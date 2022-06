Szinte senki sem tudja, hogy így is fizethető a lakáshitel

Miközben a bankbetéteknél magasabb hozamot fizet a megtakarításokra, akár a hiteltörlesztésre is fordítható az adójóváírással is kedvezőbbé tett egészségpénztári befizetés, az adókedvezmény kimaxolásához szükséges összeg ötödét fizetjük csak be a pénztári számlákra. A felhasználásban sem vagyunk tudatosak: akkor költünk, amikor baj van, pedig tudjuk, hogy a megelőzés sokkal fontosabb lenne.

Fontos lenne, de mégsem az…

Miközben a megkérdezettek 91 százaléka tartja fontosnak, hogy az egészséges életmód finanszírozására megtakarítson, a valóság ennél szomorúbb: a lakosság negyede tesz csak félre ilyen célra.

Az egészségparadoxon köszön vissza abban is, hogy bár négymillió adófizető van Magyarországon, csak egymillió a pénztártagok száma.

Tavaly az OTP Egészségpénztár (OTP Ep.) tagsága 24 ezer fővel bővült, velük 311 ezer pénztártag van az OTP-nél, akikkel újra piacvezetővé vált a pénztár a magyar piacon – mondta el Kovács Tamás Attila, az idén húszéves OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója.

Hiányoznak a munkáltatók

Az OTP-nél 2016-ban lépték át először a tízmilliárd forintos befizetési összeget az egészségpénztárnál, ebből akkor 4,1 milliárd forint volt az egyéni befizetések összege. Ehhez képest tavaly 12,5 milliárd forint befizetést teljesítettek a pénztártagok, és csak 2,5 milliárd forintot fizettek be dolgozóik számlájára a munkáltatók. Az egyéni befizetések megtriplázódása szép eredmény, ám a munkáltatói befizetések visszaesése egyértelműen a cafeteriaszabályok megváltozásának köszönhető. A tagság nagyjából negyven százaléka nem teljesít fizetést – ők jellemzően azok, akiket korábban a munkáltatóik léptettek be a rendszerbe, és nincsenek tisztában a lehetőségekkel.

Az egészségpénztári átlagbefizetés évi hetven-nyolcvanezer forintról 130-150 ezer forintra nőtt.

Ezen belül az elmúlt tíz évben háromszorosára nőtt a magánegészségügyi szolgáltatásra fordított felhasználás, ami összhangban van azzal, hogy a magánegészségügyi szolgálatások iránt egyre nyitottabb a lakosság. A pandémia azt a változást is meghozta, hogy a magán- és az állami egészségügyi szolgáltatások jól kiegészítik egymást – mondta el dr. Csernavölgyi István, a Budapesti Egészségközpont (BEK) vezérigazgatója.

Nem költünk prevencióra

A magánegészségügyi költések egyelőre nem a megelőzésben, hanem a gyógyításban segítik elsősorban az embereket, noha a prevenció mindig olcsóbb, mintha már bekövetkezett bajt kellene orvosolni.

A háztartások direkt egészségügyi költése 2008 és 2018 között ötszázmilliárd forintról 768 milliárd forintra emelkedett.

Ezen belül gyógyszerre ment el a költés közel ötven százaléka. Megelőzésre, prevencióra ugyanakkor a 2008-as ötmilliárd után tizenegymilliárd forintot költöttek a családok. Ez százalékosan ugyan komoly emelkedés, ám az összeg eltörpül a háztartások egészségügyi kiadásai mellett. A fő felhasználási területek az egészségpénztári területen a fogorvosi, bőrgyógyászati, nőgyógyászati és urológiai vizsgálatok voltak.

A pénztárca nem ad húszszázalékos visszaírást, mégis…

A BEK által az ügyfeleknek számlázott díjak 25 százalékát fedezik az érintettek valamilyen intézményes formában, ezen belül tíz százalék az egészségpénztári befizetések aránya. Vagyis a pénzek több mint kétharmadát továbbra is saját pénztárcájukból állják az emberek, holott az egészségpénztári befizetések után húszszázalékos, évi maximum 150 ezer forint adójóváírásra jogosultak, amelyet – mivel az egészségpénztári számlára utalja az állam – újabb kiadások fedezésére lehet fordítani.

Megtakarításra, hiteltörlesztésre is jó

Kevesen tudják, de az egészségpénztárak megtakarítási célra is használhatók. Az OTP Ep.-ben mintegy 16 milliárd forintot tartanak lekötve az ügyfelek, amelyre a tavalyi év után hatvanmillió forint hozamot írtak jóvá a pénztári számlákon. A hozam miatt itt tehát hatékonyabb, mintha bankbetétben tartanánk. Az itt fialtatott pénzt kamatadómentesen lehet felvenni, ráadásul a két évre lekötött pénz után ugyanúgy tízszázalékos adókedvezményt vehetnek igénybe az ügyfelek, mint a normál pénztári felhasználásnál.

Emellett – és ez sem igazán ismert – önsegélyező jelleggel már hiteltörlesztésre is fordítható az egészségpénztári megtakarítás. A szabályok szerint a mindenkori bruttó minimálbér 15 százalékát, jelenleg tehát havi harmincezer forintot tudunk a hiteltörlesztésbe a pénztáron keresztül fizetni. Az ilyen célú kifizetések összege harminc százalékkal bővült tavaly, igaz, még így csak három-négyszázmillió forint összegű hiteltörlesztést fizettek pénztári befizetésből a kölcsönnel is rendelkező tagok.