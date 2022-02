Ma ünnepli a világ a szerelem, azaz Valentin napját, s mint oly sok minden mást, nem árt ezt is megvizsgálni gazdasági szempontból, ugyanis számos más ünnephez hasonlóan a kereskedelmi szektor ezen a napon is köszöni szépen a költéseinket.

Az infláció hatására gyakorlatilag minden termék és szolgáltatás ára felkúszott az egekbe, ennek alapján pedig a Picodi megvizsgálta, hogy a világ egyes országaiban mennyibe kerül 2022-ben egy randevú. A világ 56 országát érintő kutatásban egységes képet néztek, azaz mennyibe kerül, ha egy pár elmegy vacsorázni, iszik hozzá egy üveg bort, és még moziba is elmennek.

Svájcban egy vagyonba kerül a szerelem

A felmérés szerint Svájcban a legdrágább a randi, egy pár átlagosan 199 eurót, azaz 71 ezer forintot fizet egy estéért. Tőlük nem sokkal maradnak el a norvégok a 171 (61 ezer), valamint a finnek a 162 (57 ezer forint) eurós Valentin-napjukkal.

De nézzük a top 10-es táblázatot:

Zürich (Svájc) 199 euró Oslo (Norvégia) 171 euró Helsinki (Finnország) 162 euró New York (USA) 154 euró Koppenhága (Dánia) 150 euró Tel-Aviv (Izrael) 150 euró Stockholm (Svédország) 138 euró London (Egyesült Királyság) 132 euró Dublin (Írország) 131 euró Szingapúr 130 euró

A listából kitűnik, hogy az európai párok élete a ledrágább, ha Valentin napján kirúgnának a hámból, hiszen csak két, Európán kívüli országot találunk a tízben, ráadásul meglepő, hogy a híresen drága New York-i élet még a dobogóra sem fért fel.

A magyarok sem ússzák meg egy húszasból

Az 56 országból álló kutatás során

Magyarország a 36. helyen végzett, nekünk 65 euróval, mintegy 23 ezer forinttal kell számolnunk, ha február 14-én – vagy tulajdonképpen bármelyik – este elmennénk kettesben egy meghitt programra.

Érdekesség, hogy a felmérést végző cég nem a drága, divatos éttermekkel számolt, hanem minden esetben közép-árkategóriás egységekkel, s még így sem ússzák meg a magyarok egy húszezresből a randit. 36. helyezésünkkel azonban pont feleannyit kell fizetnünk, mint a top 10 utolsó helyezettjének. Láthatjuk tehát, hogy nem olcsó itthon elmenni szórakozni, de egyes országokhoz képest még szerencsére nem tartunk ott, hogy az embernek hitelt kelljen felvennie, ha kirúgna a hámból Valentin-napon.

Az infláció sem szab gátat a török szerelmeseknek?

Bár a hírek arról szólnak, hogy Törökországban a lassan ötven százalékot közelítő infláció konkrétan térdre kényszeríti a lakosságot, ha fogyasztásról van szó, mégis Isztambulban a legolcsóbb randevúzni. A törököknek 38 eurót, tehát körülbelül 13 ezer forintot kell fizetniük, ha elmennek vacsorázni és mozizni.

Nem sokkal többet, mindössze 42 eurót (15 ezer forintot) kell leszurkolniuk a kolumbiai Bogota lakosainak, a fordított dobogó harmadik fokán pedig Buenos Airest találjuk, ahol az argentin gerlepárok 47 eurót (közel 17 ezer forintot) kell hogy fordítsanak a romantikus estére.

Minket is magával rántott az ünnepi marketing – főleg az online térben

Bár a Valentin-napot eredetileg a tengerentúlon ünnepelték, a halloweenhez hasonlóan mi, magyarok is egyre többen tűzzük ki ezt a konkrét dátumot a szerelem ünnepeként. Ez a trend a költéseinken is meglátszik, a Mastercard szerint ugyanis tíz év alatt 381 százalékkal nőtt Valentin-napi költéseink száma. Ez a szám még Európában is kiugrónak számít, a felmérés szerint ugyanis a kontinens átlaga csak 180 százalékos emelkedést mutatott.

Az is kiderült, hogy

a magyar szerelmesek a legtöbb pénzt utazásra költik Valentin-napon, ám ezenfelül még ékszerre is kifizetünk 350 millió forintot.

A koronavírus pedig vásárlási szokásainkat is megváltoztatta, a vírustól való félelem és a lezárások miatt minden harmadik megkérdezett válaszolta azt, hogy a legutóbbi Valentin-napon online vásárolt kedvesének ajándékot.