A hiteldrágulás hónapja lesz február Magyarországon

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa az idei első kamatdöntő ülésén a várakozásokat meghaladó mértékben, 50 bázisponttal, 2,9 százalékra emelte az alapkamatot.

Virág Barnabás jegybanki alelnök tájékoztatása szerint az MNB a tartós inflációs hatások erősödése miatt arra kényszerült, hogy léptéket váltson. A mostani 50 bázispontos emelés lesz az irányadó a következő hónapokban is.

Összeér az alapkamat és az irányadó kamat

Az MNB alapesetben a jelenleg irányadónak tekintett egyhetes betéti kamatok emelését is havonta tervezi, ám Virág Barnabás nem hagyott kétséget afelől, hogy adott esetben az MNB bármikor visszatérhet az egyhetes betéti tender esetében a havi effektív kamatemeléshez. Mindenesetre a csütörtöki tenderen meghirdetendő kamatszint iránymutató lehet. Az MNB utoljára a múlt év utolsó tenderén emelte az ajánlatát, azóta 4 százalékon hirdette meg az irányadó kamatot.

Azt, hogy a héten milyen lépés várható, két dolog befolyásolhatja. Egyrészt a Monetáris Tanács a kamatfolyosó felső szintjét 4,9 százalékra húzta – ez azt jelenti, hogy jelenleg ekkora szintig emelhető az irányadó kamat. Ebbe bőven belefér egy 50 bázispontos emelés.

Ugyanakkor az alelnök a vártnál komolyabb mértékű alapkamat-emelés kapcsán arról is beszélt, hogy

a Monetáris Tanács indokoltnak tartja az alapkamat egyhetes betét szintjéhez való felzárkóztatását.

Ehhez pedig az kellene, hogy az irányadó kamat kisebb mértékben emelkedjen, mint az alapkamat. Virág Barnabás szerint az irányadó és egyhetes betéti kamat összezáródását az MNB az első félév végére várja.

Ilyen se volt: olcsóbb 20 évre fixálni a hitelt

Akárhogy is lesz, a pénzpiaci irányadó kamatok már a kamatdöntés előtt is 30-50 bázisponttal a decemberi értékek felett álltak, a rövidebb futamidőkre volt szerényebb mértékű a drágulás. Mindez a money.hu heti kamattükre szerint azt okozta, hogy a lakáshitelezés történetében először fordult elő, hogy egyre több banknál kisebb kamat mellett kaphatunk kölcsönt, ha 11–20 évre végig fix törlesztésű konstrukciót választunk, mint ha 5 vagy 10 éves kamatperiódusú kölcsönt vennénk fel hasonló futamidőre.

Nagy kamatemelések jöhetnek februártól

A vártnál komolyabb alapkamat-emelés híre ismét megnyomhatja a hitelek piacán az árazási testületek ceruzáit. Mindezt tetézné, ha csütörtökön az irányadó kamat esetében is 50 bázispontos emelkedés következne be. Ez a money.hu szakértőinek véleménye szerint azzal járhat, hogy február elejétől további bankok jelentenének be komoly szigorítást. Pedig abból azért az elmúlt napokban is kijutott.

Az Oberbank január 15-étől az 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelek kamatát 1,22, a 10 évesekét 0,88 százalékponttal emelte. Így 5 évre akciósan 7,10, kedvezmény nélkül 8,70 százalékon érhető el a banknál kölcsön. A tízéves fixálás mellett akciósan 6,70, „sima” konstrukcióban 8,30 százalékos a kamat.

január 15-étől az 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelek kamatát 1,22, a 10 évesekét 0,88 százalékponttal emelte. Így 5 évre akciósan 7,10, kedvezmény nélkül 8,70 százalékon érhető el a banknál kölcsön. A tízéves fixálás mellett akciósan 6,70, „sima” konstrukcióban 8,30 százalékos a kamat. Az Erste Bank január 17-étől az 5 éves kamatperiódusú ügyleteknél 30, a 10 éves kamatperiódusú és a fix 15 éves futamidejű ügyleteknél 20 bázisponttal emelte lakáshitelkamatait.

január 17-étől az 5 éves kamatperiódusú ügyleteknél 30, a 10 éves kamatperiódusú és a fix 15 éves futamidejű ügyleteknél 20 bázisponttal emelte lakáshitelkamatait. Január 24-étől a K&H Bank 80 bázisponttal drágította az 5 éves kamatperiódusra meghirdetett lakáshiteleit. A 10 éves kamatperiódusú, valamint a 10 és 15 éves, végig fix kamatozású termék esetében 60 bázispontos volt az emelés, míg a 20 évre fixált hitelek kamata 0,5 százalékponttal drágult, így 6,44 százalékos minimumkamaton érhető el.

80 bázisponttal drágította az 5 éves kamatperiódusra meghirdetett lakáshiteleit. A 10 éves kamatperiódusú, valamint a 10 és 15 éves, végig fix kamatozású termék esetében 60 bázispontos volt az emelés, míg a 20 évre fixált hitelek kamata 0,5 százalékponttal drágult, így 6,44 százalékos minimumkamaton érhető el. Az UniCredit Banknál január 27-étől, szerdától 70 bázisponttal, 6,16 százalékra emelkedett az 5 éves, és 0,65 százalékponttal, 6,49 százalékra a 10 éves kamatperiódus mellett elérhető jelzáloghitelek kamata. A végig fix hitelek a futamidő függvényében 50–94 bázisponttal emelkedtek. Az UniCredit az egyik bank, ahol így a 20 évre fixált kölcsönök 6,2 százalékos kamata már alacsonyabb lesz a 6–10 évre felvett fix kamatozású kölcsönök kamatánál.

A személyi hiteleknél is felgyorsulhat a drágulás

A money.hu szakértői szerint a személyi kölcsönök piaca nagyjából 3 havi késéssel követi a lakáshiteleknél már megtapasztalt trendeket. A piacon jelenleg ott tartunk, hogy egyre több bank nyúl igen keményen a kamatokhoz. Ugyanakkor az akár jelentős, 2 százalékot is meghaladó kamatemelések csak egy-egy terméknél, bizonyos összegű és futamidejű kölcsönökre érvényesek. Eközben más sávokban a bankok még extra kedvezmények hatásával igyekeznek tompítani vagy akár kiegyenlíteni a kamatemelés hatásait. A vártnál keményebb jegybanki lépések azonban itt is felgyorsíthatják a kamatemelést. Épp ezért már a személyihitel-piacra is igaz, hogy komoly összeget, akár százezreket is spórolhat, aki előrehozza a személyi kölcsön felvételét.