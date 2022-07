Első ránézésre továbbra is száguld a magyar lakáshitelpiac. A magyar családok idén májusban közel 154 milliárd forint értékű lakáshitelt vettek fel a bankoktól, amely közel 28 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. A folyósított hitelösszeg abszolút csúcs – több mint 9 milliárd forinttal magasabb, mint az eddigi csúcsot jelentő 2022. áprilisi 144,8 milliárd forintos kihelyezés.

Még a zöldhitel pörgeti a kihelyezést

Az ördög azonban a részletekben van. A hazai bankok hitelkihelyezéseiben továbbra is meghatározók a támogatott hitelkonstrukciók. Májusban a folyósított hitelek közel 48 százalékát, 73,2 milliárd forintot valamilyen támogatott konstrukcióban helyezték ki a bankok. E tekintetben egyelőre jól tartja magát a piac, döntően annak köszönhetően, hogy a márciusban lényegében elfogyó zöldhitel keretének folyósítása ezekben a hónapokban csúcsra jár. Ugyanakkor itt is figyelmeztető lehet, hogy az áprilisi 75 milliárd forintos kihelyezést már a támogatott hitelekben sem sikerült meghaladni – természetesen az összevetés éves szinten így is közel 300 százalékos növekedést mutat a támogatott lakáshiteleknél, hiszen 2021 májusában alig több mint 25 milliárd forint értékű támogatott hitelt tudtak kihelyezni a bankok.

A rendkívül olcsó, maximum 2,5 százalékos zöldhitelek kipörgését mutatja az is, hogy a támogatott lakáshitelek átlagos kamatszintje is emelkedésnek indult.

Míg áprilisban átlagosan 3,51 százalékos kamat mellett helyeztek ki támogatott hiteleket a bankok, addig 2022 májusában ez a kamatszint már 4,26 százalék volt.

Nem érjük utol 2021-et sem

Ami a piaci hiteleket illeti, a 2022. áprilisi 69,2 milliárd forintról több mint tízmilliárd forinttal sikerült feljebb lépni, és a folyósítás meghaladta a 80,1 milliárd forintot. Ugyanakkor fontos látni azt, hogy a kihelyezések volumene immár harmadik hónapja múlja alul a 2021. évi folyósítási összegeket – az elmaradás májusban meghaladta a 15 százalékot –, azaz tartós visszaesésről beszélhetünk.

Messze nem drágult annyit a hitel, mint lehetett volna…

A piaci hitelkereslet visszaesésében egyértelműen a hitelkamatok emelkedése köszön vissza. Az év ötödik hónapjában átlagosan 5,89 százalékos kamatszint mellett helyeztek ki piaci hitelt a bankok. Ezen belül a legkeresettebb, 10 évre fixált hitelek átlagos kamatszintje 5,82, a 10 éven túli kamatperiódussal bíró, végig fix konstrukciók átlagos kamata pedig 6,1 százalékos volt. Mindez azt jelenti, hogy piaci lakáshitelek kamata egy hónap alatt átlagosan 44 bázisponttal emelkedett. Ha pedig éves viszonylatban tekintünk, akkor a kamatemelkedés mértéke 210 bázispontot tesz ki.

A money.hu szakértői ezzel kapcsolatban arra hívják fel a figyelmet, hogy a fenti adat is azt bizonyítja, hogy a bankok a jegybanki kamatemelés mértékét csak mérsékelten hárították át az ügyfelekre. Mindezt alátámasztja, hogy az elmúlt egy év alatt a jegybanki alapkamat 5,3, az irányadó kamat 5,7 százalékponttal emelkedett, amelytől elmarad a lakáshitelkamatok emelkedése.

De az a kamat, amin az átlagos lakáshitel-igénylő piaci hitelt kaphat, a lakáshitelek esetében irányadó bankközi kamatláb (a BIRS) értékétől is elmaradó mértékben emelkedett csak. Miközben a tízéves BIRS mértéke közel 3,3, és a 20 éves adat 3,7 százalékot meghaladó mértékben emelkedett, addig a 10 évre fix piaci lakáshitelek átlagkamatának emelkedése nem érte el a 2,1 százalékot, a 10 éven túl fix törlesztést biztosító hiteleknél pedig mindössze 165 bázisponttal emelkedett az átlagkamat.

Húsz százalékkal kisebb lehet a törlesztőrészlet

Ráadásul a bankok egymás közti versenyében továbbra is komoly összegeket spórolhatunk az ajánlatok összehasonlításával. A money.hu kalkulátora szerint 20 millió forintot 20 évre, legalább 400 ezer forintos nettó jövedelem mellett 10 éves kamatperiódusú hitel esetében ma akár évi 6,8 százalékos kamaton is kaphatunk, ám az ajánlati listában ugyanerre a hitelre 9,16 százalékos kamattal bíró konstrukció is szerepel. Messze nem mindegy, hogy havonta 152 700 forintot kell-e fizetnünk a kölcsön után, vagy ennél közel 20 százalékkal nagyobb, 182 ezer forintos lesz-e a havi teher. A megfelelő választás a teljes visszafizetendő összegben is masszívan látszik. A legjobb ajánlat kiválasztásával 36,7 millió forintot kell visszafizetnünk a banknak, ám ha nem vagyunk résen, a kölcsönért 20 év alatt a felvett hitelösszeg több mint kétszeresét, 43,75 millió forintot is fizethetünk.