Itt a banki kisokos: ennyivel drágultak a lakáshitelek az egyes bankoknál

Bár komolynak érezzük a lakáshitel kamatok emelkedését, a money.hu adatai szerint az elmúlt egy évben a vizsgált 9 banknál 4,11 százalékkal emelkedett a legjobb adósoknak ajánlott standard kamat. Ez messze elmarad a jegybanki alapkamat, de még a referenciakamat emelkedésétől is. A money.hu adataiból látható, melyik bank emelt leginkább, illetve, hogy mely pénzintézetek versengenek a legalacsonyabb kamatszintekkel.

Az elmúlt egy évben átlagosan 4,11 százalékkal emelkedett egy 20 millió forintos, 20 évre felvett lakáshitel kamata a money.hu által vizsgált 9 bank ajánlatainak összevetésében. A fenti adat annak fényében lehet érdekes, hogy ugyanezen időszak alatt a jegybanki alapkamat 9,55 százalékkal, 1,20 ról 10,75 százalékra emelkedett. Eközben a referenciakamatnak tekinthető 10 éves bankközi kamat, a 10 éves Birs mértéke a 2021 augusztusi 2,68 százalékról 8.52 százalékra emelkedett. Mindez 5,84 százalékpontos emelkedésnek felel meg. A referenciamutatóktól történő elmaradás komoly bizonyítéka annak, hogy a bankok

komolyan versenyeznek egymással,

s persze annak is, hogy a bankok tisztában vannak azzal is, hogy a kamatemelések folyamatosan szűkítik a fizetőképes, hitelezhető ügyfelek körét. (Volt olyan bank, ahol 2 hét után visszavágták a komolyabb meghirdetett kamatot, mert félő volt, hogy kiárazódik a termékük a piacról.)

Az OTP alig emelt – de így is a legdrágább

A bankok egymás közötti versenyében is komoly szórás mutatkozott. A hátunk mögött hagyott évben a legjobb ügyfeleknek kínált kamatát legkisebb mértékben 3,41 százalékponttal az OTP Bank emelte. Ám hogy minden relatív, azt jól mutatja, hogy a pénzintézet ajánlata továbbra is a legmagasabbnak számít a figyelt pénzintézetek között. 2021 augusztusához képest 361 bázisponttal emelkedett a K&H Bank által kínált top kamat. A harmadik legkisebb emelő díját az Unicredit Bank zsebelte be, náluk az augusztus 20-át megelőző héten elérhető 7,29 százalékos kamatszint 383 bázisponttal magasabb, mint amilyen kamaton a bank ügyfelei lakáshitelt tudtak felvenni 2021 augusztusában.

A legkomolyabb mértékben, 468 bázisponttal a Gránit Banknál emelkedtek a lakáshitel kamatok, a CIB Banknál 4,64 százalékpont, a Raiffeisen Banknál 4,35 százalékponttal magasabb a ma ajánlott kamat az egy évvel ezelőtti szinthez képest. A money.hu szakértői ezzel kapcsolatban megjegyzik, hogy a pénzintézetek eltérő üzletpolitikát folytatnak, épp ezért a mostani összevetés csak pillanatfelvétel – akár egy hét múlva is más kamatokat találhatunk. A hátunk mögött hagyott héten az OTP és az UniCredit emelte a kamatait.

A legjobb ajánlatért versenyeznek a bankok

Míg a legdrágább árazás címét a hátunk mögött hagyott évben egyetlen hónapot leszámítva az OTP érdemelte ki, a legalacsonyabb kamatajánlat versenyében 4 pénzintézet is érintett volt. Az elmúlt év során 8 alkalommal az Unicredit ajánlata volt a legkedvezőbb a money.hu kalkulátora szerint, a Gránit Bank két hónapban vitte a prímet, 1-1 alkalommal pedig az Erste Banknál és a CIB Banknál lehetett az adott hónap legkisebb standard kamatát elérnie az ügyfeleknek.

Fotó: money.hu

Csökken a kamatok közötti különbség

A money.hu szakértői ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a banki versenyben az egyre emelkedő kamatok miatt érdekes módon szűkül a top kamatok közötti különbség. Míg tavaly augusztusban a vizsgált 9 bank közül a legjobb és a legrosszabb kamatajánlat között közel 2,4 százalékpontos volt a kamatkülönbség, addig az augusztus 19-i kondíciók szerint már csak 135 bázispont választja el a legkedvezőbb ajánlatot adó Unicredit 7,29 százalékos kamatát az OTP 8,64 százalékon elérhető top-kamat szintjétől.

A még fizetőképes kereslet változása vélhetően a későbbiekben méginkább szorosabbá teszi a kamatok közötti szórást: az adatok szerint a példánkban szereplő hitelt évi 10 százalékos kamat mellett csak az az ügyfél tudja felvenni, akinek nettó 386 ezer forintos jövedelme van. Ez bruttó 580 ezer forintos bér mellett érhető el – az átlagember keresete ettől még igen messze van.