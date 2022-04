Így is lehet ingyenesen bankolni

A bevezetése óta eltelt bő egy év alatt dinamikusan növekedett az Erste Bank új mobilplatformja, a George. A banknál a digitálisan aktív (minden hónapban legalább egyszer valamilyen online felületre belépő) ügyfelek száma 520 ezerre nőtt. Ezen belül a mobilmegoldást választók száma 400 ezer fölé emelkedett. A bank teljes lakossági ügyfélkörének 70 százaléka használ valamilyen digitális megoldást, s ezen belül a George jár elől. Ráadásul a fejlesztéseknek köszönhetően ma már az ügyfelek 20 százaléka használja a mobilfizetési szolgáltatásokat (apple pay vagy google pay) is.

Pénzvisszatérítés másképpen

Az Erste folyamatosan fejleszti a mobilplatformját. Ennek újabb lépcsőfoka a Moneyback szolgáltatás, ahol a bank kártyáival fizetve bizonyos kereskedőknél jelentős, akár 10 százalékos kedvezményt lehet kapni. A termék újdonsága más pénzvisszafizetési platformhoz képest egyrészt az, hogy az ügyfél korábbi vásárlási szokásai alapján a kereskedő partnercég dönti el a kedvezmény mértékét. Így az ajánlati lista teljesen személyes lesz. A piacon eddig elérhető szolgáltatások egy-egy kereskedő, vagy kereskedőtípus esetében adnak időről-időre 1-2 százalékos visszatérítést, amelyet időszakonként megemelnek 1-2 százalékkal. Emellett van példa arra is, hogy kereskedőtől függetlenül kínálnak pénzvisszaírást a bankok. Minden eddigi megoldás ugyanakkor negyedévenként igen komoly limitben írt vissza pénzt – a legtöbb banknál negyedévente 5000-10000 forintos felső limit van a visszaírásokra.

Egyedi kedvezményeket kaphatunk

A George megoldásában a kedvezmény maximális mértékét a kereskedő a meghirdetett akció időtartamára vonatkozóan adja meg, a legtöbb esetben az akciós időtartamra – 2-3 hónapra – 30 ezer forint környékén lesz maximálva a visszatértés. A visszatérítés maximuma ugyanakkor akkora szintre lesz beállítva, hogy az ügyfelek eddigi költései alapján 90 százalékban nem lesz akadálya a kedvezmény kihasználásának a felső limit – hangsúlyozta Bek-Balla László, a bank digitális csatornák és contact center vezetője.

A szolgáltatás mögött egy cseh fintech szolgálatás, a Dateio van. Az Erste cseh leánybankjánál már debütált szolgáltatás keretében az ügyfelek havi átlagban 3-4 euró értékű visszatérítést kapnak a vásárlásaik után. Mindez praktikusan azt jelenti, hogy az ügyfelek a banki szolgáltatásaikat (számlavezetési és tranzakciós díj) ingyenessé tudják tenni a visszatérítések révén.

A másik fontos eltérés az eddig a piacon meglévő hasonló megoldásokhoz képest, hogy a kedvezmény a betéti kártyákra is érvényes. Ráadásul – hangsúlyozta Harmati László, a bank lakossági üzletágvezetője – a bank több kártyához eddig kínált eddigi klasszikus pénzvisszatérítési szolgáltatásai a George Moneyback mellett is tovább élnek. Azaz az ügyfél két jóváírást is kaphat a banktól.

Nagy nevekkel indulnak

A George Moneyback megoldás ugyanakkor egyfajta ügyfél tudatosságot, aktivitást igényel – hangsúlyozta Bek-Balla László. Az ügyfeleknek időről-időre ellenőrizniük kell, milyen kedvezményeket ajánlanak számukra a kereskedők és azt is, hogy az adott kedvezmény él-e még?

Az indulástól 30 kereskedő lesz elérhető a szolgáltatásban. Köztük olyan nagy nevek, mint a SPAR, a Douglas, a Líra könyváruház, vagy a Samsung, míg a tisztán online körben a booking.com, az AliExpress, az answear webáruház nyújt személyre szóló kedvezményeket az ügyfeleknek. A tervek szerint év végére 60 kereskedői partner lesz a rendszerben, az Erste úgy számol, hogy év végére 200 ezer aktív felhasználója lehet a Moneyback szolgáltatásnak.

Tovább fejleszti a platformot

A George jövőbeli fejlesztéseivel kapcsolatban elhangzott: a bank májusban indítja el az easypay szolgáltatást, amikor a hitelkártya vagy folyószámla hitelkeret terhére a nagyobb összegű fizetéseknél automatikusan részletfizetés vehető igénybe. Hamarosan a George-ban lesz mód biztosításigénylésre is. Nyártól az applikáció letöltésével lehetőség nyílik szelfis ügyfélazonosításra és -számlaigénylésre, valamint arra is, hogy a George alkalmazásból külön azonosítás nélkül mód legyen ügyfélszolgálattól segítséget kérni. Az ősz folyamán az eddig csak a netbankban elérhető termékek – pl. csoportos beszedési megbízás – igénybevételére s lehetőség lesz a George-ban.