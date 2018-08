Biciklis BKK-térkép jelent meg

A teljes Budapestet lefedő térkép offline és online is megjelet, sőt, a BKK Futár útvonaltervezőjébe is bekerült – jelentette be a BKK. Hiánypótló újdonság ez.

A most bemutatott, magyar-angol kétnyelvű térképen megtalálható a kerékpárforgalmi főhálózat – azaz a városrészek közötti, kerékpározásra biztonságossá tett és kijelölt útvonalak –, a forgalomcsillapított területek, azok az utcák, amelyek kerékpárral is egyirányúak és azok a közösségi közlekedési vonalak, amelyeken lehetőség van bicikliszállításra is.

A BKK nagyon büszke a fejlesztésre, ahogy arra is, hogy szerintük az elmúlt kilenc évben a „az emberek a számos biciklisbarát intézkedés hatására immár az integrált közlekedésfejlesztés részeként kezelik a városi kerékpározást: a kerékpárforgalmi főhálózat hossza 30 százalékkal nőtt, közel négy éve működik és folyamatosan fejlődik a MOL Bubi közbringarendszer, már kerékpárral is tervez a BKK hivatalos útvonaltervezője, többezer új kerékpártároló helyet adtak át, és folyamatosan bővül azon közösségi közlekedési járatok száma, amelyen bicikli is szállítható”.

Az új térkép beszerezhető a BKK ügyfélközpontjaiban, a jegy- és bérletpénztárakban, online pedig elérhető a társaság kerékpározással kapcsolatos tudnivalókat összegyűjtő új oldalán, a www.bkk.hu/bicikli címen.