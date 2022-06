Soha ennyi lakáshitelt nem vett fel a magyar

Első ránézésre szép rekordot ünnepel a lakáshitelpiac: még soha nem volt közel 145 milliárd forint az adott havi folyósítás összege. Ugyanakkor a bővülés kizárólag a támogatott hiteleknek, azon belül is a zöldhiteleknek volt köszönhető. A piaci lakáshiteleket alaposan visszafogta a kamatemelkedés: egy 20 millió forintos, átlagos kamatszinten felvevő ügyfél 18 százalékkal magasabb törlesztőrészletet kénytelen fizetni, mint az, aki egy éve vette fel a kölcsönt, és ma élvezi az alacsony kamatszint áldásait. A magas kamat a keresletet is visszafogja – nem véletlen, hogy a bankok júniustól kamatakciókat hirdetnek.

Soha nem látott összegű, 144,8 milliárd forint értékű lakáshitelt folyósítottak ügyfeleiknek a bankok 2022 áprilisában. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közölt adatok szerint márciushoz képest 9 milliárd forinttal nőtt a családok által felvett hitel összege, éves időtávban ugyanakkor harmadával nőtt a bankok által folyósított összeg.

Infláció ide, orosz–ukrán háború oda, a hitelpiacon minden rendben van – gondolhatnánk. A money.hu szakemberei ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az adatokat alaposabban elemezve komoly problémák látszanak. A mostani növekedést ugyanis kizárólag a támogatott lakáshitel-konstrukcióknak köszönheti a lakáshitelpiac.

A közel 145 milliárd forintnyi folyósításnak Az 52 százaléka ugyanis valamilyen támogatott konstrukcióhoz, ezen belül kiemelten az Időközben már meg is szüntetett zöldhitelhez kötődik.

A bankok 75 milliárd forint értékben folyósítottak valamilyen támogatott kölcsönt idén áprilisban. Egy évvel ezelőtt a támogatott hitelek összege nem érte el a 21 milliárd forintot, részarányuk a 20 százalékot.

A kamatemelkedés a koronavírusnál is nagyobb rendet vágott

Ezzel párhuzamosan a magyar családok 69,2 milliárd forint értékű piaci lakáshitelt vettek fel áprilisban, ami 2,5 milliárd forinttal elmarad a márciusi összegtől, ráadásul ötödével kisebb, mint a tavaly áprilisban folyósított 86 milliárd forintnyi lakáskölcsön.

Összességében a bankok által folyósított lakáshitelek összege az év első négy hónapjában megközelítette az 500 milliárd forintot, 493,2 milliárd forint volt, ami rendkívül impozáns, 45 százalékos növekedés a 2021 tavaszi 340 milliárd forinthoz képest. Ugyanakkor a piaci kamatozás mellett kihelyezett 274,2 milliárd forint már 3 százalékkal kevesebb annál a 282,5 milliárd forintnál, amely összeget a koronavírus-járvány második hulláma közben, tavaly tavasszal a lakásvásárlók négy hónap alatt felvettek a bankokból.

Napi 700 forint a kamatnak köszönhető többlet

A trendek, a támogatott hitelek előretörése egyértelműen a piaci lakáshitelkamatok komoly mértékű emelkedésének tudható be. A piaci lakáshitelek átlagkamata az év 4. hónapjában 5,45 százalék volt, ez 19 bázispontos emelkedés a márciusi értékhez képest. Áprilisban az átlagos hitelfelvevő 5,37 százalékos kamat mellett jutott 10 évre fixált törlesztéssel bíró piaci lakáshitelhez. Egy 2021 tavaszán felvett, hasonló kondíciókkal rendelkező átlaghitel után több mint 1,6 százalékponttal kisebb, 3,73 százalékos kamatot fizet az az adós, akinek módja nyílt akkor kölcsönt felvenni.

A money.hu számításai szerint egy 10 éves kamatperiódussal rendelkező, 20 milliós, 20 éves futamidejű átlaghitel jegybank által kimutatott teljes hiteldíjával (THM) számolva az, aki tavaly tudta felvenni a kölcsönt, 120 700 forintos törlesztéssel számolhat. A mostani hitelköltségen ugyanazért a hitelért már 18 százalékkal magasabb, 142 500 forintos havi törlesztőrészletet kell bevállalnia az adósnak. A futamidő 240 hónapja alatt a visszafizetendő összeg 5,2 millió forinttal növekszik, vagyis a kamatemelkedés napi 712 forintjába fáj annak, aki csak most, és nem egy éve tudott kölcsönt felvenni.

Kamatcsökkentési verseny jöhet

Az egyre emelkedő kamatok szemmel láthatóan eltántorítják a potenciális ügyfeleket a lakáshitel-felvételtől. Ráadásul egyre több potenciális adóst az MNB hitelfékszabályai zárnak el a kölcsönigényléstől. Egy évvel ezelőtt a fenti példában szereplő átlagos hitel felvételéhez elég volt nettó 242 ezer forintos jövedelmet felmutatni a 20 milliós hitelt igénylő adósnak. Idén áprilisban ugyanekkora összegű hitelhez már minimum 285 ezres nettó fizetésre volt szükség. Miután a bankoknak létérdekük a hitelezés fenntartása, egyre több olyan akcióra lehet számítani, mint amit a Bankholding két tagjánál, az MKB-nál és a Takarékbanknál látunk: a hitelfelvételi kedv fellendítése érdekében a 10 évre fix hitelek kamatát június 1-jétől meghatározatlan időre 60 bázisponttal csökkentették.

Fontos az összehasonlítás

A money.hu szakértői arra is felhívják a figyelmet, hogy már csak az akciós ajánlatok feltérképezésében is fontos, hogy a hitelfelvételben gondolkodók át tudják tekinteni a piaci ajánlatokat, akár tanácsadók segítségével keressék a számukra legmegfelelőbb konstrukciókat. A bankok hitelajánlatai ugyanis továbbra is jelentős eltérést mutatnak. A money.hu kalkulátora szerint ugyanis a fenti példában szereplő 20 milliós, 20 évre felvett, 10 évre fixált törlesztőrészlettel bíró kölcsön esetében a havi törlesztőrészlet tekintetében a június eleji banki ajánlatok 148 és 175 ezer forint között szóródnak. Ez a teljes visszafizetendő összeg esetében is közel 20 százalékos különbséget jelenthet.