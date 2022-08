Lényegében megkezdődött az iskolakezdésig tartó visszaszámlálás, a szülők augusztusban elkezdik a szükséges kellékek beszerzését, a tönkrement eszközök pótlását, esetleg új számítógépek, telefonok vásárlását. Az iskolakezdés miatt többen komolyabb beruházásba is fognának – nekik figyelmeztető lehet, hogy az őszi becsengetést követően a banki hitelkamatok is meglódulhatnak.

Hagyományosan szeptember 1-je lesz az első tanítási nap, addig már csak hetek vannak hátra. Több mint 1,4 millió gyerek és fiatal kezdi meg vagy folytatja tanulmányait az általános és középiskolákban, az elsősök száma százezer körül lesz – az érintett családokban már augusztusban megkezdődik a felkészülés, azaz indul a gyerekek iskolakezdéséhez szükséges beszerzési dömping.

A KSH 2021-ben publikált infografikája szerint az iskolakezdéshez köthető – augusztus és október vége közötti – összköltség, azaz a teljes lakosságra vetített kiadások legjelentősebb részét a tornafelszerelés, a ruha, a cipő adta, utána a füzetek, rajzlapok, papíráru jött.

Sajnos a múlt év második felében emelkedő pályára került infláció továbbra sem lassít, sőt júliusban már 13,7 százalékos volt az éves szintű áremelkedés. Az infláció az iskolakezdést is befolyásolja. „Számottevő árnövekedés figyelhető meg 2022 első felében a papíripari termékek tekintetében. Egy szakértő szerint a drágulás most éri el a tetőpontját. A kialakult helyzet miatt a gyerekes családok számára drágább lesz a beiskolázás, mint tavaly. Jóval magasabb áron, negyven-ötven százalékkal drágábban tudják majd megvásárolni a papíripari termékeket azok a szülők, akiknél szeptembertől újra aktuális lesz a beiskolázás, valamint a nem papírjellegű irodaszerek ára is harminc százalékkal növekedett” – írta az Index a Világgazdaságra hivatkozva a napokban.

Fotó: KSH Mire mennyi megy?

A REGIO Játékkereskedelmi Kft. friss felméréséből az derül ki, hogy egy általános iskolás korú gyermek teljes beiskolázása jellemzően húsz-harmincezer forint. Tízből kilenc család tudatosan készül anyagilag a szeptemberi tanévkezdésre, melyben az inflációnak köszönhetően az is közrejátszik, hogy idén a válaszadók hetven százaléka szerint legalább ötven százalékkal drágábban lehet beszerezni a felszerelést, ez pedig tízből nyolc család számára nagy terhet jelent.

Ha felújításra is sor kerül

A korábbi évekhez képest tehát nagyobb kiadással járhat az idei iskolakezdés, amit egyes családoknál akár a gyermekszoba átalakításával, felújításával is megspékelnek. A jelentősebb beszerzésekkel, felújításokkal akár több milliós kiadást is jelenthet az iskolakezdés. Sokan épp ezért ilyenkor személyi hitelekre támaszkodnak.

aligha véletlen, hogy az elmúlt években már nem a karácsony előtti időszak, hanem épp a nyár vége, ősz eleje volt a személyihitel-felvétel csúcsidőszaka.

Az idén természetesen nemcsak a termékek árát, de a hitelkamatokat is alaposan befolyásolja a gazdasági helyzet. Az emelkedő infláció miatt a Magyar Nemzeti Bank folyamatos alapkamatemelésre kényszerül, aminek köszönhetően a banki személyikölcsön-ajánlatok kamatai is jelentősen emelkedtek az elmúlt hónapokban.

A Money.hu adatai szerint tavaly ősszel egymillió forintos hitelt 24 hónapos futamidőre akár 6,95 százalékos kamaton is fel lehetett venni, ma a legkedvezőbb ajánlat 9,99 százalék. Ez a törlesztőrészletben azt jelenti, hogy a 2021. őszi 44 750 forinttal szemben most 46 200 forintos havi törlesztőrészlettel kell számolni a legkedvezőbb ajánlat igénybevételekor. A 3,2 százalékkal magasabb törlesztőrészlet mellett az is különbség, hogy míg egy éve az UniCredit által kínált topkamathoz elegendő volt nettó kétszázezer forintos jövedelmet igazolnia a kölcsönigénylőknek, addig a mostani, épphogy tíz százalék alatt maradó kamatot kínáló Takarékbank ajánlata annak az ügyfélnek szól, aki legalább nettó hatszázezer forintos jövedelmet tud igazolni.

A Money.hu szakértői ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy akik – akár az iskolakezdés költségeivel szembesülve, akár más, komolyabb beruházást tervezve – személyikölcsön-felvételében gondolkodnak, érdemes a becsöngetés előtt döntést hozniuk a hitelfelvételről. Az már látható, hogy az egy számjegyű személyikölcsön-kamatok kikopnak a nyár végére, ám a várakozások szerint a nyári hitelfelvételi dömping idejére az egymással versengő bankok még kitartanak a moderált kamatemelés mellett.