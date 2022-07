Amerikában is beletrappolt az ingatlanpiacba az infláció

Még soha nem volt ilyen magas az Egyesült Államokban a lakásvásárlási szerződések visszamondása – legalábbis azt az időszakot vizsgálva, mióta a Covid-járvány tart. A Redfin új jelentése szerint a meglévő lakásokra vonatkozó, júniusban felmondott adásvételi szerződések aránya mintegy 15 százalékot tett ki. Ez a legmagasabb arány 2020 eleje óta, amikor is – rövid időre – azonnal leállt az ingatlanpiac. Az idei 15 százalékhoz képest tavaly ez a szám még csak 11 százalék volt.

Hátráltató tényező az infláció és a hitelkamatok

A magasabb jelzáloghitel-kamatok és a megugrott infláció sok potenciális lakásvásárlót késztet arra, hogy átgondolja vásárlását. A 30 éves lejáratú jelzáloghitel átlagkamatlába idén 3 százalék körül indult, majd folyamatosan emelkedni kezdett. A Mortgage News Daily szerint június közepén rövid időre 6 százalék fölé emelkedett, majd most 5,75 százalék körüli szűk tartományba került.

A magasabb jelzáloghitel-kamatok miatt egyes hitelfelvevők már nem jogosultak a kívánt hitelre. A hitelezők általában körülbelül 28 százalékos front-end adósság/jövedelem arányt használnak a lakáshitelek felső határaként. Az Attom ingatlan-adatszolgáltató jelentése szerint a mediánáras lakások birtoklásának költségei a második negyedévben az Egyesült Államok átlagbérének 31,5 százalékát tették ki. Ez a legmagasabb arány 2007 óta, és az előző évi 24 százalékhoz képest is jelentős, lényegében több mint két évtizede a legnagyobb ugrás.

Kihátrálnak és kivárnak

A vásárlók azt is látják, hogy az egykor üdén pezsgő piac gyorsan és drámai módon megfordul. Úgy tűnik, már nem látják sürgősnek, hogy licitáljanak egy olyan lakásra, amely szerintük a következő évben nagy valószínűséggel leértékelődik.

„Az ingatlanpiaci verseny lassulása teret ad a lakásvásárlóknak a tárgyalásokra, ez az egyik oka annak, hogy egyre többen kihátrálnak az üzletből” – mondta Taylor Marr, a Redfin helyettes vezető közgazdásza. „A vásárlók egyre inkább kezükbe veszik az irányítást, és kontroll alatt tartják a teljes üzletkötési folyamatot. Ez rugalmasságot biztosít számukra, hogy felmondják az üzletet, ha problémák merülnének fel a lakásvásárlási folyamat során” – tette hozzá.

A kivitelező cégek sem nyugodtak

A lakásépítő cégeknél is magasabb a lemondási arány. A John Burns Real Estate Consulting építői körében végzett felmérése szerint a májusi lemondások aránya még a júniusi, legélesebb kamatemelés előtt is 9,3 százalékra ugrott. Ez a szám 2021 májusában még csak 6,6 százalék volt. „Az építőipari vállalatok is idegesek a potenciális recesszió miatt, nehezen boldogulnak a fizetésekkel, és arra számítanak, hogy az ingatlanárak csökkenni fognak” – mondta Jody Kahn, a JBREC vezető alelnöke. Kahn azt is megjegyezte, hogy a június közepén végzett felmérésében továbbra is a visszamondások növekedését látta.

A Lennar – az ország egyik legnagyobb lakásépítő cége – legutóbbi negyedéves eredményjelentésében azt mutatta, hogy a lemondási arány 11,8 százalékra nőtt, de elmaradt a hosszú távú történelmi átlagtól. Arról is beszámoltak, hogy az emelkedő kamatlábak miatt keresik a kereslet pótlására irányuló ösztönzőket. „Úgy tűnik, hogy ezek a trendek megerősödnek, ahogy a Fed az infláció lecsengéséig folytatja a szigorítást. Bár dönthetünk úgy, hogy harcolunk a trend ellen, a valóság az, hogy a piac megváltozott, de minden szükséges kiigazítással próbáljuk megelőzni ezt” – mondta Stuart Miller, a Lennar elnöke.