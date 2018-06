Együttműködési megállapodás megkötéséről szóló szándéknyilatkozatot írt alá a Kerékpárosklub elnöke és Tarlós István szerdán a Főpolgármesteri Hivatalban. Az együttműködés célja, hogy BKK után a Budapest Közúttal és más fővárosi intézményekkel is rendszeresen tárgyalhasson a szervezet a kerékpározás fejlesztéséről egyes utak felújításának szintjétől kezdve Budapest 2030-ra kitűzött 10%-os kerékpáros forgalmi részarányának elérését segítő stratégiai döntésekig.

Kürti Gábor, a Kerékpárosklub elnöke beszédében a lakóövezetek 30-as zónává alakítását, a külváros-belváros kapcsolat javítását, új kerékpársávok építését tűzte ki célul a kerékpáros közlekedés népszerűsítése és oktatása mellett. Ezek eléréséhez fontos, hogy a Kerékpárosklub közelebb kerüljön a tervezőasztalokhoz és a döntéshozó fórumokhoz, áll a szervezet közleményében.

A szerdai eseményen Tarlós István egy hasonló együttműködési megállapodást írt alá az Autóklubbal is. A két szervezet és a főpolgármester találkozója kapcsán Kürti Gábor kiemelte, hogy a Kerékpárosklub az útépítéseknél is jobban megtérülő befektetésnek tartja a bringázás népszerűsítését és a szemléletformálást. A Kerékpárosklub és Hatala József, az Autóklub elnöke is hangsúlyozta a „nincsenek autósok és kerékpárosok elvet”, vagyis, hogy a két közlekedési mód között milyen könnyű az átjárás.

A szándéknyilatkozatról ősszel a Fővárosi Közgyűlés szavaz, és ezután köthetik meg a budapesti intézményekkel zajló munka kereteit szabályozó együttműködési megállapodást.