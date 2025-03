Az MBH ítéletet mondott a Richterről

Az MBH Befektetési Bank 2024 szeptembere óta aktívan követi a Richter Gedeon Nyrt. teljesítményét. A társaság negyedik negyedéves számai alapján elemzőik frissítették a társaság árfolyamára vonatkozó várakozásaikat.

Az MBH Befektetési Bank 2024 szeptemberében megkezdte a Richter Gedeon Nyrt. követését. A jövőben rendszeresen elemzik a vállalat pénzügyi helyzetét, és diszkontált cash flow modell alapján ajánlást is tesznek a várható egyéves célárra.

Publikálta negyedik negyedéves számait a Richter. Az összes árbevétel 9 százalékkal, 221,1 milliárd forintra emelkedett, amely minimálisan alulmúlja az elemzői várakozásokat. A bruttó fedezet éves alapon 16,2 százalékkal növekedett, 151,1 milliárd forintra, de még így is elmarad a 156,9 milliárd forintos elemzői konszenzustól. A tisztított EBIT 70,9 milliárd forintos értéke szintén elmarad a 77,9 milliárd forintos elemzői várakozásoktól. Adózott eredmény soron kiemelkedően teljesített a társaság, a 64 milliárd forintos érték több mint 3 milliárd forinttal magasabb a várakozásoknál.

A Richter publikálta 2035-ig szóló stratégiáját, amelyben meghatározta azokat a feladatokat és célokat, amelyek segítségével ellensúlyozni fogja az évtized végén lejáró cariprazine-szabadalom miatt kialakuló gyors és jelentős profitkiesést.

Az MBH megerősíti vételi ajánlását 13 105 forintos célárfolyam mellett. Az ajánlásuk továbbra is vétel.

Richter 2035

A társaság bemutatta a frissített stratégiáját, amelyben az egyes üzletágak alakulását vázolta fel 2035-ig, és a cariprazine-szabadalom lejáratát követő évekről is publikált pénzügyi várakozásokat.

Nőgyógyászat (WHC)

2035-ig a nőgyógyászati üzletág bevételeinek és K+F-beruházásainak megduplázását és a jövedelmezőségének jelentős javulását tervezi a vállalat. A Richter portfoliójában jelenleg is meglévő terápiás szegmensek (fogamzásgátlás, termékenység, endometriózis és menopauza) mellett új terápiák bevezetését is tervezi a húgyúti, PCOS- és női onkológiai területen a stratégiai időhorizonton belül. A társaság szeretné tovább bővíteni földrajzi fókuszát azáltal, hogy növeli jelenlétét az Egyesült Államokban és erősíti pozícióját Nyugat-Európában.

Neuropszichiátria (CNS): A szabadalmi időszak alatt a cariprazine értékének maximalizálására fog összpontosítani a társaság. Ezt követően a 2030-as és 40-es években is az a cél, hogy értékteremtő üzletág maradjon a CNS, ezért egy blockbuster-potenciállal rendelkező új molekula kifejlesztése is fókuszban van a társaságnál. Az egyedülálló kutatási és preklinikai képességek, az AbbVie-vel való együttműködés jó alapja lehet az újabb fejlesztéseknek. A Vraylar utódjaként számontartott RGH-932-es molekula jelenleg a második fázisú klinikai vizsgálatoknál tart, jelenleg ez a gyógyszergyártó legígéretesebb fejlesztése. A CNS-területen első fázisú és számos preklinikai projekt van jelenleg folyamatban.

General Medicines (GenMed)

A Richter arra számít, hogy 2035-re megduplázza GenMed-bevételeit, és jóval korábban eléri a 20 százalék feletti tisztított EBIT-árrést, miközben jelentősen, 15 százalék fölé növeli portfóliójának frissességi indexét (az elmúlt 5 évben újonnan bevezetett termékek arányát), valamint árbevétel-arányos K+F-ráfordításait 7 százalékra emeli. Az érintett terápiás területeken (szív- és érrendszeri, tradicionális CNS, vérképzőszervi terápiák és cukorbetegség/elhízás) a nagyszabású és nagy értékű szabadalom-lejáratok rövid és középtávon egyaránt vonzó növekedési kilátásokat teremtenek (6 százalékos generikus piaci CAGR 2025–35 között Európában a fennálló árerózió ellenére).

Biotechnológia (Biotech)

A társaság várakozásai szerint ez lesz a leggyorsabban bővülő üzletág, 2035-ig erős két számjegyű növekedéssel. Számos termékbevezetés és bővített CDMO- (bérgyártási és fejlesztési) kapacitás is szerepel a társaság tervei között. A cél továbbra is az, hogy 2027-re elérjék a nyereséges működést, és további (saját fejlesztésű és licencelt) bevezetésekkel tudjon tovább növekedni az üzletág.

Eredmények várható alakulása 2035-ig

A Richter várakozásai szerint a nem CNS-ből származó bevételei 2035-re átlagosan évi 7-8%-os növekedési ütemben, mintegy 3,2-3,5 milliárd euróra emelkednek. A nem CNS-üzletágból származó EBIT-árrést 2030–31-re 20 százalék feletti szintre szeretné javítani a Richter, majd 2035-ig szeretné elérni, hogy ennél is magasabb szintre emelkedjen a tisztított üzemi árrés.

Osztalék

A 2025–35-ös pénzügyi kilátások alapján a Richter úgy látja, hogy a 200 millió euró éves alaposztalék a cariprazine-szabadalmak lejáratát követően is fenntartható, és a stratégiában bemutatott időszak első felében az osztalékok jelentős növekedést mutathatnak. 2029-ig dinamikusan növekedhet az osztalék, a szabadalom lejáratát követően azonban visszaeshet a 200 millió eurós alaposztalékra, ahonnan mérsékelt növekedés várható 2035-ig.

Elemzői vélemény

A befektetőket jelenleg az foglalkoztatja, hogy a cariprazine szabadalmának évtized vége felé bekövetkező lejárata okozta profitkiesést hogyan kezeli a Richter. A most publikált stratégiai anyagban már 2035-ig tervez előre a társaság, ráadásul üzletágakra lebontva láthatják a befektetők a vállalat terveit. A Richter azon dolgozik, hogy mind a négy üzletágát folyamatosan erősítse, és 2030-ra a cariprazine nélkül is erős eredményeket szállítsanak az üzletágak. A cél az, hogy a tisztított EBIT 20 százalék fölé emelkedjen az évtized végére a CNS-üzletág nélkül. Jelenleg a tisztított üzemi eredmény 10 százalék környékén van a CNS-üzletágat leszámítva, így ezekhez a célokhoz szükséges a biotechnológiai üzletág nyereségessé válása, továbbá a WHC- és GenMed-üzletágak portfóliójának dinamikus növekedése és folyamatos hatékonyságjavító intézkedések. A stratégiának ez az egyik fontos pillére, hogy ez a három üzletág stabilan növekedjen, de a CNS-üzletágban rejlő potenciált sem szabad figyelmen kívül hagyni, ez a stratégia másik fontos pillére. A cariprazine-szabadalom lejáratát követően egy újabb blockbusterkészítményt szeretne a társaság piacra hozni. Amennyiben ez sikerülne, akkor 2030 után ez komoly katalizátort jelenthetne a társaság eredményének és hatékonyságának növekedését illetően.

Az MBH 2024 szeptemberében publikált modelljébe nemcsak a cariprazine növekedését, hanem a többi üzletág dinamikus bővülését is beépítették. A célárfolyamukon nem változtatnak, megerősítik 13 105 forinton, vételi ajánlás mellett.

Mit vár a menedzsment 2025-ben, hogyan alakultak a tavalyi számok?

Az idei évre vonatkozóan 10 százalékos bevételnövekedést vár a társaság vezetése, a tisztított működési eredmény szintjén hasonlóan 10 százalékos növekedés a cél. Az európai gyógyszerekre kivetett amerikai vámok nem érintik a menedzsment terveit.

K+F-kiadások

Az egyik legfontosabb tétel, a K+F-költségek 50 százalékkal emelkedtek, így a negyedik negyedévben elérték a bevétel 13 százalékát. Az elmúlt időszak legfontosabb eredményei közé tartozik az AbbVie-vel közösen kifejlesztett RGH-932/ABBV-932 program a bipoláris depresszió indikációjában a 2. fázisú klinikai stádiumba lépett, a generalizált szorongásos zavar indikációban a 2. fázisú vizsgálatok várhatóan 2025-ben kezdődnek. Az előbb már említett, októberben aláírt K+F-megállapodás a neuropszichiátria új célpontjainak felfedezésére és fejlesztésére vonatkozik. Az együttműködés preklinikai és klinikai kutatás-fejlesztési tevékenységeket is magában foglal megosztott finanszírozás mellett, és a központi idegrendszeri preklinikai folyamatot 7 projektre bővíti (négy az AbbVie-vel közösen fejlesztett). Két 1. fázisú program törlésre került (egy a IV. negyedévben, egy 2025 elején) farmakokinetikai és kereskedelmi okok miatt.

Üzletágak eredményei

Az üzletágak közül a nőgyógyászat (WHC) hozzájárulása a legnagyobb a teljes árbevételen belül. A WHC bevételei 12 százalékkal nőttek 2024-ben a kulcsfontosságú márkák (EVRA * ,Drovelis * , Ryeqo * , Lenzetto * és Cyclogest * ) erős teljesítményének köszönhetően, míg a hagyományos portfólió a terveknek megfelelően teljesített. 2024 negyedik negyedévében az értékesítés növekedése tovább lassult a magas bázis miatt, valamint a kiszállítások ütemezése következtében az APAC- (Kína) térségben, amely korábban az I. félévi értékesítést növelte. A WHC tisztított EBIT-et a negyedik negyedévben az akvizíciókkal kapcsolatos költségek felemésztették.

hozzájárulása a legnagyobb a teljes árbevételen belül. A WHC bevételei 12 százalékkal nőttek 2024-ben a kulcsfontosságú márkák (EVRA ,Drovelis , Ryeqo , Lenzetto és Cyclogest ) erős teljesítményének köszönhetően, míg a hagyományos portfólió a terveknek megfelelően teljesített. 2024 negyedik negyedévében az értékesítés növekedése tovább lassult a magas bázis miatt, valamint a kiszállítások ütemezése következtében az APAC- (Kína) térségben, amely korábban az I. félévi értékesítést növelte. A WHC tisztított EBIT-et a negyedik negyedévben az akvizíciókkal kapcsolatos költségek felemésztették. A neuropszichiátriai (CNS-) üzletág bevételei 12 százalékkal nőttek 2024 IV. negyedévében éves összevetésben és 18 százalékkal 2024-ben éves szinten, míg a tisztított EBIT 34 százalékkal és 23 százalékkal emelkedett ezekben az időszakokban, amit a jelentős (13,6 milliárd forint) mérföldkő bevételek támogattak. Az AbbVie a Vraylar * forgalmát 2025-ben kb. 3,5 milliárd USD-re várja, ami továbbra is erős vényköteles keresletet tükröz, ezt részben ellensúlyozza a Medicare D részének átalakításából eredő kb. 200 millió USD nettó kedvezőtlen hatás.

üzletág bevételei 12 százalékkal nőttek 2024 IV. negyedévében éves összevetésben és 18 százalékkal 2024-ben éves szinten, míg a tisztított EBIT 34 százalékkal és 23 százalékkal emelkedett ezekben az időszakokban, amit a jelentős (13,6 milliárd forint) mérföldkő bevételek támogattak. Az AbbVie a Vraylar forgalmát 2025-ben kb. 3,5 milliárd USD-re várja, ami továbbra is erős vényköteles keresletet tükröz, ezt részben ellensúlyozza a Medicare D részének átalakításából eredő kb. 200 millió USD nettó kedvezőtlen hatás. A General Medicines (GM-) üzletág bevételei 10,5 százalékkal, 251 milliárd forintra nőttek 2024-ben, mivel a két számjegyű növekedés a negyedik negyedévben is folytatódott a kelet-európai RUB-ellenszél ellenére. 2024-ben a mennyiség/mix volt az elsődleges növekedési hajtóerő, amit a sikeres új bevezetések is támogattak.

üzletág bevételei 10,5 százalékkal, 251 milliárd forintra nőttek 2024-ben, mivel a két számjegyű növekedés a negyedik negyedévben is folytatódott a kelet-európai RUB-ellenszél ellenére. 2024-ben a mennyiség/mix volt az elsődleges növekedési hajtóerő, amit a sikeres új bevezetések is támogattak. A biotechnológiai (BIO-) üzletág bevételei 17 százalékkal nőttek 2024-ben a CDMO-üzletág és a teriparatide (beleértve a Terrosa) bioszimiláris eladások két számjegyű növekedésének köszönhetően, ez utóbbit a teriparatide eszközvásárlás jogdíj-hozzájárulása (7 hónap) is támogatta. A Richter késői stádiumban lévő bioszimiláris portfóliójában a denozumab bioszimiláris (RGB-14) forgalombahozatali engedély iránti kérelem felülvizsgálata folyamatban van, a tocilizumab bioszimiláris projekt (RGB-19) klinikai vizsgálatai sikeresen lezárultak, és a forgalombahozatali engedély benyújtása 2025-ben várható.

Megerősítik a célárfolyamukat

A neuropszichiátriai (CNS-) üzletág mellett a többi terület is egyre látványosabban járul hozzá a Richter eredményéhez. A biotechnológia vesztesége a felére csökkent tavalyhoz képest, a társaság több új bioszimiláris készítménnyel is megjelenhet hamarosan az európai piacon. A cél továbbra is az, hogy 2027-től profitábilis legyen ez az üzletág. A neuropszichiátriai (CNS-) üzletágban fontos esemény, RGH-932/ABBV-932 bekerült a fázis 2 vizsgálatokba, a vállalat célja, hogy a 2030-as évek elején megjelenjen a készítmény a piacon. Az MBH legutóbbi elemzésében leírt pozitív fundamentális kép továbbra is változatlan, kedvező fundamentumok mellett a szektortársaknál lényegesen alacsonyabb értékeltség is segítheti az árfolyam további emelkedését. Az MBH megerősíti vételi ajánlását 13 105 forintos célárfolyam mellett.

Az elemzés lezárva: 2025. március 6. (17.00)

Ez a szerkesztőségi tartalom az MBH Bank támogatásával jött létre.