Szintet léphetnek a vállalkozások a digitalizáció terén – itt a DIMOP Plusz hitelprogram

December 5-től pályázhatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások az európai uniós forrásból megvalósuló DIMOP Plusz hitelprogram két új pályázatára, amelyek nullaszázalékos fix kamat mellett támogatják a hazai vállalkozások digitális megújulását. A kölcsön felhasználható többek között honlapkészítésre, webáruház indítására, notebook beszerzésére, de akár CRM- és vállalatirányítási rendszerek vagy AI-technológiák bevezetésére is. Az MBH Bank által üzemeltetett MFB Pont Plusz hálózaton keresztül országszerte szakképzett banki referensek várják az érdeklődőket, de a pályázat benyújtásához az MBH Forrás Zrt. pályázatmenedzsment szolgáltatása és a BUPA digitális platform új funkciója is segítséget nyújthat. Mutatjuk a részleteket!

A hazai mikro-, kis- és középvállalatok digitális fejlettségének ösztönzése, valamint versenyképességük támogatása érdekében új pályázatok érhetők el az európai uniós forrásból megvalósuló DIMOP Plusz hitelprogram keretében. A vállalkozások számára két új pályázat állrendelkezésre – összesen 35 milliárd forintos keretösszegben – digitalizációs beruházások megvalósítására. A program célja, hogy a kedvező feltételek mentén igényelhető hitel által javítsa a hazai vállalkozások digitalizációs képességeit.

Mire fordítható az összeg?

A digitális szempontból kevésbé fejlett vállalkozások pályázatonként legalább 3 millió, legfeljebb 20 millió forint kölcsönt igényelhetnek, amely a teljes futamidő alatt 0 százalékos fix ügyleti kamattal érhető el. Amennyiben pedig a digitalizációs szempontból kevésbé fejlett vállalkozások digitális intenzitási mutatója a kiindulási szinthez képest meghatározott mértékben javul, a támogatás akár 50 százaléka vissza nem térítendővé is válhat. A magasabb digitális fejlettségi szinttel rendelkező vállalatok pályázatonként legalább 20, legfeljebb 200 millió forintot igényelhetnek, szintén 0 százalékos ügyleti kamat mellett.

A pályázati források révén könnyen elérhetővé válnak az új digitális technológiák, szintet lépve ezzel a technológiai fejlettségben: a hitelösszeg többek között e-kereskedelmi célú és e-számlázórendszerek, a távmunka támogatását elősegítő szoftverek és felhőalapú szolgáltatások, vállalatirányítási (ERP-) és ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM-) rendszerek, IKT (információs és kommunikációs technológiák) biztonsági megoldások, adatanalitikai és mesterségesintelligencia-technológiák bevezetésére fordítható.

Mindezeken felül új informatikai eszközök beszerzéséhez, weboldalak létrehozásához, szakértői szolgáltatások és képzések költségeinek finanszírozásához is támogatást nyújt a hitelprogram, a magasabb digitális fejlettségi szinttel rendelkező vállalatoknak pedig ipar 4.0 és vállalati Internet Of Things technológiák bevezetésére is lehetőségük van.

Hogyan érhető el a hitel?

Az érdeklődők az MBH Bank által üzemeltetett, országszerte 154 helyszínen elérhető MFB Pont Plusz hálózaton keresztül nyújthatják be a pályázatot december 5-től (a mikrovállalkozások február 1-től nyújthatnak be pályázatot). Az MFB Pont Pluszokon az MBH Bank szakképzett referensei segítenek a hiteligénylés folyamatában, az MBH Forrás Zrt. pályázatmenedzsment szolgáltatása pedig további támogatást nyújthat a pályázás során. A digitális megújulás jegyében pedig a bank digitális szolgáltatásplatformján, a BUPA-n keresztül december második felében már a DIMOP Plusz hitelprogramhoz is elérhetővé válik a digitális előszűrő funkció.

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletes feltételek és az igényléshez szükséges további információk az alacsony digitális fejlettségi szintről induló vállalatok és a magasabb digitális fejlettségi szintről induló vállalatok számára egyaránt elérhetők az MBH Bank honlapján.