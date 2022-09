Még a havi bruttónk sem elég az új iPhone-ra

Piacra dobta az Apple új, csúcskategóriás iPhone-ját, hamarjában ki is derült, hogy a magyar átlagfizetések nem túl versenyképesek világpiaci szinten. Hazánkban még a havi bruttó átlagkereset sem lenne elég, hogy megvásároljuk a készüléket, így körbenéztünk, mi a helyzet, ha személyi hitelből próbálnánk megvalósítani az üzletet.

Óriási csinnadratta mellett jelentette be az Apple az új iPhone 14 Pro (128 GB) készüléket, és a hazai áraktól csaknem égnek állt a potenciális vásárlók haja. Magyarországon ugyanis 569 990 forintért lehet hozzájutni az új csúcskészülékhez, és hát mondjuk ki: ez nem a mi pénztárcánkra lett szabva.

Nem a magyarok zsebének való

A Picodi utánajárt, hány napot kell dolgozni az egyes országokban, hogy megvásárolhassuk a terméket. Természetesen ezt úgy kell érteni, hogy minden fillért félrerakunk a fizetésünkből, a számítás alapjául a KSH legfrisseb átlagkereseti adatsorát vették (bruttó 503 500 forint).

Ennek alapján

Törökország (146,7 nap),

Fülöp-szigetek (90,9 nap),

Brazília (74,2 nap),

India (64,9 nap),

Thaiföld (48,7 nap),

Mexikó (47,1 nap),

Montenegró (39,7 nap),

Magyarország (34,5 nap),

Görögország (30,3 nap),

Szlovákia (29,9 nap)

lakosainak kell a legtöbbet dolgozniuk álmaik telefonjáért. Összehasonlításképpen: tavaly, 2021-ben ezért még csak 31,3 napot kellett dolgoznunk, tehát 3,2 napi keresettel többet kell már félretennünk.

Persze mi még egy szót sem szólhatunk a törökök közel 147 napja mellett, ráadásul a jelenlegi, nyolcvanszázalékos inflációjuk okán ez a szám valószínűleg még emelkedni is fog. Sőt a török líra idén közel 25 százalékot gyengült az amerikai dollárhoz képest.

Svájcban mellényzsebből kifizetik

Vannak viszont bizonyos országok, ahol egy új, csúcskategóriás iPhone-t megvásárolni nem olyan földöntúli dolog, mint egy átlagkeresetből gazdálkodó magyar polgárnak.

Ilyenek például

a svájciak (4,6 nap),

az amerikaiak (5,7 nap)

vagy az ausztrálok (6,1 nap).

És ha hitelre vesszük?

Számos ember van, aki önerőből nem képes megvalósítani vágyait, így hitelhez folyamodik, így veheti meg a nagy futballtornákra az óriásképernyős televíziót vagy jelen esetben éppen az Apple új csúcskészülékét.

A money.hu hitelkalkulátorának segítségével nézzük meg, mi a helyzet, ha személyi hitelből kívánnánk fedezni az új iPhone-t. Ha a 347 200 forintos átlagkeresetet vesszük alapulm és két évre vennénk fel az 570 ezer forintot (ami a készülék teljes ára), akkor a jelenleg a piacon található legjobb konstrukciók szerint

az UniCredit Banknál havi 27 233 forintos törlesztőrészlet mellett végül 653 590 forint lenne a teljes visszafizetendő összeg,

27 691 forintos havi törlesztő mellett 666 580 forintot fizetnénk vissza, a K&H-nál pedig 28 929 forintot fizetnénk havonta, és 683 227 forintnál állna meg két év múlva a mutató.

Készülékkedvezmény biztosan lesz

A money.hu szerint természetesen belefuthatunk egyedi készüléktámogató ajánlatokba például a mobilszolgáltatóknál, ahol kamatmentes konstrukcióban lehet megoldani a részletfizetést, sőt még a listaár is alacsonyabb lehet. Ennek hátulütője ugyanakkor az, hogy a futamidő egészére hűséget kell fogadnunk a szolgáltatónknak. A bankokkal ellentétben a telkopiacon nincs annyi szereplő, aminek okán akár a hűségidő nem akkora béklyó, ám azzal nem árt tisztában lennünk, hogy a készülékár nagyban függ a választott díjcsomagtól, amelynek ára viszont az adott szolgáltatónál is csökkenhet a hűségidő alatt. Ekkor pedig a díjak különbözetével is drágul a termék.

Ha tényleg nem bírsz nélküle élni…

Ilyen áron, ahogy említettük, az új iPhone már kifejezetten presztízsberuházás, ám aki eldöntötte, hogy erre a készülékre van szüksége, annak nem éri meg kivárni. Aki később lép, az nemcsak azzal számolhat, hogy a bevezető árnál az első néhány hónapban még akár magasabb is lehet a készülék ára, de azzal is, hogy a személyihitel-kamatokat megemelik a bankok, hiszen még felfutóban az infláció és emelkedik a jegybanki alapkamat.

Ebben a tekintetben ugyanakkor jól látható, hogy a bankok egyre fontosabbnak tartják a potenciális ügyfelek megtartását, így nem olyan mértékben emelik a kamatokat, ahogy a jegybanki kamatemelés üteme diktálná. Sőt egyes pénzintézeteknél még akciók is előfordulhatnak. Ennek tükrében mindig érdemes az ajánlatok között alaposan körbenézni, hiszen átgondolt választással akár tízezreket is spórolhatunk.