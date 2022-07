Meddig tudják követni a bankok a jegybank lépéseit?

A lakáshitelkamatok emelkedése messze lemaradt a jegybanki kamatemeléstől, de még a referenciakamatnak számító bankközi kamatokétól is – derül ki a money.hu kamatindexéből. A bankok aligha tudják teljesen negligálni a piaci folyamatokat, ám egyre erősebb korlátot jelent a fizetőképes kereslet beszűkülése is. Ezt bizonyítja, hogy miközben az MNB drasztikusan emelte az alapkamatot, a banki top-ajánlatokban június végéhez képest csökkent a kamatszint.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) drasztikus, 200 bázispontos kamatemelése után végképp elszakadt a jegybanki alapkamat mértéke a lakáshitelkamatokétól – ezt mutatja a money.hu kamatindexe. (Lásd a mellékelt ábrát.) Miközben tavaly októbertől – amikor a jegybank ütemet váltott a kamatemelésekben – az irányadó kamat közel hatszorosára, 1,65 százalékról 9,75 százalékra emelkedett, addig a top adósoknak kínált lakáshitel kamat 10 éves kamatperiódus esetén kevesebb mint 90, a 20 évig még fix törlesztés esetén pedig alig több, mint 50 százalékkal emelkedett.

Fotó: money.hu A kamatszintek eltérései 2022. július 15-i adatok szerint

A top kamatok emelkedésének mértéke a referenciakamatokhoz képest is alacsonyabb. A 10 évre fixált kamatozású hitelek esetében referenciának számító tízéves bankközi kamat (BIRS) október óta 140 százalékot erősödött, miközben a 20 éves BIRS mutató több mint kétszeresére drágult. Ez azt jelenti, hogy a legjobb adósok ma már 2 százalékkal a referenciakamat alatt juthatnak hitelhez.

Még a top-adósoknak szóló hitelnél is olcsóbb lehet a kölcsön kamata

Októberben a legjobb adósok 3,54 százalékos kamaton vehettek fel 20 millió forintos kölcsönt 20 évre, most 6,6 százalék a legjobb ajánlat, amit most az MKB Bank ajánl. A végig fix hitelek legjobb kamata ugyanilyen hitel és futamidő esetén 4,7 százalékról 6,85 százalékra nőtt – utóbbit most az UniCredit Bank kínálja. A money.hu szakértői ezzel kapcsolatban arra hívják fel a figyelmet, hogy ezek a standard ajánlatok, a bankok által kínált kamatkedvezményekkel akár még ezek a top-kamatok is csökkenthetőek.

Ezt mutatja, hogy az MNB adatai szerint májusban 10 évre fixált piaci kamatozású lakáshitelt átlagosan 5,82 százalékos kamat mellett folyósítottak ügyfeleiknek a bankok. Miközben a money.hu adatsora szerint a legjobb adósoknak szóló standard banki ajánlat akkor 6,74 százalék volt. A kamatakciók és az egyedi banki engedmények igénybevételével tehát az ügyfelek a tanácsadók segítségével havonta minimum 6-7 százalékot, 10 ezer forintot tudtak megspórolni egy 20 milliós hitel esetében a törlesztőrészletben.

Jegybanki alapkamat fel – top-ajánlat kamata le

A money.hu szakértői szerint természetesen a jegybanki alapkamat komoly mértékű drágulását a pénzpiaci kamatok is le fogják követni, és afelől sem lehet kétség, hogy a kamat emelkedés megmozdítja majd a lakáshitelkamatokat is. Ugyanakkor a banki verseny is egyre erősebb azon ügyfelekért, akik ilyen kamatszint és törlesztőrészlet mellett még tudnak és akarnak hitelt felvenni. Ezt mindennél jobban mutatja, hogy a legjobb standard ajánlatok kamatszintje június végéhez képest a tízéves hiteleknél 20, a 20 évre fix törlesztést kínáló konstrukciók esetében pedig 15 bázisponttal csökkent az ajánlati listán. Ez egy 20 milliós, 10 évre fixált kamatot jelentő hitel esetében félmillió forintot meghaladó törlesztőrészlet-spórolást jelent a futamidő egészét tekintve.

Aki emel, visszafogottan lép

A kamatok emelkedése várhatóan július közepén, augusztus elején vesz majd újabb lendületet, ám a mértékek bizonyosan elmaradnak majd a jegybanki emelések mértékétől. Ezt bizonyítja a K&H Bank is, ahol július 18-án, hétfőtől emelkednek a lakáshitelkamatok. A legkomolyabban, 120 bázisponttal az 5 évre fixált kölcsönök kamatszintje emelkedik, a 10 éves kamatperiódusú és 10 éves futamidejű hitelek kamata 65 bázisponttal drágul.

Sokkal csekélyebb, 00,25 százalékpontos emeléssel megússzák a 15 évre fix kamattal hitelt felvenni akaró ügyfelek, míg a 20 évre fix törlesztőrészletet kínáló kölcsönök esetében mindössze 20 bázispont lesz az emelés hétfőtől. Így a standard kamat 10 évre 7,94, 15 évre 8,14, míg 20 évre 8,29 százalék lesz a banknál.