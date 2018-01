A bicikliútra rakták a korlátokat a Fradi-pályánál

Egészen elképesztő képeket posztolt egy budapesti biciklis. A népligeti felüljáró alatt áthaladó bicikliútra, keresztbe raktak korlátokat, amik veszélyeztetik a biciklisek testi épségét. Mint kiderült, hogy a régi útvonalat még nem bontották el, az újat viszont meg nem sikerült felfesteni.

Teljesen kiakadtam! Majdnem balesetet is szenvedtem! Korlát a bicikli út közepébe frissen beépítve!!! ** NÉPLIGET GROUPAMA ARENA mellett a felüljáró alatt! Kihez lehet panasszal fordulni? Segitsetek!

- írja egy biciklis a Cycling Club nevű Facebook-csoportban, és a poszthoz képeket is mellékelt.

A fotókon látni, hogy az alapvetően a parkolást nehezítő korlátokat úgy tették le az felüljáró alá, hogy azok nem csak az autósoknak jelentenek akadályt, hanem a bicikliseknek is. Ugyanis a korlátok elhelyezésénél egész egyszerűen nem vették figyelembe, hogy a felüljáró alatt áthalad egy bicikliút is, amit bizony télen is használnak az emberek, pláne ha ennyire kora tavaszi az idő. És mivel természetesen a felüljáró egyáltalán nincs kivilágítva, éjszaka egész egyszerűen életveszélyes itt biciklizni, de nappal sem biztonságos.

A poszt alatti kommentekben írják, hogy elvileg új útvonalat jelölnek ki a bicikliknek ezen a környéken, illetve egy mai képen az is látszik, hogy az út konkrétan sehova sem vezet, csak pár parkoló autóba, azonban továbbra sem érthető, hogy

Miért nem szedték még le az előző felfestést? Miért kellett lerakni a korlátokat úgy, hogy az előző út még tisztán látható?

Egy arrafelé gyakran bicikliző kollégánk szerint állítólag egy-két helyen már tábla jelzi, hogy ne használják a biciklisek ezt az útvonalat és biztonságosabb a Népliget környékén az autók között (!) biciklizni, mint az erre külön kijelölt úton.

A Magyar Kerékpárosklub Dél-pesti Területi Szervezete végig ment egy kamerával az érintett területen. A videón látszik, hogy egy helyen már felfestették az új útvonal egy részét, de továbbra is félkész az egész és komolyan összezavarhatja a környéken kevésbé ismerős bicikliseket. A Magyar Kerékpárosklubnak köszönhető az is, hogy az előző útra helyezett korlátokat lefestették sárgával, hogy legalább nappal ne menjen neki senki.