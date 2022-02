Az infláció miatt a törlesztőrészletekben már nem látszik a minimálbér-emelés kedvező hatása

Az idén jelentősen, 19,5 százalékkal nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum, ez pedig 325 milliárd forinttal többet jelent az érintetteknek. Nekik ez kedvező, hiszen nő a pénzügyi mozgásterük, stabilabbá válhat az anyagi helyzetük, és többet költhetnek akár fogyasztásra is – persze a pénzromlás ebbe beleszólhat. A magasabb nettó jövedelemmel elvben nagyobb összegű hitelre is jogosultak lehetnek, ám az egyebek miatt a minimálbér-emelés hajtotta erősödő infláció miatt a kamatok emelkedése a törlesztőrészleteket is megemelte, így itt már nem érződik kedvező hatás.

Sokak számára jól indult az év: akik ugyanis februárban kapták meg a januári munkájukra szóló minimálbért vagy garantált bérminimumot, nagyobb összeggel találkozhattak. 2022-től jelentősen, 19,5 százalékkal nőtt mindkettő, a minimálbér bruttó 200 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 260 ezer forintra. A jegybank inflációs jelentése szerint ez rengeteg embert érint, mivel a foglalkoztatottak 8 százaléka minimálbért keres, 13 százalékuknak pedig a garantált bérminimum jár.

Az emelés 325 milliárd forinttal nagyobb összeget hagy az érintettek pénztárcájában, ami növeli a pénzügyi mozgásterüket, a többletet fogyasztásra, megtakarításra is fordíthatják. Mindez kedvező számukra, és gazdasági szempontból a fogyasztás élénkülése is jó – szólnak a hivatalos állásfoglalások. Ugyanakkor a bérinfláció problémát jelenthet, különösen a mostani inflációs környezetben. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt jóval magasabb béreket kell kifizetniük a munkáltatóknak, cégeknek, a jelentős emelés miatt nagyobb összeget kell bérre fordítaniuk. Ahhoz, hogy ezt finanszírozni tudják, árat kell emelniük.

Az MNB még tavaly decemberben megjelent inflációs jelentése szerint ez azonban nem jelent komolyabb kockázatot. „A minimálbér és a garantált bérminimum emelése növeli a vállalatok bérköltségét, ami beépülhet az általuk előállított termékek, szolgáltatások árába. Azonban a jövő évtől 4 százalékponttal csökkennek a munkáltatói járulékok (2,5 százalékponttal a szociális hozzájárulási adó és 1,5 százalékponttal a szakképzési hozzájárulás), 10 százalékra csökken a kisvállalati adó, valamint kiterjesztették a helyi iparűzési adó kedvezményét 2022-re. Ezen intézkedések ellensúlyozzák a minimálbér-emelés 540 milliárdos bérköltségnövekményét, így a jövő évben nem várható szignifikáns inflációs hatás a költségoldali csatornán keresztül” – szól a jegybank véleménye.

Az ügyeskedőknél alacsonyabb lesz a nettó…

Arról kevesebbet hallani, hogy még ma is számos helyen a dolgozók a minimálbér felett keresnek, de csak a minimálbérre vannak bejelentve. Az ő esetükben, ha a munkáltató köti az ebet a karóhoz, és a dolgozóra költött összes költségen nem akar emelni, a dolgozó a mostani emeléssel rosszabbul is járhat. Ha mondjuk a munkáltató 2021-ben és 2022-ben is 300 ezer forintban határozza meg a dolgozóra jutó bérkeretet, akkor a minimálbér-emelésnek köszönhetően a dolgozónk a tavalyi 215 463 forint helyett (111 321 forint nettó minimálbér + 104 142 forint zsebbe menő pénz) helyett idén csak 207 ezer forintot kap kézhez, mivel a magasabb minimálbérnél még a csökkenő járulékterhek ellenére is magasabbak az állami elvonások. Így a 133 ezer forint számlára érkező pénz mellé már csak 74 ezer érkezhet a zsebbe. Lehet persze örülni a gazdaság kifehéredésének, amelynek ez is példája lehet, más kérdés, hogy melósunk joggal kérheti ki magának, hogy ez a folyamat ne az ő kárára történjen...

Mindenképp meg kell akadályozni

A kis kitérő után térjünk vissza az alapkérdéshez, ahhoz, hogy a „rendesen” minimálbérre bejelentettek esetében bekövetkező jelentős bérnövekedés mekkora kockázatot jelenthet az infláció tekintetében.

Az úgynevezett „árbérspirál” kockázatot jelent a miniszterelnök főtanácsadója, Nagy Márton szerint is, aki erről az Infostartnak beszélt januárban. Szerinte ezt mindenképp el kell kerülni. „Tehát amikor egy-egy cég azt mondja, hogy magasabb lett a bérköltsége, ezért árat emel, az egy rossz magatartás, a jegybanknak ezt a spirált el kell vágnia. Mert mi történik? Magasabb lesz az infláció. Ez a legveszélyesebb spirál, ami az infláció esetén előjöhet, és ez az, amit már belső faktornak hiszünk. Ilyen spirál még nincsen, de nem is szabad engedni. Az a legfontosabb dolog a következő hónapokban, hogy az árbérspirál kialakulásának már a kockázatát is megakadályozzuk” – fogalmazott az interjúban Nagy Márton.

Messze még az infláció vége

Azt egyelőre korai megmondani, hogy pontosan miként befolyásolták a bérek az árakat. Mindenesetre a januári inflációs adatok további emelkedésre utaltak, éves szinten 7,9 százalékkal nőttek az árak.

A Magyar Nemzeti Bank pedig harcol az inflációval. Virág Barnabás, a jegybank alelnöke ezzel kapcsolatban egyértelműen fogalmazott az Indexnek adott interjújában: „Kiszámítható módon mindaddig folytatjuk a monetáris kondíciók szigorítását és az alapkamat emelését, amíg azt nem látjuk, hogy az infláció elleni küzdelmet megnyertük, és a kilátásaink szerint az infláció ismét vissza nem tér a 3 százalék körüli tartományba.”

Nagyobb hitelre lenne elég a pénzünk, de az infláció visszaszól

A minimálbér-emelés ugyanakkor a háztartások esetében első ránézésre a hitelbővülés lehetőségét hozza – ez mind a tisztán, mind a részben zsebbe is pénzeket kapókra is igaz.

Az MNB által a bankoknak előírt hitelfékszabályok szerint ugyanis a minimálbérrel bíró ügyfelek tavaly decemberben csak 56 660 forintnyi havi törlesztőrészletet vállalhattak csak be, idén azonban ez az összeg már közel 10 ezer forinttal magasabb, 66 500 forint lehet, mivel a mérték a mindenkori nettó jövedelem 50 százalékához kötődik. Egy 20 évre 6 százalékos kamatra felvett lakáshitel esetében a minimálbér-növelés azt jelenti, hogy az adós a korábbi 7,8 millió forint helyett 9 millió forintos hitelt vehet fel. Egy 12 százalékos kamaton elérhető 5 éves személyi hitel esetében a megemelt hivatalos jövedelem a korábbi 2,5 millió forintos kölcsön helyett 3 milliós kölcsön felvételére lehet elég.

Paradox módon ugyanakkor épp a nagyobb törlesztőrészletet lehetővé tevő minimálbér-emelés inflációs hatása lehet az, ami zárójelbe teszi a magasabb összegű hitelfelvételt – ha valóban érdemben hozzájárul a pénzromláshoz.

Az egyre erősebb inflációt – ahogy láttuk – a jegybank szigorítással, azaz kamatemeléssel próbálja megfékezni. Ez viszont a piaci kamatszintek megemeléséhez vezet. Ősszel a fent említett 6 százalékos lakáshitelt adósunk szerencsével 4 százalékos kamatszint mellett is megkaphatta. Ebben az esetben pedig ugyanúgy 9 millió forintos hitelre volt jó, mint ma – közel 20 százalékos nettójövedelem-emelkedés után. Az adatok azt mutatják, hogy a kamatemelések hatása jelentősebb is lehet, mint a béremelkedés.

Ráadásul a helyzet a következő hónapokban a további kamatemeléssel romlani fog: a jegybank monetáris tanácsa február 22-i ülésén a várakozásoknak megfelelően 50 bázisponttal, 3,4 százalékra emelte az alapkamatot. Csütörtökön pedig – szintén a várakozásoknak megfelelően – megemelte az irányadó kamatot is, így az egyhetes betéti kamata 4,3 százalékról 4,6 százalékra nőtt, ami hamarosan beépül majd a kölcsönök árába.