Mi történik egy perc alatt az interneten?

Mindennapi életünkben is sok minden történhet egy perc alatt, de ha felmérjük az egyszerre történő internetes tevékenységek mélységét, az igazán rendkívüli. Ma körülbelül ötmilliárd internet-felhasználó létezik szerte a világon, a Domo éves infografikája pedig azt rögzíti, hogy egy adott percben mekkora tevékenység zajlik. A digitális világcégek milliókat keresnek rajtunk percenként, sőt már saját pénzügyi szolgáltatásokban gondolkodnak, amivel rendszerükön belül lehetne fizetni. ezzel ugyanakkor több gond is van.

Hordozható eszközökön netezünk a legtöbben

A 2021 júliusában mért adatok szerint a világ népességének 65 százalékának volt internethozzáférése, amely körülbelül 5,17 millió felhasználót jelent, és januárhoz képest ez a szám 10 százalékot emelkedett – leginkább a pandémiás hatásoknak köszönhetően. Érdekesség, hogy világszerte átlagosan a férfiak 62 százaléka használja az internetet, szemben a nők 57 százalékával.

Fotó: Domo / money.hu

Fék nélkül száguldunk a neten, irdatlan pénzt termelünk a cégeknek

A világ digitális tevékenységének középpontjában azok a mindennapi szolgáltatások és alkalmazások állnak, amelyek életünk alapvető elemeivé váltak, ezek együttesen pedig elképzelhetetlen mennyiségű felhasználói tevékenységet és kapcsolódó adatot termelnek.

Íme, néhány kulcsfontosságú adat arról, hogy mi történik egy perc alatt:

az Amazonon 283 ezer dollárt költenek a vásárlók,

283 ezer dollárt költenek a vásárlók, 12 millió ember küld iMessage-t ,

, 6 millió ember vásárol valamit online,

a Slack felhasználók 148 ezer üzenetet küldenek,

felhasználók 148 ezer üzenetet küldenek, a Microsoft Teamshez éppen 100 ezer ember kapcsolódik,

éppen 100 ezer ember kapcsolódik, a YouTube-on 694 ezer videót néznek,

694 ezer videót néznek, a Facebook Live videóknak 44 millió nézője van,

videóknak 44 millió nézője van, a Instagram felhasználók 65 ezer fényképet töltenek fel,

felhasználók 65 ezer fényképet töltenek fel, a Tiktokon 167 millió videót néznek.

Fotó: Domo / money.hu

Ahogy a fenti felsorolásból kitűnik, a Big Tech cégek jelentős befolyást gyakorolnak életünkre. Ezt a befolyást egyre nehezebb figyelmen kívül hagyni, ráadásul egyre nagyobb média- és politikai figyelmet is kelt.

S hogy a legnagyobbak mennyit keresnek egy perc alatt?! Íme:

vállalat bevétel/perc (dollár) piaci kapitalizáció (milliárd dollár) Amazon 955 517 1 840 Apple 848 090 2 460 Alphabet (Google) 433 014 1 840 Microsoft 327 823 2 310 Facebook 213 628 926 Tesla 81 766 1 010 Netflix 50 566 298

A két fenti ábra világossá teszi, hogy a cégek bevételét az internetes tevékenységek határozzák meg. A Google eszement bevétele sem véletlen: a percenkénti 5,7 millió keresés percenkénti 433 ezer dolláros bevételt eredményez.

Kétévente megduplázzuk az adatokat

Mivel a felmérések szerint a digitális univerzumban az adatok és az információk mennyisége kétévente megduplázódik, érdemes megnézni, hogy az egyes területeken miként változott az internetes tevékenység, ha egyetlen percet vizsgálunk.

Snapchat : 2016-ban 527 ezer/perc feltöltött fotó vs. 2021-ben 2 millió

: 2016-ban 527 ezer/perc feltöltött fotó vs. 2021-ben 2 millió Twitter : 2017-ben 452 ezer bejegyzés/perc vs. 2021-ben575 ezer

: 2017-ben 452 ezer bejegyzés/perc vs. 2021-ben575 ezer Online vásárlás : 2018-ban 863 ezer dollár/perc vs. 2021-ben 2 millió

: 2018-ban 863 ezer dollár/perc vs. 2021-ben 2 millió Netflix: 2020-ban 404 ezer streamelt tartalom/perc vs. 2021-ben 452 ezer

Van hova nőni

Nem pusztán a tevékenységek száma pörög őrült sebességgel, hanem a felhasználók száma is. Míg 1993-ban mindössze 14 millió internetfelhasználó létezett a világon, addig ma csak Chilében van 14 millió user.

És a piacnak még mindig van mozgástere! Nézzük a merítési lehetőséget:

rangsor ország / terület kapcsolat nélküli emberek száma népességarány 1. India 685 591 071 50% 2. Kína 582 063 733 41% 3. Pakisztán 142 347 735 65% 4. Nigéria 118 059 925 58% 5. Banglades 97 427 352 59% 6. Indonézia 96 709 226 36% 7. Etiópia 92 385 728 81% 8. Kongó 71 823 319 81% 9. Brazília 61 423 295 29% 10. Egyiptom 46 626 170 46%

A felmérések szerint 2021-ben több mint 500 millióval nőtt globálisan a felhasználók száma, ami nagyjából 11 százalékos növekedést jelent a 2020-as 4,5 milliárd userhez képest. Ez 950 új internetezőt jelent percenként. A még mindig offline – több mint 2 milliárd – ember 96 százaléka fejlődő országokban él, de megfelelő infrastruktúra kiépítésével további embereket lehet behozni a világhálóra, ők jelenthetik a következő milliárdos növekedést. Ezekből kiindulva a jövő percenkénti számai még elképesztőbbek lesznek.

Már a pénzünket is akarják

Az érintett cégek ugyanakkor a közelmúlt hírei szerint nem csak keresni akarnak az embereken, de a pénzüket is használnák. Ilyen irányú megoldások fejlesztése figyelhető meg egyes technológiai világcégeknél és piactereknél – sajtóhírek szerint a legnagyobb gondban például Kína van, ahol a fizetések egyre komolyabb része az Alipay szolgáltatáson és a hozzá hasonló rendszereken keresztül bonyolódik. De voltak hírek arról, hogy a Facebook is saját „pénz”, a Libra kibocsátásán gondolkodik.

Az érintett cégek törekvése érthető, s ha belegondolunk, hogy ők már megteremtették saját digitális világukat, könnyű rámondanunk, hogy az általuk kínált digitális pénzügyi megoldások olcsóbbak, gyorsabbak, könnyebb hozzáférést biztosítanak az embereknek. Ugyanakkor – és erre figyelmeztetett Szombati Anikó, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációért és a FinTech szektor fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgatója – épp a gyors és könnyű hozzáférés okozza azokat a problémákat, hogy sok esetben a felhasználó nincs tisztában azzal, hogy a szolgáltatást nyújtó szervezet valójában bank-e vagy egyéb szolgáltató. Ez pedig azért fontos kérdés, mert bizony sok elektronikus pénzügyi megoldást biztosító társaságra nem vonatkoznak olyan szigorú fogyasztóvédelmi előírások, mint a bankokra – például a betétbiztosítás csak a bankokban tartott pénzekre vonatkozik.

Ennél is komolyabb gondot jelenthet az, hogy ha az érintett szolgáltatók valóban elindulnak, nagyon komoly kockázatot jelent majd, hogy olyan zárt fizetési rendszerek alakulnak ki, ahová könnyű lehet a belépés és a rendszeren belüli vásárlás. De adott esetben a pénzünk kivétele már sokkal bonyolultabb, hiszen a rendszerben forgó összegek nem vagy csak nehezen válthatóak vissza hagyományos pénzre. Emiatt nem teljesül a pénz azon ismérve, hogy szabadon használható fel.

A csalások felgöngyölítésében gond lehet a méret

Adódik a kérdés: milyen módon bízzunk meg azokban a rendszerekben, amelyek méretüknél fogva már nem bizonyos, hogy alkalmasak arra, hogy alaptevékenységükben kiszűrjék a visszaéléseket? Az idei karácsonyi szezon bankkártyás csalásainak egyik legfelkapottabb módja az a közösségi hálón hálón terjedő kampány, amikor a csalók nagy kereskedelmi cégek, vagy épp gyártók nevével és logójával visszaélve hirdetnek rendkívül komoly, akár 90 százalékos árkedvezménnyel olyan termékeket, amelyek pont ideálisak a fa alá. Hasonló volt korábban is, a rendőrök „Ray Ban-es csalásoknak” nevezték el, hiszen a legtöbbször márkás szemüveget kínáltak a közösségi háló piacterén, ám az áru általában nem érkezett meg, vagy gyenge minőségű másolatot kaptunk. Reklamációnkra a „szolgáltató” visszautalta a pénzt, ám az igazi cél a bankkártya adataink megszerzése volt. Most a helyzet alapvetően más. Sütő Ágnes, a Magyar Bankszövetség főtitkár-helyettese az Országos Rendőr Főkapitánysággal közösen tartott tájékoztatón beszélt arról, hogy a megtévesztés itt az, hogy a kártyás fizetés nem a termék megvásárlására irányul, hanem ez egy regisztrációs tranzakció, amivel a kártyabirtokos egy nyereményjátékra regisztrál, melynek során megnyerhető a kínált termék. (Ez a leírásban apró betűvel ez látszik is, ám az emberek ezt nem olvassák el.) A szolgáltatásnak havi díja van, így a következő hónapban esedékes díjat automatikusan fogják terhelni a kártyabirtokos számláján.