Fifikás csavarral lehet kedvezőbb a törlesztés a lakáshiteleseknek

Az emelkedő kamatok miatt a hazai kereskedelmi bankok már érzik a lakáshitelek iránti kereslet megtorpanását. Mivel érdekük az, hogy az ügyfelek továbbra is igényeljenek kölcsönt, ezért – azon túl, hogy továbbra is csak a jegybanki kamatemelések egy részét hárítják át a hitelfelvevőkre – új és új módon próbálnak partnereik kedvére tenni.

Vállalati mintát követ az OTP

A lakásvásárlás beruházás. Talán ezt felismerve importálta a vállalati beruházási hiteleknél bevett gyakorlatot az OTP Bank, amely a money.hu információja szerint május 15-től mind a piaci, mind a fogyasztóbarát, sőt még a kamattámogatásos lakáshitelek esetében lehetővé teszi a türelmi idős törlesztést. Ebben az esetben a kölcsön felvételét követő egy évben az ügyfeleknek csak hiteleik kamatát kell megfizetniük, a tőketörlesztés csak a 13. hónaptól indul.

Mindez egy 20 milliós, 20 évre felvett kölcsön esetében az első évben mintegy 350-360 ezer forint megspórolását jelenti az adósok számára, akik ezt az összeget így az új lakáshoz kapcsolódó egyéb költségek fedezetére költhetik. Miután az előttünk álló hónapokban 10 százalék körüli inflációval és – remélhetőleg – a pénzromlást némileg ellensúlyozó béremeléssel számolhatnak a családok, a konstrukciót igénybe véve tőketartozásunk jelenértéke jelentősebb mértékben csökken majd, mint a meg nem fizetett tőkerész és az arra esedékes kamat. Így nyerhetnek az ügyön.

Van, ahol csökkent az ügyfélteher

A korábbi hónapok folyamatos kamatemelkedése után az is üdítőleg hat, hogy az Erste Banknál az ügyfelek terheinek csökkenéséről is számot lehet adni. A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek esetében az 5 és 10 éves kamatperiódus mellett kínált hitelek esetében a kamat nem, azonban a teljes hiteldíjmutató (THM) korrekciója után az 5–9,99 millió forintos kölcsönösszeg esetében 2 bázisponttal alacsonyabb a THM a havi 200, illetve 350 ezer forintos jövedelemmel bírók számára a május eleji szintekhez képest.

Ugyanakkor – ahogy azt már a money.hu Kamattükre a múlt héten is jelezte – a jövő hétfőtől, május 23-tól befogadott lakáscélú piaci lakáshitelek esetében 5 és 10 éves kamatperiódusra 60, a 15 évre fixált törlesztésű termékeknél 50 bázispontos emelést hajt majd végre az Erste.

A Raiffeisen Banknál ugyanakkor már május 16-tól 20-20 bázisponttal emelkedtek a 15 és 20 éves végig fix hitelek kamatai. A piaci és a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek (MFL) így egységesen 15 évre 6,59–7,64, 20 évig fix törlesztés mellett 6,74–7,79 százalékos kamatozás mellett igényelhetőek.

Zöldhitel – most már tényleg vége?

A Raiffeisen – ahogy azt a money.hu a lehetőség ismételt lehetővé tételekor előre jelezte – az újranyitás után egy hét elteltével újra felfüggesztette a Zöld Otthon Lakáshitelek befogadását. S talán utolsóként lépett az Oberbank is, amely szintén május 15-ével törölte kondíciós listájából az MNB hiperolcsó, energiatakarékos lakások finanszírozását lehetővé tevő hitelét.

Az osztrák tulajdonban lévő Oberbank ugyanakkor az 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelek kamatát 1,3 százalékponttal, a 10 évesekét 1,5 százalékponttal emelte. Így a legkedvezőbb kamat 9,15 százalék a banknál.

Fontos az összehasonlítás

A money.hu szakértői arra is felhívják a figyelmet, hogy továbbra is fontos, hogy a hitelfelvételben gondolkodók át tudják tekinteni a piaci ajánlatokat, akár tanácsadók segítségével keressék a számukra legmegfelelőbb konstrukciókat. A bankok hitelajánlatai ugyanis továbbra is jelentős eltérést mutatnak. A money.hu kalkulátora szerint ma egy 20 milliós, 20 évre felvett, 10 évre fixált törlesztőrészlettel bíró kölcsön esetében a havi törlesztőrészlet tekintetében a banki ajánlatok 148 és 175 ezer forint között szóródnak. De a teljes visszafizetendő összeg esetében is közel 20 százalékos különbség lehet.