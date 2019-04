Hagyjuk még ilyenkor a hegyeket másra

Ahogy egyre több a már melegnek mondható, napsütéses nap úgy merészkedik ki egyre több biciklis is az utakra. Aki egész télen pihentette magát és bringáját, nem valószínű, hogy egyből nekiugrik a Mátra vagy a Pilis hegyeinek, bemelegítésként amúgy is jobb könnyű terepen megszokni a nyerget és emlékeztetni az izmainkat a tekerésre. Ehhez ajánlunk pár egynapos, simán teljesíthető bringatúrát.

Amikor hosszabb kihagyás után először nyeregbe szállunk, biztosan a nyereg nyer. Akár pár kilométeres tekerés után is számíthatunk arra, hogy fájni fog az ülepünk. Nem árt tehát néhányszor kerülni a bringánkkal, vagy ingázni a munkahelyünk és az otthonunk között, mielőtt egy nagyobb, többórás túrára indulnánk.

Aki nincs igazán edzésben, vagy gyerekkel együtt akar túrázni ne legyen nagyon bevállalós, első alkalomra úgy 20 és 50 kilométer között távot lőjön be. Szintgyűjtéssel, hegymászással sem érdemes belevágni a szezonba, válasszunk sík, vagy lankás terepet. Ne az legyen az év első bringásélménye, hogy kifulladva toljuk a gépet, miközben azon vitatkozunk a társunkkal, hogy mi a francért jöttünk erre a meredekre.

A rövid túrák jolly jokere a Velencei tó. A táv, ha közvetlenül a part közelében haladunk nagyjából 28 kilométer, szinte végig védetten, kerékpárúton tekerhetünk. Az északi parton ugyan akad egy-két bukkanó, de ezek az emelkedők nem túl hosszúak és meredekek. Persze, ha mégis ellenállhatatlan vágyat érzünk a hegymászásra, akkor Velencén a nemrég átadott Bence-hegyi kilátóhoz is felkaptathatunk. A panoráma miatt megéri.

A Velencei tónál, mivel szinte végig a partot kell követni, térkép és navigáció nélkül is simán el lehet lenni, nem nagy kunszt a tájékozódás. A vízparthoz bármikor letérhetünk nézelődni, madárlesre is mehetünk, Pákozdon Miskahuszár vár ránk, vagy a katonai emlékpark. Már ilyenkor is válogathatunk a büfék és éttermek között. Nagyon fel sem kell pakolunk étel-itallal, mert bármikor találunk frissítőpontot az út mellett. Ha Budapest felől mennénk vonattal, akkor azért készüljünk fel arra, hogy a kocsikba úgy kell bebűvészkedni a bringákat. Egy-egy melegebb napon rengetegen indulnak a tóhoz, és ehhez nem mindig igazodik a vonatok bringahordó kapacitása.

A Dunakanyar is joggal gyakori célpont, a bal partja talán valamivel nyugalmasabb, ahol Vác és Szob közötti 30 kilométerből elég sokat le tudunk tekerni bringaúton. A látvány egyedülálló, zátonyok, szigetek, jobb és balra is hegyvonulatok, a kanyargó Duna és a Visegrádi vár látképe teszi izgalmassá a tekerést. Az utunk bármikor megszakítható egy kis bámészkodásra.

A terep nem tartogat nagy kihívásokat, pár kisebb emelkedővel kell csak számolnunk. Már Vácon is tarthatunk városnézést, de az útra felfűzött települések, Verőce, Zebegény és Nagymaros is nagyon hangulatosak, és tartogatnak pár felfedezni való helyet, mint például Zebegényben a hajózástörténeti gyűjtemény vagy a Szőnyi István emlékmúzeum.

Fotó: Martiskó Gábor / Index

Csak a Vác-Szob-útvonal is elég élvezetes, de könnyen kombinálható más túrákkal is a biciklizés. Kismarosnál kisvasútra ülhetünk és Börzsöny belseje, Királyrét felé vehetjük az irányt, Nagymarosnál pedig komppal juthatunk át a túlpartra, Visegrádra, és akkor azon a parton is tekerhetünk Esztergom vagy Budapest felé.

A Tisza mentén is bízhatunk abban, hogy nem kell túl sok emelkedővel megküzdenünk, a folyó magyarországi szakasza közelében szinte bárhol biciklizhetünk. Az Eurovelo 11 nevű nemzetközi útvonala is a folyót követi, elég könnyű tehát jelzett utat találni. A Tisza-tó körbekerülése is adja magát, de a 65-70 kilométer elsőre sok lehet a kevésbé edzetteknek. Tokaj jó kiindulópontja lehet egy rövidebb, kastélynéző túrának. Vegyük délnek, Tiszaladány felé az irányt. Ezután Tiszatardos jön, ahonnan komppal juthatunk át a folyó túlpartjára, Tiszalökre. Tiszadadáig egy alacsony forgalmú úton juthatunk el, onnan pedig már az Tisza töltésen végigvezetett aszfaltos úton lehet elgurulni Tiszadobig, ahol díszletszerű Andrássy kastély és kertje lehet a nagyjából 35 kilométeres út végállomása. Tokajra legkönnyebben úgy térhetünk vissza, ha Tiszadobig még eltekerünk, ott pedig vonatra szállunk.

A Kemenesalján is a vízre tudunk felfűzni egy könnyű túrát, de ott érdemes meg is merülni valamelyik termálfürdőben. Hűvösebb időben célszerű a befejezésre hagyni ezt. A Celldömölk–Mesteri–Kemeneskápolna–Nagyköcsk–Borgátafürdő–Egyházashetye–Izsákfa–Celldömölk útvonal is nagyjából 30 kilométer, aminek során a tájat uraló Ság-hegy vulkáni kupját is körbejárhatjuk. Szinte majdnem mindegyik településen van fürdő is, szóval egy termáltúrát is összehozhatunk. A Ság-hegyen van a Kemenes Vulkánpark, amihez egy elég combos emelkedő vezet, ott talán egyszerűbb is toln a bringát. Az ajánlott túra része a Vulkánsági kerékpártúra útvonalnak, ami összesen 106 kilométer hosszú és jórészt ki is van táblázva. Az alapkört még bátran lehet bővíteni.

Néhány tanács a túrához:

Indulás előtt nézzük át kerékpárunkat, húzzuk meg a kilazult csavarokat, ellenőrizzük a fékek és a gumik állapotát,

Elég változékony még az idő, jó, ha van nálunk meleg ruha és esőkabát is, de azért nem induljunk el túl nagy málhával

A szerelős ládánkat se vigyük magunkkal, pumpa, pótbelső, külsőleszedő legyen nálunk

Ma már a telefonukra is könnyű letölteni térképeket és GPS-trackeket, de érdemes körülnézni turisztikai irodákban, hogy van-e tematikus bringás térkép, szervizekkel, vízvételi helyekkel, látnivalókkal

Hátizsákot nem minden bringás szeret hordani, mert izzad alatta a háta, de rövid túrán még elviselhető ez a kisebb kényelmetlenség. Az is megoldás lehet, hogy a hátsó zsebes bringásmezünket tömködjük tele (egy könnyű esőkabát is simán elfér) és a nyeregtáskánkat is visszük

Vészhelyzetre legyen nálunk egy-egy kulacs víz, némi csoki vagy szőlőcukor

A cikk megjelenését a Decathlon támogatta.