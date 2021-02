Szappangyári kompozíciók

Keveházi János Fortepanon is látható fotóin ilyen pikáns témák nincsenek. Nála a politika legdirektebben a május elsejei felvonulások képein jelenik meg, de privát felvételei megmaradtak az ’56-os forradalomról, sőt az 1944-es nyilasplakátokról is. Május 1-jei képeinek dokumentumértékét az adja igazán, hogy éveken át fotózta a növényolajgyárat képviselő felvonulókat. Különösen érdekes egymás mellett nézni az 1956 előtti, és a kádári restauráció nagy köztéri eseménye, az 1957. május 1. arcait. De máskor is: a kötelező párthűséget kifejező kommunista szentképek, a harci zászlóként vitt békegalambok, a politikai szimbólumokkal keveredő májusfa-imitációk, a gyárra utaló, üvegekkel ellátott napraforgók is beszédesek. Nem beszélve a felvonulók 200 százalékos tervtúlteljesítésével büszkélkedő táblákról. (Fotó: Keveházi János / FORTEPAN)