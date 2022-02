A farsangi szezon kellős közepén felmerül a kérdés, vajon a vírushelyzet miatt elmaradt karácsonyi partikat pótolják-e az évnek ennek a szakaszában, amikor már a koronavírus fertőzöttek száma is meredeken csökken. A jelentések szerint tavaly karácsonykor a céges ünnepi rendezvények alig 20 százalékát tudták megtartani.

A nemzetközi hátterű és multinacionális cégek többsége a vírushelyzetre való tekintettel szigorú - a kormányzati intézkedéseknél jellemzően szigorúbb intézkedéseket vezetett be. A rendezvények megtartását a legtöbb cég ezekben a hetekben vizsgálja felül – nyilatkozta lapunknak a Hello Agency ügyvezetője. Erdős Ákos hozzátette, hogy tapasztalataik szerint az óvatos nyitás megkezdődött. Várhatóan – ha marad a javuló vírushelyzet – tavasszal elindulhatnak a hagyományos rendezvények. Tematikus (így farsangi) rendezvényeket az év első felében ritkábban szerveznek a cégek, az első igazi „felpattanásra” a májusi konferencia-szezonban számítanak.

A 2019-es időszakkal összevetve látható, hogy a jelentős költségemelkedés elérte a rendezvénypiacot is. Az áremelkedés mértéke 20-25 százalék is lehet az elmúlt évekhez képest. Amennyiben egy partnerünk csapatépítés jelleggel farsangi rendezvényt tartana – ami nagyobb cégek esetében nem jellemző – a fenti költségnövekedéssel kell számolnia

– folytatta Erdős Ákos, tehát az inflációs hatásokkal a rendezvényszervezés piacán is számolni kell, s ha a 25 százalékos prognózis bejön, alaposan ki kell nyitni a vállalatoknak a pénztárcájukat.

A Hello Agency ügyvezetője szerint az online események a jövőben is velünk maradnak, a szakmai események – például konferenciák, sajtótájékoztatók – ezáltal költséghatékony módon megvalósíthatók. Véleménye szerint a tematikus eseményekre és csapatépítésekre is kiváló online megoldások vannak, de úgy gondolja, a vírushelyzet elmúlásával ezek jelentősége visszaszorul majd.

Egy „tízest” szánnak a szülők jelmezre

Vagy otthon, vagy az iskolában, de mindenképpen megtartanák a szülők a farsangi mulatságot. A Regio Játék felmérése szerint 10-ből 8 oktatási intézményben tartanak majd farsangi bulit – legyen szó óvodáról vagy iskoláról.

A kutatásban részt vevők fele készen vásárolja meg gyermeke számára a jelmezt, negyedük saját maga varrja, ám akadnak olyanok is, akik csak valamilyen kiegészítővel küldik a gyereket a farsangi bálba.

„Értékesítési adataink alapján egy-egy kosztümre 7500 forintot költenek a vásárlóink online, míg áruházainkban 9000 forint az átlagos kosárérték. A jelmezt sokan egy-két kiegészítővel is megtoldják, melyek átlagosan 1500-2500 forinttal növelik a végösszeget” – mondta el Gyaraki Dávid, a Regio Játék marketingvezetője.

Elza még mindig a csúcson

A cég felmérése szerint az idei vásárlások alapján a trendek a következőképpen alakulnak:

Top 3 lány jelmez 2022-ben:

Elza (Jégvarázs) Skye (Mancs őrjárat) Hercegnő

Top 3 fiú jelmez 2022-ben:

Rendőr Pókember Tűzoltó

Top 3 kiegészítő 2022-ben:

Cicafül, cicafarok, csokornyakkendő Darth Vader maszk és köpeny Unikornis hajpánt és farok

A felmérések szerint tehát az idei szezonban a cégek még óvatosak, nem merik még összeereszteni a teljes munkavállalói állományt, a közoktatási intézményekben azonban a megfelelő járványügyi korlátozások betartása mellett mindenképp szeretnék feldobni a februárt.