Nemhogy felár nincs rajta, de a piac legolcsóbbja a végig fix lakáshitel

A várakozások szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa (MT) keddi ülésén a jegybanki alapkamat 100 bázispontos emeléséről dönthet, aminek következtében az alapkamat 5,4 százalékra emelkedhet.

Ha így is tesz a jegybank, az egyébként jelentős, a márciusival teljesen megegyező szigorítás önmagában nem okoz komolyabb mozgást a piacokon, hiszen az irányadó kamatnak tavaly év vége óta az egyhetes betéti tendereken kialakult kamat számít. Ennek mértéke egy hónapja 6,15 százalékon áll.

Az elemzők most annak ellenére is számítanak az irányadó kamat kismértékű, 30 bázispontos emelésére, hogy ezt most a pénzpiaci kamatok változása nem támasztja alá. Miközben a márciusi MT-ülés előtti egy hónapban a bankközi referenciakamatnak tekintett mutató (a BIRS) értéke közel 150 bázisponttal drágult – s így megágyazott az irányadó kamat emelésének –, addig a márciusi kamatdöntő ülést követő időszakban az 5 éves BIRS-mutató 9, a 10 éves csak 11 bázisponttal emelkedett. Ráadásul a 20 éves BIRS mértéke nemhogy nem emelkedett, de 7 bázispontos csökkenést is mutat az egy hónappal ezelőtti értékekhez képest.

Az elemzők ugyanakkor az irányadó kamat emelését inkább a továbbra is magas inflációs mutató fényében tartják észszerűnek.

Nyolcéves hagyomány tört meg

Ugyanakkor a pénzpiaci kamatok elmúlt havi mozgása kapcsán érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy történelmi változás történt: március utolsó napján a bankok kisebb kamatszint mellett nyújtottak hitelt egymásnak 20 éves időtartamra, mint 10 évre. Erre utoljára közel 8 éve, 2014 augusztusában volt példa.

Inflációval sújtott években a pénzpiacok a pénzromlás mértékét elsősorban a rövid futamidőkön érvényesítik, hiszen hosszabb távon a jelenlegi árszint kevésbé befolyásolja a piacot. A fentiek miatt a jegybanki kamatemelések hatására az 5 éves BIRS tavaly november 11-én került a 10 éves mutató, majd alig 10 nappal később a 20 éves BIRS értéke fölé.

Gondolkozzon hosszabb fixálásban – kisebb a kamata!

A pénzpiaci kamatok változása mozgatja a bankok hitelkamatait is. Ebben a tekintetben a legérzékenyebben a pénzpiaci kamatok változására az azokat referenciakamatként kezelő lakáshitelkamatok reagálnak. Az elmúlt hónapokban a folyamatos kamatemelkedés közben azt láthattuk, hogy minél kisebb időre fixáljuk a hitelünket (minél kisebb a kamatperiódus), annál komolyabb mértékben emelkedik a hitelkamat.

A money.hu kalkulátora szerint az elmúlt 30 napban megtörtént a drámai áttörés. Egy 20 millió forintos, 20 évre felvett lakáshitel esetében az, aki csak 5 évre akarja fixálni a hitelének törlesztőrészletét, csak 5,99 százalékos kamat mellett tud kölcsönt felvenni. Ha 10 évig szeretné ugyanakkor azt, hogy a törlesztőrészlete ne változzon, akkor a legkedvezőbb banki ajánlat már 5,79 százalékon érhető el. A hosszabban fix kölcsön törlesztőrészlete 140 873 forint, miközben az, aki csak 5 éves kamatperiódust választott, közel 2300 forinttal magasabb, 143 170 forintos törlesztőrészletet kénytelen fizetni. A teljes futamidő alatt visszafizetendő összeget tekintve a különbség, amibe a hitel kerül nekünk, már több mint félmillió forint.

Ilyet ki hallott? A végig fix hitel kamata lehet a legalacsonyabb

A következő változás is itt kopogtat az ajtónkon – könnyen lehet, hogy ehhez az áprilisi MNB kamatdöntő ülés hozza meg a végső döntést. A money.hu adatai szerint ugyanis mára már a legjobb banki ügyfelek számára eltűnt a kamatkülönbség a 10 kamatperiódusú és a 20 éves, vagyis a végig fix törlesztőrészletet kínáló ajánlatok között. Az említett 5,79 százalékos kamathoz tartozó kondíciók mellett nem kell attól aggódnunk, hogy a futamidő felén az épp aktuális makrogazdasági környezet miatt mennyivel emelkedhet a hitelkamatunk. Ennek a végig fix biztonságnak a felára alig több mint fél évvel ezelőtt, 2021 októberében még közel 100 bázispont volt, aminek köszönhetően a hitel kamata közel 30 százalékkal volt magasabb, mint a 10 évre fixált kölcsöné.