perceiben elit italt fogyasztunk, szűkölködés helyett bőség vár ránk a következő 365 napon.

Édesszájúak a magyarok

Ezekből kiindulva nem meglepő, hogy mindig az év végén adják el a legtöbb palackot. A Törley nagyságrendileg évi 20 millió palack pezsgőt és egyéb buborékos italt készít, melynek 65-70 százalékát belföldön értékesítik, ennek a mennyiségnek a 60-65 százaléka pedig az év végi hónapokra összpontosul.

A fogyasztóink által legtöbbet vásárolt pezsgőnk a Törley termékcsaládban található, az évek- évtizedek óta vezető Törley Charmant Doux

– mondta Csomay András. A Törley Pezsgőpincészet marketing vezetőjénél arra is rákérdeztünk, hogy vajon mely típusú pezsgőt szeretjük a leginkább, ő pedig elárulta, hogy mi magyarok alapvetően édesszájúak vagyunk, így nem meglepő, hogy ez az édes pezsgő - amely kiváló szőlők házasításából kerül a palackba- a legnépszerűbb termék.

Csomay András azt is elmondta, hogy bár pezsgőik túlnyomó részt cuvée-k, de a szőlő fajták közül legnépszerűbb a két klasszikus, a pezsgőkészítéshez ideális Chardonnay és a Pinot Noir, de emellett a jó savtermelő fajták, mint a Zöldveltelini és a Rizlingek is nagyon kedveltek, illetve egyre keresettebbek a magyar szőlők, mint a Zenit vagy az Irsai Olivér.

Azért már a száraz felé is kacsintgatunk

Szerencsére a fogyasztók egyre inkább megismerik és felfedezik maguknak a pezsgőben rejlő izgalmakat. Keresik a lehetőséget, hogy minél többet tudjanak meg a pezsgőről és a pezsgőkészítési eljárásokról, nagyon nyitottak a történetére, a jelenére és a jövőjére egyaránt – közölte a vállalat marketing vezetője. Hozzátette: bár még mindig döntő többségben vannak azok a fogyasztók, akik az édes pezsgőt preferálják, jelentős elmozdulás érzékelhető a félszáraz és száraz pezsgők irányába.

A Törley tartályos erjesztésű és érlelésű pezsgői közül a Törley Gála száraz pezsgő évek óta tartó töretlen népszerűsége és évente emelkedő fogyasztása is jó példa erre a tendenciára.

Ne csak ünnepi, hétköznapi ital is legyen

Régóta jól látszik a tendencia szerte a világon, hogy a gyártók nagyon igyekeznek annak érdekében, hogy a pezsgő ne csak az ünnepi asztalra kerüljön ki. Ezt megerősíti Csomay András is, aki szerint a pezsgő év végére koncentrálódó szezonális jellege ugyan tény, de évek óta sokat tesznek annak érdekében, hogy elmozdulást érjenek el.

„Nagyon fontos számunkra, hogy a pezsgő tartsa meg ünnepi státuszát az italok között, a pukkanás vagy egy látványos pezsgőbontás mindig is azt jelzi, hogy valami különleges történik. Ezt az érzést azonban át lehet vinni az élet egyéb területeire is. Mi magyarok jelenleg javarészt akkor ünneplünk, ha klasszikus nagybetűs ünnepről van szó (születésnap, szilveszter, névnap stb.), és hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy az életben számos olyan helyzet van, amit érdemes megünnepelni. Mindannyiunk életében mindig vannak kisebb-nagyobb sikerek, amikor érdemes egy kicsit megállni és szeretteinkkel, barátainkkal közösen megünnepelni. De szerintem az sem ördögtől való, ha egy sima hétköznap estét egy pohár pezsgővel zárunk le, vagy egy laza hétvégi napot egy korty pezsgővel indítunk a reggeli mellett” – mondta a Törley marketing vezetője.

Szomjasak lettünk a pandémiás lezárások után

Az elmúlt másfél esztendő nem a bulizásról és az ünneplésről szólt, nem is volt rá sok okunk. A koronavírus-járvány hatásai és a kijárási tilalmak miatt gyakorlatilag a teljes gasztronómia elesett, beszakadt a turizmus és tulajdonképpen elmaradt az ünnepi szilveszter 2020-ban – ezek mind gátolták a pezsgőpiac fejlődését. Ennek kapcsán Csomay András úgy nyilatkozott, hogy a 2021-es nyár már sokkal jobb volt, érződött az embereken, hogy némileg fellélegeztek, „szomjasak” voltak ismét az élményekre, a társas eseményekre, igyekeztek bepótolni mindazt, ami elmaradt. Kiemelte, hogy nagyon bíznak abban, hogy a fogyasztók megtapasztalták, hogy kisebb társaságban is lehet ünnepelni, az élet nem áll meg, lehet kicsit másképp is megélni a szép pillanatokat, szűkebb körben, vagy akár egy online koccintással.

Egyre népszerűbbek a minőségi pezsgők

A magyar lakosság nagy részére jellemző, hogy az árban alacsonyabb vagy a középkategóriás nedűket rakják a bevásárlókosárba, így nem meglepő tény, hogy a legnagyobb mennyiségét a tartályban erjesztett és érlelt, kedvezőbb árú pezsgőkből értékesítik. Ennek ellenére növekszik a magasabb értékű pezsgők iránti érdeklődés.

„Azt látjuk azonban, hogy óriási és növekvő az igény a magasabb értékű, palackban erjesztett és érlelt pezsgőinkre is” – közölte Csomay András, majd hozzátette: ugyanígy a pezsgők iránti fokozódó érdeklődésnek köszönhetően büszkék arra, hogy a legmagasabb értékű, tradicionális eljárással készült termékeiket is egyre nagyobb számban keresik a fogyasztók.

Több millió litert gurítunk le szilveszterkor

A karácsonyi időszakban a Tesco összesen több mint 4 millió liter bort és pezsgőt értékesít – közölte lapunkkal a vállalat sajtóosztálya. Ezek az eladási számok szerintük azt is tükrözik, hogy mennyire nagy forgalmi felfutást jelent az ünnepi időszak. A Tesco arról is beszámolt, hogy körülbelül 55-45 százalékban oszlik meg a csendes borok és a pezsgők közötti értékesítés mennyisége. A pezsgők ilyenkor az újévi szokásoknak köszönhetően nagyobb forgalmat generálnak a szokásosnál. A lánc nem is megy el szó nélkül az év végi, fellenülő trend mellett, idén is speciális ajánlatokkal készülnek a pezsgőrajongóknak, emellett több exkluzív terméket és prémium borokat is kínálnak a vásárlóknak. A pezsgők közül a legnépszerűbbek még mindig az édes pezsgők, amelyek az értékesített mennyiség nagy részét adják a szilveszteri időszakban is.