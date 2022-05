Hogyan lehet milliomos a gyerek, mire felnőtt lesz?

Az elmúlt hónapokban sajnos már nem múlik el nap, hogy ne hallanánk mindenhonnan a Magyarországot és a világ egészét próbára tevő drágulásról. Az infláció nemcsak a fizetéseket, de gyermekeink zsebpénzét is megcsappantja: komolyan drágulnak a fiatalok által kedvelt termékek és szolgáltatások is. A vasárnapi gyereknap jó apropót ad arra, hogy megmutassuk nekik a takarékoskodás felé vezető utat, amely akár állami támogatással is menedzselhető.

Milliók 18 éves korra

Babakötvénynek hívják az állami szerepvállalással igénybe vehető konstrukciót. A lényege, hogy a megtakarítás mellé az állam 10 százalékot, évente maximum 12 ezer forintot ad extraként. (Az államtól minden újszülött 42 500 forintos életkezdési támogatást kap, amit a kincstárnál vezetett Start-számlán elhelyezve indulhat a jövőbeli megtakarítás.)

Összességében a kockázatmentes befektetések közül ma a piacon elérhető legjobban fizető, a pénzromlás mértékét semlegesíteni tudó konstrukcióról van szó. A babakötvény ugyanis az előző évi infláció +3 százalékos szinten kamatozik. Ez idén 8,1 százalékot jelent, jövőre – a mostani inflációs adatokat látva – bizonyosan két számjegyű lesz a kamat, ami a kormány által várt 5,2 százalékos inflációhoz képest minimum kétszeres reálkamatot jelent majd.

Konkrétan mi tud a babakötvény? Ha egy 2015 májusában született gyermeknek a szülei azonnal megkötötték a babakötvényt, és, mondjuk, vállaltak havi 1000 forintos megtakarítást, akkor 543 ezer forintot kap a fiatal a futamidő végén, ha betölti a 18 életévét.

Ha a szülők büdzséjébe belefér havi 3 vagy 5 ezer forint, akkor a 2015-ben született gyermek közel 1,4 millió vagy több mint 2,2 millió forinttal kezdheti a felnőttkort. Amennyiben 10 ezer forinttal tudják támogatni a gyermek babakötvényes takarékoskodását a szülők, akkor a végösszeg 4,2 millió forint lehet az Államadósság Kezelő Központ babakötvény-kalkulátora szerint, amely jelenleg ugyanakkor 3 százalékos átlagos éves inflációval kalkulál a futamidő egészére.

A babakötvényre befizetett összeg ugyanakkor nincs maximálva, csak a befizetésekre elszámolt állami támogatás éves szintje. Ez azt jelenti, hogy elvben a család egész megtakarítása fialtatható babakötvényben. A kötvényből pénzt a gyermek 18. születésnapja előtt nem lehet felvenni, a rendszeresen kibocsátott kötvények futamideje 19 év, ezt követően viszont automatikus a kifizetés.

A megoldás egyetlen kockázata, hogy az összegyűjtött pénz felvételére – ahogy említettük – a nagykorúvá vált gyermekünk lesz jogosult. Azaz előfordulhat az az extrém eset, amikor a pénz szagától megrészegült vagy épp az ősökkel összekülönbözött fiatal magára fordítja a család teljes megtakarítását. Aki úgy gondolja, hogy harmonikus lesz a kapcsolata a gyerkőccel, vagy épp az a cél, hogy a babakötvényben az életkezdésre akár egy lakás ára is összejöjjön, annak persze ma nem nagyon lehet mást ajánlani, mint komoly összegek babakötvénybe helyezését.

(A számított lejáratkori megtakarítási összeg épp ezért tájékoztató jellegű, nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak.)