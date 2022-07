A lakáshitel kamatok folyamatos emelkedése miatt sokkal alaposabban érdemes áttekinteni a bankok ajánlatait. A standard kamatokhoz képest ugyanis nagyon sokat tudunk spórolni. Az új hiteligénylők mellett a kamatfordulóhoz érkező, meglévő hitellel rendelkezőknek is érdemes körbenézniük.

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos adatai szerint idén májusban a lakáshitelt felvevő ügyfelek átlagosan 5,89 százalékos kamat mellett tudtak piaci kamatozású lakáshitelt felvenni. A 10 éves kamatperiódusú kölcsönök átlagkamata 5,82, a 20 éveseké 6,1 százalékos volt. Mindez annak fényében érdekes, hogy a money.hu adatai szerint a bankok legjobb kamat ajánlata (20 éves, 20 milliós hitel esetén) 10 éves kamatperiódus mellett 6,74 százalék, míg a 20 évig, végig fix törlesztőrészletet biztosító konstrukcióban 6,7 százalék volt május végén.

A money.hu szakértői szerint annak oka, hogy az átlagos hitelkamat messze alatta van a piaci ajánlatoknak, abban keresendő, hogy a lakáshitel kamatok emelkedése nyomán felértékelődtek a bankok kamatkedvezményei. Tavaly októberben – amikortól felgyorsult a lakáshitel kamatok emelkedése – a legjobb ügyfeleknek kínált standard kamatok 10 éves kamatperiódusra még több, mint 50, végig fix, 20 éves konstrukciókban pedig 25 bázisponttal alatta voltak a jegybank által kimutatott átlagos kamatszintnek. Akkoriban az ügyfelek döntő része simán tudott a standard ajánlatok közül is kedvező hitelt választani.

Ma már azonban minden ügyfélnek érdemes végigböngésznie a bankok akciós listáját és a kedvezményekkel csökkentett kamatokat összehasonlítani. Ez már sok esetben olyan munka, amelyhez érdemes tanácsadót is igénybe venni. Főleg azért, mert egyre több bank ajánl kizárólag kijelölt partnereken keresztül egyedi kamatokat is. Ez is felértékeli a tanácsadók szerepét.

Akciós körkép

A MagNet Banknál az 5 éves kamatperiódussal bíró hitelek 1,42 százalékponttal, a 10 évig fix törlesztést kínáló konstrukcióké 1,26 százalékponttal emelkedett. Így a legkedvezőbb – 20 milliós kölcsönösszeg felett kínált – standard kamat 5 évre 9,95 százalék, 10 évre pedig 9,74 százalék mellett lehet törleszteni. A bank által kínált kamatkedvezményekkel az öt éves konstrukció 9,45, a tíz éves 9,24 százalékra húzható le.

Az UniCredit Bank még június végén emelt kamatot. Az 5 éves kamatperiódusra 35, ennél hosszabb fixesítés esetén 50-55 bázisponttal emelkedett a kamat. Ugyanakkor július 11-től a meghatározott partneri kör által közvetített hitelek esetében a kamatemelés döntő részét vissza is adja a bank. Jövő hétfőtől ugyanis a minimum 15 millió forintos hitel esetében a sima kamatkedvezmény mértéke 0,3 százalékpontról 0,6 százalékpontra nő. Azon ügyfelek esetében pedig, akik Generali hitelfedezeti biztosítás megkötését is vállalják, a korábbi 50 helyett 80 bázisponttal csökken a kamat. Így sima kedvezmény esetén 6,54, biztosítás mellett igénybe vett kedvezmény alkalmazásával akár 6,34 százalékos lehet a 10 éves kamatperiódusú hitel kamata. A 20 évig fix konstrukcióban pedig 6,85 és 6,65 százalékról szól az ajánlat.

Az MKB és a Takarékbank július végéig speciális kamatozású kamatot ajánl 10 éves kamatciklus mellett azoknak az ügyfeleinek, akik 2022. április 05-ig NHP Zöld Otthon Lakáshitel kölcsönkérelmet nyújtottak be, ám a bankra jutó jegybanki keretből már nem jutott számukra. A bankok egyedi mérlegelés után döntenek a kedvezményes kamat mértékéről.

A K&H Banknál most az a kedvezmény, hogy egy új díjelemet egyelőre nem terhelnek rá az ügyfélre. A bank 10 ezer forintos díjat állapított meg a statisztikai alapú értékbecslés díjaként. Ezt a költséget a minősített fogyasztóbarát lakáshitelek (MFL) esetében számítja fel a hiteligénylőknek. Ugyanakkor a július 8-án bevezetett új díjmértéket egyelőre még nem terhelik rá a mostanság igényüket beadó ügyfelekre.

Az OTP Bank ugyan most nem nyúlt a piaci kamatokhoz, ugyanakor a kamatkedvezmények alkalmazására új szabályokat állapított meg. A banknál 17 különféle jogcímen igényelhető kedvezmény van. A mostani változtatás szerint a kedvezmények együttes igénybevétele után sem lehet alacsonyabb az ügyfél által fizetett hiteldíj, mint a bank honlapján közzétett minimum hiteldíj mértéke. Ez akkor is igaz, ha a nyújtott kamatkedvezmények mértéke nem éri el az össz-kamatkedvezmény korlátot. Ez az OTP-nél 410 (banki dolgozók esetében 500) bázispont lehet.

A Raiffeisen Bank július elsejétől 0,7 százalékponttal emelte jelzáloghiteleinek kamatait. A banknál a legolcsóbban a 10 éves fixálással bíró kölcsönöket lehet felvenni. A meghirdetett kamat piaci és MFL lakáshitel esetében is 7,89-8,94 százalék között mozog. A Raiffeisen – több más bankhoz hasonlóan – meghosszabbította a díjakra vonatkozó akcióját. Így a minimum 5 millió forintos jelzáloghitelt felvevő ügyfél számára elengedi az összes induló díjat és a közjegyzői díjat is visszatéríti.

Egyre bővül a kamatstopban lévők száma

De persze érdemes a már meglévő hiteleseknek is körülnézni – figyelmeztetnek a money.hu szakértői. A kamatstop meghosszabbítása ugyanis nem csak a változó kamatozású hitelesek számára nyújt menedéket. A hosszabbítással egyre több olyan ügyfél is a kamatstopba kerül, akiknek az idén lenne a korábban felvett hitelük kamatfordulója. Épp ezért egyelőre a hitelezett ügyfelek közül egyelőre senki nem érzi, mit is jelent az, hogy immár 9,75 százalékon áll az irányadó jegybanki kamat.

Ingyenes kamatperiódus váltás

Ugyanakkor a kamatfordulóhoz érkező Raiffeisen MFL ügyfeleknek érdemes élniük a bank új kedvezményével. Ők a kamatperiódusuk lejártakor megváltoztathatják a hátralévő futamidőre a kamatperiódus hosszát. A lehetőség minden irányban nyitott – rövidíthetik, növelhetik a kamatperiódus hosszát. Akár a hátralévő futamidő egész hosszára állandósíthatják a törlesztőrészletet. Miután a kamatstop rendelet nem ad kibúvót, az érintett ügyfelek terhe év végéig maximum annyival nőhet, amekkora a két eltérő kamatperiódusú hitel referenciakamata közötti különbség volt 2022. október 27-én – ehhez a napi szinthez kötötték ugyanis a kamatstopot.