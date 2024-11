2025: tétre, helyre, befutóra – hogy alakul a részvénypiac jövőre?

Közeledik az év vége, és ez abban is tökéletesen lemérhető, hogy megszaporodtak a jövő évre vonatkozó előrejelzések. Pedig ahogy Yogi Berra is mondta, „nehéz az előrejelzés, különösen akkor, ha a jövőre vonatkozik.”

A legtöbb elemzőház a részvénypiacok és főként az amerikai részvénypiacok emelkedésében bízik 2025-ben is. Az elmúlt napokban már találkozhattunk célárakkal, a Goldman Sachs például 6500 pontos S&P500-at vár 2025 év végére, a Deutsche Bank egészen 7000 pontig „elmerészkedett”. November 25-én az MBH-nál mi is frissítettük az S&P500-ra vonatkozó egy éves célárunkat, a Befektetéselemzés terület szerint 6465 pont lehet az egy éves célára a tőkepiaci világ talán lefontosabb benchmarkjának. (Az elemzés itt érhető el: Befektetéselemzés).

Célárunk azon alapul, hogy a nagy kapitalizációjú technológiai papírok (Apple, Amazon, Alphabet, META, Microsoft, Nvidia, együttesen nevezzük őket FANG-nak) 2025 és 2026-ban 24-22 százalékkal tudják majd növelni készpénztermelő képességüket a Bloomberg elemzői konszenzusa alapján. Eközben a maradék 497 papír (jelenleg az index 503 tagot számlál), 21 és 16 százalékra lesznek képesek ugyanezen időtávon. Ez azt is jelentheti, hogy 2025 év végén az index várható P/E mutatója 25,76-ra csökkenne a ma ismert 28-ról, amely a jelenlegi S&P500 ár és az S&P Global által 2024 év végére várt EPS hányadosa, amely jelenleg 211 dollár.

Grafika: Forrás: Goldman Sachs

Fotó: Forrás: Bloomberg

A fenti várakozások egyébként egy merőben más képet festenek le, szemben azzal, amit az elmúlt években megszokhattunk, ugyanis sokan arra számítanak, hogy a következő évtől lendületet kapnak a FANG-on kívüli vállalatok részvényei is. Míg például 2023 és 2024-ben a FANG eredménye 35 és 33 százalékkal növekedett, addig a többi papíré -4 százalékkal és 3 százalékkal. Ez 2025-ben a Goldman Sachs elemzése szerint 18 vs. 12 százalékra, 2026-ban pedig 15 vs. 11 százalékra változhat. Mindennek pedig egyenes (?) következménye a jobb részvénypiaci teljesítmény. Hogy milyen komoly fundamentális növekedést várnak még az elmúlt évek kirobbanó formája után is a nagy kapitalizációjú technológiai vállalatoktól, azt jól mutatja az árazási kép is: jelenleg a FANG előretekintő P/E mutatója 30, míg az S&P500 maradék tagjaié 19.

A jobb részvénypiaci képet az M&A (vállalatfelvásárlások) felpörgése is alátámaszthatja. Ebben többen is bíznak, és apropója az, hogy Trump első elnöksége alatt is ilyen tendenciák voltak jellemzőek. Trump és alapvetően a Republikánus Párt a lazább szabályozás híve, és láthattuk, hogy milyen dealek lettek elkaszálva a jelenlegi kormányzás alatt sokszor nehezen érthető indokokra hivatkozva: Tapestry-Capri vagy a Kroger's-Albertsons. 2023 és 2024 között minden évben csökkentek a vállalati tranzakciók, sőt, 2024-ben eddig alig éri el az 500 darabot, igaz, még zárás előtt van kb. 100-150 tranzakció, amellyel így 2024 kissé jobb képet fog festeni 2023-mal szemben, amikor körülbelül 580 tranzakció történt. Csak a kontextus végett, egy jobb időszakban, például a kilencvenes évek vége, 2004-2007 között, vagy Trump első elnöksége alatt évente majdnem közel 1000 tranzakciót lehetett számon tartani. A Goldman Sachs egyébként 2025-ben körülbelül 750 tranzakciót vár.

Természetesen ez a közeg a kis és közepes vállalatokra is pozitív hatással lehet majd.

Napjainkban kissé elfeledett része volt ez a részvénypiacnak, a közepes papírok értékeltsége jelentősen alatta van az S&P500 tagjaitól megszokhatott számoknak. Ahogy fentebb már írtuk, míg a legnagyobb technológiai cégek közel 30-as előretekintő P/E-n forognak, addig a közepes vállalatok körülbelül 16-oson. Tudjuk azt is, hogy a P/E aránynak mekkora része köthető ahhoz az állapothoz, amikor a vállalat nem növekszik. Nos, ez jelenleg körülbelül 10-12, vagyis egy átlagos közepes vállalat esetében az adott év eredményének 4-6-szorosát fizetik ki a növekedésre, ez pedig nem tűnik feszített értékeltségnek.

Fotó: Forrás: Goldman Sachs

Végül, de nem utolsó sorban, a részvénypiacnak támaszt adhat az is, hogy 2024-hez hasonlóan 2025-ben is jelentős mértékű lehet a vállalatok tőkeberuházása, vagy például a sajátrészvény-visszavásárlások. E két tétel összege elérheti a 2200 milliárd dollárt, amely a már kiemelkedően magas 2024-es értékhez képest is jelentős ugrás.

A szerző az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője.

Ez a szerkesztőségi tartalom az MBH Bank támogatásával jött létre.