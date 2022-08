A rezsi megugrásától tartó ügyfelekre lőhetnek a bankok

Siker volt a zöldhitel

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által a bankoknak 0 százalékos kamat mellett biztosított forrásból meghirdetett, az ügyfelek számára maximum évi 2,5 százalékos kamatozással bíró NHP Zöld Otthon Lakáshitel (ZOP) megmozgatta az ingatlanpiacot. A sikert jól mutatja, hogy alig pár hónap alatt elfogyott a 300 milliárd forintos keret.

Az emberek és az építők ráharaptak az olcsó hitelre. A fenntarthatóság szempontjából pedig komoly lépést jelentett a program, amely az energiatakarékos lakások építését irányozta elő.

A rezsidíjak emelkedése új lehetőséget nyitott

A terméknek most a rezsidíjak emelkedése adhat új lendületet. Ma már minden család ki tudja számolni a money.hu rezsikalkulátora segítségével, mit is jelent az, hogy az átlagfogyasztáson felül világpiaci áron kapja a gázt és az áramot. A már meglévő lakásban élők pedig elkezdtek azzal kalkulálni, hogy milyen energiahatékonysági beruházásokkal lehet csökkenteni a számlát. Nekik az is fontos lehet, hogy ehhez milyen hitelek felvételében lehet gondolkodni.

Az energiadíjak drágulása a bankokat is lépéskényszerbe hozta. A jövőben a rezsiköltségek emelkedését be kell építeni a hitelbírálati modellekbe, a régi építésű házak, lakások ebből a tekintetből a magasabb költségek miatt nehezebben hitelezhetővé válnak. Mindez annak köszönhető, hogy az adósnak a törlesztőrészlet mellett a jövedelem nagyobb részét kell a megélhetésre fordítani. A helyzetet még tetézi az egyéb területeken (pl. élelmiszereknél) is tapasztalható komoly infláció.

Itt az első piaci zöldhitel – szélesebb felhasználás

Ebben a helyzetben teljesen érthető, hogy a K&H Bank úgy döntött, saját, piaci alapú zöldhitel-konstrukciót indít. Az augusztus elsejétől elérhető K&H zöld lakáshitelt úgy alakították ki, hogy annak feltételei összhangban legyenek az NHP ZOP feltételeivel, azaz ugyanolyan energiahatékonysági elvárásokat támasztanak a finanszírozandó lakás/ház esetében, mint amit az MNB előírt.

Az ingatlan energetikai besorolása legalább BB minősítésű kell hogy legyen,

primer energiafogyasztása max. 80 kwh/m2/év lehet.

Korszerűsítés, felújítás vagy használt lakás vásárlása esetén a fenti feltételek kiválthatóak azzal, hogy a korszerűsítés után a primer energiafogyasztásban minimum 30%-os javulás érhető el.

A K&H terméke így nemcsak új lakás vásárlására alkalmas, mint az NHP ZOP, de olyan használt ingatlan vásárlására is fordítható, amely megfelel a fenti energetikai körülményeknek. Emellett pedig mód nyílik arra, hogy a meglévő ingatlan modernizációját, felújítását is a kölcsön segítségével végezzük el. Sőt, arra is mód van, hogy egy szerződésben állapodjunk meg a bankkal az ingatlan vásárlására és annak felújítására szolgáló kölcsön összegéről.

A K&H saját zöldhitelét természetesen össze lehet kapcsolni a családtámogatási rendszer elemeivel (csok, zöld csok, babaváró), ám azok az ügyfelek is igényelhetik, akik nem felelnek meg a fenti konstrukciók feltételeinek.

A money.hu szakértőinek értékelése szerint a bank számára az új zöldhitel kockázatcsökkentő megoldás, hiszen az új vagy felújított, energetikailag modernizált lakások értékállósága magasabb. A termékkel jól meg lehet lovagolni a rezsiárak emelkedése miatt megélénkülő felújítási keresletet is. Az pedig, hogy a feltételeket az NHP ZOP-hoz idomították, a későbbiekben megteremtheti a lehetőségét annak, hogy a hitelt könnyen az újrainduló támogatásokhoz vagy újabb refinanszírozási termékhez kapcsolhassák.

Piaci feltételek – egyedi árazás lehetősége

Merthogy a K&H terméke jelenleg a bank által kínált mindenkori Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel (MFL) mindenkori piaci hitelkamat mellett érhető el. Ennek mértéke a kamatperiódus és a hitelösszeg, valamint az ügyfélminősítés alapján jelenleg 8,54 és 10,59 százalék között mozog.

Ugyanakkor a bank a K&H zöldhitele esetében fenntartja a jogot egyedi árazású ajánlat megtételére. (Ezt a gyakorlatot folytatta több bank az eredeti NHP ZOP-ból kimaradt hitelek esetében. A piaci kamatozástól való kismértékű eltérést a fenn már említett értékállóság és így kisebb kockázatok magyarázzák.)

A hitelt egyéb akciókkal igyekszik kedvezőbbé tenni a K&H:

A kölcsön elő-/végtörlesztési díja 1%, maximum 30.000 forint.

A kölcsönösszeg 1%-át, maximum 120 ezer forintot a folyósítást követően jóváír az ügyfélnek.

Az energetikai tanúsítvány díját (maximum 40 ezer forintot) visszatéríti.

A hitelcél teljesülésének ellenőrzéséhez kapcsolódó műszaki ellenőrzés díja szintén visszatérítésre kerül utólag.

Jönnek majd a többiek is

A money.hu szakértői szerint a K&H az első fecske lehet, idővel mind több bank szállhat be az energiatakarékos ingatlanok finanszírozásába saját zöldhiteltermékkel. Az olcsóbb finanszírozást a Zöld Jelzáloglevél Program kibocsátásain elérhető, a piacinál némileg kedvezőbb árazás támogathatja a jövőben.