A felelősségteljes döntések előzetes megtervezése rendkívül fontos. Most úgy látszik, egy terület van, ahol majd minden felnőtt egységesen gondolkodik. A felmérések tanúsága szerint folyamatosan növekszik az ügyfelek tudatossága, ha a családalapításról van szó.

Fabriczki Rita, az OTP Bank megtakarítási területének vezetője szerint a bank pénzügyi tervezési szolgáltatását igénybe vevő ügyfelek 27 százaléka gondol arra, hogy a gyerekek jövőjére is félretegyen – ez a harmadik leggyakoribb cél. Az eredmény összhangban van az OTP Egészségpénztár azon felmérésével, amely szerint a negyven év alatti felnőtt lakosság 43 százaléka tartja hasznosnak, hogy a gyermekek részére is takarékoskodjon. Hasonló eredményre jutott az OTP Öngondoskodási index tavaly őszi felmérése is. Ott az ügyfelek 26 százaléka a top 3 megtakarítási cél közé sorolta a gyerekek jövőjéről szóló gondolkodást, hat százalékuk pedig a legfontosabb célnak jelölte meg.

A gyerekek jövőjével kapcsolatban a megkérdezettek 10-15 éves távban gondolkodnak az anyagi biztonság megteremtéséről, azaz minimum a középiskolai tanulmányok végéig, de sokan a felsőfokú tanulmányok időszakának finanszírozását is előretervezik.

A megkérdezhettek 45 százaléka ugyanakkor otthon tartja a megtakarításait. Ennek fő oka 73 százalékuk szerint az, hogy túl kicsi a megtakarítható összeg. Fabriczki Rita szerint viszont

a legalább évtizedes időtávú rendszeres megtakarítások akár kis összegű befizetésekkel is számottevő összeget eredményezhetnek a gyermek pályakezdéséhez.

Emellett az OTP megalkotta az OTP Céldátum alapcsaládot, ahol az ügyfelek a megtakarítási időtávjuk alapján öt–harminc éves futamidőre tudnak rendszeres megtakarításokat elhelyezni. Kérdésre az OTP szakértői is elismerték, hogy nem tudnak és nem is akarnak a speciális állampapírral, az infláció felett háromszázalékos hozamot garantáló Babakötvénnyel versenyezni.

Babaváró: tízezren már kamatmentesek az OTP-nél

Ha a megtakarítások nem elegendők a gyermekvállalás költségeinek finanszírozására, gondolhatunk a babaváró támogatás (kölcsön) igénybevételére – emlékeztetett Györkei Krisztián, az OTP Bank fogyasztási hitelek termékfejlesztési vezetője. A néhány nap híján már lassan három éve velünk lévő

babaváró hitel immár 1640 milliárd forintot meghaladó állománnyal rendelkezik,

az OTP részaránya a folyósításokon belül 44 százalékos. Eddig mintegy nyolcvanezer ügyfelet szolgált ki a bank babaváróval. A pénzintézet az idei első negyedévében 42 milliárd forint babaváró kölcsönt helyezett ki. A vállalt gyermekek közül tízezer gyermek már megszületett – az ő esetükben a babaváró már minimum kamatmentessé vált a feltételek szerint. A második gyermek megszületésével a tőketartozás harminc, a harmadik világra jöttével száz százalékát elengedi az állam.

A babaváró támogatások felhasználása egyértelműen lakáscélú, a folyósított babaváróhoz kétharmad részben lakáshitel-felvétel is kapcsolódik, azon belül a támogatott konstrukciók, elsősorban a csok a prioritás.

A támogatott hitelek korát éljük

A lakáshitelek felvételének ötödében a család bővülése áll indokként. Épp ezért érthető, hogy az ügyfelek valamennyi lehetőséget, a babavárót és a támogatott konstrukciókat is igénybe veszik – jelezte Fischer András. Az OTP Bank jelzáloghitelezési termékfejlesztésért felelős vezetője szerint a a legnépszerűbb támogatott termék a csok – ahol a már megszületett gyermekkel is lehet számolni.

A bank felmérése szerint az ügyfelek számára a hitelfelvétel után komoly előnyt jelent, ha nem kell egyből megkezdeniük a tőketörlesztést. A bank épp ezért indította el májustól az Évnyerő konstrukciót. Itt a folyósítást követő egy évben csak a kölcsön kamatát kell megfizetni. Mivel az infláció jelenleg a hitelkamatoknál magasabb szinten van, ezért a tőke jelenértéke csökken, a meg nem fizetett összeget pedig az egy év alatt más megtakarításban lehet fialtatni – vélekedett Fischer András.

A gyermek születésekor még az állami támogatás is felvehető az egészségpénztárból

Adott esetben arra is lehetőség van, hogy az ügyfél a meg nem fizetett tőkét egészségpénztári számlára helyezze, ahol 180 napnyi megtakarítás után arra is mód van, hogy a félretett összeget lakáshitel-törlesztésre fordítsuk. Ráadásul erre az összegre is elérhető a húszszázalékos, maximum 150 ezer forintos adó-visszatérítés, amely 750 ezer forintos összegig így hozamként számolható el – emlékeztetett Kovács Tamás Attila, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója.

Az egészségpénztárak ugyanakkor sima szolgáltatásaikkal is a kezdetektől a gyermekvállalók és -nevelők mellett tudnak lenni, a gyermek megfogantatásától tudnak segítséget nyújtani a költségek viselésében. A születés előtti orvosi ellátás költségeitől, a csecsemők pelenkája vagy például a légzésfigyelő beszerzéséig vagy az iskoláskorúak esetében a külön tankönyvek beszerzésig nagyon sok minden finanszírozható egészségpénztári számlákról.

Az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy lehetőség van születési támogatás igénybevételére. Ekkor a szülők, illetve rokonaik akár egymillió forintot tudnak felvenni a pénztári számlákról. Így lényegében a megtakarítás mellett az adó-visszatérítés összege is felvehető.