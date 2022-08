Itt a money.hu rezsikalkulátorának eredménye – kiderült, mire számíthat a lakosság

Az indulását követő 10 nap alatt több mint 80 ezer kalkulációt hajtottak végre a fogyasztók a money.hu rezsikalkulátorával. A tarifálók jelentős része az adatok szerint többletfizetéssel számolhat.

Az áram esetében a kalkulálóknak mindössze 20,1 százaléka, a gáz esetében pedig 30,4 százalékuk maradt alatta az átlagfogyasztásként meghatározott havi 210 kWh áram, illetve 144 köbméteres gázfogyasztásnak.

A leggyakoribb tarifálói érték az áram esetében 300 kWh, a gáz esetében pedig 200 köbméter volt, a tarifálók 37,1, illetve 31,4 százaléka választotta ezt az opciót. Az áramfogyasztás esetében a második leggyakoribban választott érték a 400 kWh volt (6,23 százalék), míg a gáz esetében a második leggyakoribb értékként a 144 köbméteres átlagfogyasztást adták meg a kalkuláció elkészítésekor (5,73 százalék). A money.hu szakértői ezzel kapcsolatban arra emlékeztetnek, hogy a tarifálóprogram alapbeállításként 300 kWh áram és 200 köbméteres gázfogyasztással számol. Ugyanakkor a standard beállítást csak az érdeklődők 2,1 százaléka hagyta meg, a többiek valamelyik fogyasztási értéken vagy a gyermekek számán (amely alapbeállításként 0 a kalkulátorban) változtattak.

Csúcsfogyasztók? Inkább kísérletezők

Meglepő, de az áram esetében 82 tarifálás havi 2000 kWh fogyasztásra vonatkozott, közel hasonló számban, 81 esetben havi 1500 kW órás havi teljesítményre kalkuláltak. A gáz esetében a legnagyobb berögzített havi fogyasztói érték 800 köbméter volt. Ez utóbbi tarifálással született meg a legnagyobb becsült havi díj: a fenti értékkel számoló ügyfélnek közel 494 000 forintos havi számlával kellene kalkulálnia, ha valós lenne a beállított fogyasztási érték.

Kevesen maradnak az átlagfogyasztás alatt

Az összes lefuttatott kalkuláció átlaga szerint az átlagos fogyasztással bíró család havi 22 437 forintos rezsi díjához képest a kalkulációkban több mint háromszoros, átlagosan 68 736 forintos havi díj alakult ki. A kalkulálóknak mindössze 20 százaléka fizetne kisebb díjat, mint az átlagfogyasztás után számított érték, s további 14,9 százalékuk esetében úszható meg a díjak emelkedése havi 10 ezer forintból. A money.hu szakértői szerint ugyanakkor a kalkulált díjak alakulásával kapcsolatban messzemenő következtetéseket nem szabad levonni, hiszen számos paraméterrel a hangsúlyosan csak modellezésre szolgáló kalkulátor nem tud számolni, ráadásul sok kalkuláció – mint láttuk – a valóságtól elrugaszkodott értékekre vonatkozott.

Kevés a nagycsaládos

A több mint 80 ezer kalkulációból mindössze 4,1 százalékban jelölték azt a tarifálók, hogy 3 vagy több gyermekük alapján jogosultak lennének a nagycsaládosok továbbra is élő gázártámogatási kedvezményére.

Beruháznának – keresik a finanszírozási lehetőségeket

A money.hu szakértői arra is felhívják a figyelmet, hogy az új rezsidíjak kihirdetésével párhuzamosan megnőtt az igény az energiatakarékossági beruházások iránt. Emellett az átlagosnál többen kezdték el a money.hu személyikölcsön- és szabad felhasználású jelzáloghitel-kalkulátorát használni, a szükséges beruházásokhoz megfelelő hitelkonstrukciót keresve. A pénzintézetek is rámozdultak a lehetőségre. Miként arról elsőként a money.hu adott számot, a K&H piaci zöldhitellel jelentkezett, de más bankok is kínálnak vagy terveznek dedikált energiatakarékossági kölcsönt nyújtani ügyfeleiknek.